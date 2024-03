Les déclarations de Raimondo sont intervenues dans le cadre d'un déplacement à Manille, en Philippines. Raimondo répondait à la question de savoir si les États-Unis envisageaient d'ajouter de nouvelles restrictions à la vente de semiconducteurs à la Chine. Ce à quoi elle répondu : « nous ne pouvons pas permettre à la Chine d'avoir accès à nos technologies les plus sophistiquées pour ses progrès militaires. Alors oui, nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger notre peuple, y compris en renforçant nos contrôles ». Cette nouvelle déclaration suggère que les tensions entre les deux puissances économiques pourraient s'accentuer.Les contrôles américains à l'exportation ont été mis en place pour la première fois en 2022 afin de lutter contre l'utilisation de puces à des fins militaires, notamment pour le développement de missiles hypersoniques et de l'intelligence artificielle. L'année dernière, le ministère américain du Commerce a élargi les contrôles à l'exportation, ce qui a suscité les protestations du ministère chinois du Commerce, qui a déclaré que ces restrictions violaient les règles du commerce international et menaçaient gravement la stabilité des chaînes d'approvisionnement industrielles. Mais les États-Unis ont l'intention d'aller encore plus loin.L'administration Biden envisage de nouvelles sanctions à l'encontre de plusieurs entreprises technologiques chinoises, notamment le fabricant de puces mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT), tout en incitant ses alliés à faire davantage pour freiner l'exportation de technologies de pointe vers la Chine. Lors de sa conférence de presse de lundi à Manille, Raimondo a déclaré que la question était toujours à l'étude : « nous examinons cette question tous les jours. La technologie évolue plus rapidement que jamais, ce qui signifie que nous devons nous réveiller tous les jours et nous demander si nous en faisons assez ».« Mon travail consiste à protéger le peuple américain et à veiller à ce qu'il n'y ait aucune technologie sophistiquée, y compris la technologie des semiconducteurs, la technologie de l'IA que nous possédons, que la Chine ne possède pas, qu'elle ne puisse pas y accéder et l'utiliser pour permettre à l'armée chinoise d'agir », a-t-elle ajouté. Raimondo a indiqué qu'elle avait été envoyée par le président Joe Biden à Manille avec une délégation de dirigeants de 22 entreprises américaines qui, selon elle, prévoient d'investir environ un milliard de dollars aux Philippines, le plus ancien allié conventionnel de Washington dans la région.Elle a déclaré que ces efforts permettront aux États-Unis de réduire la concentration de la chaîne d'approvisionnement en puces, qui est actuellement largement dépendante de trois pays. « Les entreprises américaines se sont rendu compte que notre chaîne d'approvisionnement en puces était beaucoup trop concentrée dans quelques pays du monde. Oubliez donc la géopolitique. À ce niveau de concentration, vous connaissez le vieil adage : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pourquoi nous permettons-nous d'acheter autant de nos puces à un ou deux pays ? Nous devons nous diversifier », a-t-elle déclaré.La plupart des activités se déroulent à Taïwan, en Chine et en Corée du Sud. La Corée du Sud et Taïwan - une île autonome que la Chine revendique comme son territoire, et qui abrite le géant Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) - produisent la majeure partie des semiconducteurs les plus avancés au monde, tandis que la Chine continentale est un fournisseur important de puces plus matures, dites "anciennes". Les fabricants d'équipements électroniques et de puces électroniques, dont TSMC, ont cherché à diversifier leurs activités dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.Les Philippines disposent de 13 installations d'assemblage, de test et d'emballage de semiconducteurs et Raimondo a déclaré : « doublons-les ». Elle n'a pas donné de précisions sur la manière dont les États-Unis pourraient y contribuer, si ce n'est qu'il s'agirait d'une destination attrayante pour les entreprises clientes américaines. Selon elle, le pays d'Asie du Sud-Est est riche en minéraux essentiels pour la fabrication de puces. « La chaîne d'approvisionnement de votre pays et de l'ensemble de la région se trouve à un moment crucial. Je pense que vous êtes en tête de liste », a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse.Ces investissements américains comprendraient la formation d'un grand nombre de Philippins pour qu'ils acquièrent des compétences de haute technologie qui pourraient les aider à obtenir des emplois bien rémunérés. « L'alliance américano-philippine est inébranlable. Elle dure depuis 72 ans et nous restons des amis inébranlables et des partenaires de plus en plus nombreux dans la prospérité », a-t-elle déclaré. En réaction aux déclarations de Raimondo, de nombreux critiques ont dénoncé les restrictions des États-Unis et affirment que l'approche de l'administration Biden risque de nuire aux chaînes d'approvisionnement.Washington s'en prend depuis des années à l'industrie chinoise des puces, en imposant des contrôles radicaux sur les exportations de machines de pointe pour la fabrication de semiconducteurs et de puces sophistiquées telles que celles utilisées pour développer l'IA. Le Japon et les Pays-Bas, les deux principaux pays où sont développés les équipements de fabrication de puces, se sont joints à l'effort américain l'année dernière. Cela dit, malgré les efforts de Washington et de ses alliés, des failles subsistent , notamment en ce qui concerne la capacité des ingénieurs japonais et néerlandais à continuer à réparer certains matériels.La Chine dénonce ces mesures unilatérales des États-Unis et a déclaré qu'elle prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour sauvegarder ses droits et ses intérêts et a exhorté Washington à lever les contrôles à l'exportation dès que possible. En août de l'année dernière, en réponse aux restrictions de Washington et ses alliés, la Chine a brièvement cessé d'exporter deux minéraux rares, notamment le germanium et le gallium, dont les fabricants de microprocesseurs du monde entier ont besoin. La Chine est le leader mondial dans la production de ces deux minéraux. En outre, ces minéraux n'existent pas à l'état naturel.Ils sont des sous-produits du raffinage d'autres métaux. Le germanium est utilisé dans les produits solaires et les fibres optiques, mais peut être aussi employé dans des applications militaires telles que les lunettes de vision nocturne. Le gallium quant à lui est utilisé pour fabriquer le composé chimique "arséniure de gallium" (composé de gallium et d'arsenic). Ce dernier élément sert à fabriquer des puces à radiofréquence pour les téléphones portables et les communications par satellite, ainsi que des semiconducteurs et des lasers. Selon les analystes, les restrictions de la Chine pourraient poser des problèmes à long terme.Critical Raw Materials Alliance, une initiative de l'UE, estime que la Chine produit environ 80 % du gallium et 60 % du germanium dans le monde. Et bien que les analystes affirment qu'il existe d'autres producteurs, ils alertent sur le fait qu'à long terme, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur l'industrie mondiale de la technologie. Cela pourrait affecter durablement la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs et accentuer la pénurie dans le secteur. Certains acteurs, dont le groupe RISC-V, invitent Washington et Pékin à mettre fin à cette guerre.Par ailleurs, malgré les nombreuses restrictions, plusieurs rapports soulignent que l'industrie chinoise des puces est en plein essor et qu'elle pourrait rattraper son retard sur les États-Unis dans un avenir proche. Huawei a présenté en août de l'année dernière le smartphone Mate 60 Pro, ce qui a provoqué une onde de choc dans le monde de la technologie. Ce modèle est équipé d'une puce avancée, créée malgré des sanctions américaines visant à empêcher le géant chinois de la technologie d'accéder à ce type de technologie. Cela a créé une pression politique pour que les États-Unis renforcent les sanctions contre Huawei.Dans le même temps, lors de sa conférence de presse à Manille lundi, Raimondo a déclaré que les États-Unis ne veulent pas rompre les liens de commerce avec la Chine et qu'ils continueront à vendre à la Chine des semiconducteurs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. « Je tiens à être claire : nous n'avons aucun intérêt à découpler nos économies », a-t-elle déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de la secrétaire américaine au Commerce ?Pourquoi les États-Unis cherchent-ils tant à freiner l'industrie technologique chinoise ?Comment expliquez-vous la croissance de l'industrie chinoise des puces malgré les restrictions ?Les mesures restrictives prises par les États-Unis ont-elles réellement les effets escomptés sur la Chine ?Quelle leçon la France et l'Europe peuvent-elles tirer de cet affrontement ? Comment peuvent-elles tirer avantage ?