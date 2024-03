La Chine prépare un fonds de 27 milliards de dollars à injecter dans son industrie de puces afin de contrer les restrictions croissantes imposées par les États-Unis

En parallèle, les États-Unis incitent leurs alliés à renforcer leurs restrictions technologiques vis-à-vis de la Chine.

Conclusion

La Chine prépare son industrie des semi-conducteurs en mettant en place un fonds de 27 milliards de dollars pour les puces, le plus important du genre à ce jour, alors que les États-Unis et leurs alliés continuent d'intensifier leurs restrictions. Cette initiative vise à accélérer le développement de technologies de pointe et à contrer la campagne américaine visant à étouffer les efforts de la Chine pour développer la technologie des puces.Selon des sources de Bloomberg, la Chine mobilise des ressources provenant de gouvernements locaux ainsi que d’entreprises d’État pour alimenter ce fonds national dédié à l’industrie des circuits intégrés. Ce fond, géré par le National Integrated Circuit Industry Investment Fund, est déjà surnommé le "Big Fund". Cette initiative marque la troisième du genre dans le pays, soulignant l’importance stratégique que la Chine accorde à l’autonomie et à l’innovation technologique.Les entreprises bénéficiant de ce fonds sont perçues comme ayant l’aval des autorités chinoises. Le premier fonds détient des participations dans 74 entreprises, tandis que le second en détient dans 48. Ces investissements massifs pourraient booster les fortunes d’acteurs clés tels que Huawei, dans un marché mondial des semi-conducteurs de plus en plus compétitif.Le nouvel élan de Pékin en faveur de l'autosuffisance intervient alors que les États-Unis exhortent leurs alliés, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon, à renforcer les restrictions sur l'accès de la Chine à la technologie des semi-conducteurs et à combler les lacunes dans les contrôles à l'exportation existants. Le "Big Fund" joue un rôle central dans les efforts déployés par la Chine.Les gouvernements de Shanghai et d'autres villes, China Chengtong Holdings Group et State Development and Investment Corp. font partie des investisseurs qui envisagent d'engager des milliards de yuans chacun dans la troisième phase du fonds, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter d'une affaire privée.Ce fonds contribuera à financer trois ou quatre pools de capitaux gérés par d'autres partenaires généraux dans le cadre d'une structure dite de "fonds de fonds", afin de diversifier les sources de transactions et les stratégies d'investissement. Le fonds III, comme il sera appelé, soutiendra aussi directement des entreprises locales, ont précisé les personnes interrogées. Les négociations relatives à la levée de fonds sont toujours en cours et pourraient prendre des mois avant d'être finalisées, ont ajouté ces personnes.Le Big Fund, un fonds secret, est le principal instrument dont dispose la Chine pour fournir une aide financière aux fabricants de puces locaux. Fondé en 2014, il a attiré environ 45 milliards de dollars de capitaux et soutenu de nombreuses entreprises, dont les champions locaux de la fabrication de puces SMIC et Yangtze Memory Technologies Co.SMIC, basé à Shanghai, est le principal fabricant de puces de Huawei. Il a réussi à fabriquer un processeur de 7 nanomètres pour le Mate 60 Pro en 2023, une prouesse que les États-Unis pensaient hors de portée de la Chine.La deuxième phase du fonds, créée en 2019, détient désormais des participations dans 48 entreprises locales de fabrication de puces. Le premier fonds, créé en 2014, est actionnaire de 74 entreprises et startups, selon la base de données des entreprises Tianyancha. Les entités qui reçoivent des capitaux du Big Fund sont considérées comme ayant reçu le soutien officiel de Pékin. Cela permet généralement d'ouvrir des portes à d'autres investisseurs potentiels et d'obtenir un soutien politique plus important.Pourtant, le fonds a opéré principalement en coulisses et a gardé les normes d'investissement à l'abri du regard du public, ce qui, selon certains critiques, a nui à la responsabilité.Elle a ralenti ses investissements à la suite d'une enquête anti-corruption en 2022, qui a entraîné la chute de son ancien chef et de plusieurs autres fonctionnaires. Les principaux dirigeants chinois ont ordonné des enquêtes après avoir été frustrés par l'absence de percées dans le développement de semi-conducteurs destinés à remplacer les importations étrangères, après des années d'investissements publics considérables.Le Big Fund est à nouveau entré en action vers la fin de l'année dernière, investissant plus de 10 milliards de yuans dans Changxin Xinqiao Memory Technologies Inc.Fondée en 2021, l'entreprise peu connue Changxin Xinqiao partage certains actionnaires et son directeur général avec le principal fabricant chinois de puces DRAM, Changxin Memory Technologies Inc, dont le siège se trouve également dans la ville de Hefei, dans l'est de la Chine, selon Tianyancha.Cette initiative souligne la détermination de la Chine à renforcer ses capacités en matière de semi-conducteurs malgré les pressions extérieures. La dynamique illustre également la course mondiale pour la suprématie dans le domaine des technologies de pointe, où les semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans divers secteurs, de l’informatique à la défense.La Chine, qui est le plus grand marché de semi-conducteurs au monde, pousse de plus en plus vers l’autosuffisance et l’utilisation de technologies développées localement. Cela se traduit par des mesures telles que l’encouragement des fonctionnaires à abandonner leurs iPhone au profit de téléphones chinois et le développement d’un système d’exploitation made in China.Cet ambitieux fonds de 27 milliards de dollars pourrait donc être un tournant décisif pour la Chine, lui permettant de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères et de renforcer sa position sur l’échiquier technologique mondialDans un contexte d'escalade des restrictions technologiques américaines visant les secteurs chinois des puces et de l'intelligence artificielle, l'expansion du Big Fund est une manœuvre stratégique du ministère chinois des technologies pour affirmer sa domination sur le marché mondial des semi-conducteurs.Source : BloombergQuel impact pensez-vous que le fonds de 27 milliards de dollars aura sur l’industrie mondiale des semi-conducteurs ?Comment la course à l’autosuffisance technologique de la Chine pourrait-elle influencer les relations internationales ?Les mesures prises par les États-Unis pour restreindre l’accès de la Chine aux technologies avancées sont-elles justifiées ?Quelles pourraient être les conséquences à long terme de la dépendance mondiale vis-à-vis des semi-conducteurs chinois ?Comment les entreprises et les gouvernements devraient-ils réagir face à l’ambition croissante de la Chine dans le secteur technologique ?