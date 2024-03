Mais Intel a-t-il réellement besoin de ces 8 milliards de dollars de financement ?

L'analyse de Les Leopold sur cette subvention

Bien que la législation interdise spécifiquement l'utilisation des fonds CHIPS pour les rachats d'actions et les paiements de dividendes, ces restrictions n'interdisent pas explicitement aux bénéficiaires d'utiliser les fonds CHIPS pour libérer leurs propres fonds, qu'ils peuvent ensuite utiliser à ces fins.

Conclusion

Le ministère américain du Commerce a annoncé le 20 mars l’attribution au champion américain des semi-conducteurs une subvention pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars dans le cadre du plan «Chips and Science Act», plus connu sous le nom de «Chips for America».Le financement annoncé par le ministère américain du commerce soutiendra les plans du fabricant de puces visant à investir plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. L'entreprise prévoit d'étendre sa présence dans l'industrie américaine des semi-conducteurs avec des sites de fabrication de puces en Arizona, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans l'Oregon.Aux 8,5 milliards de dollars de subvention s’ajoutent une aide de 50 millions de dollars au développement des compétences dans l’entreprise, des prêts de 11 milliards de dollars du ministère américain du Trésor et des crédits d’impôts atteignant 25% sur plus de 100 milliards de dollars d'investissements qualifiés. Au total, le soutien fédéral à Intel dépasserait les 20 milliards de dollars.« Aujourd'hui est un moment décisif pour les États-Unis et Intel alors que nous travaillons à alimenter le prochain grand chapitre de l'innovation américaine en matière de semi-conducteurs », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel, dans un communiqué. « L'IA stimule la révolution numérique et tout ce qui est numérique a besoin de semi-conducteurs. Le soutien du CHIPS Act permettra à Intel et aux États-Unis de rester à l'avant-garde de l'ère de l'IA tout en construisant une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs résiliente et durable pour alimenter l'avenir de notre pays ».Intel a prélevé 152 milliards de dollars sur ses revenus, dont une partie aurait pu être utilisée pour la recherche et le développement, la construction de nouvelles installations de fabrication de puces électroniques aux États-Unis et l'augmentation des salaires, pour les transférer à ses plus gros actionnaires de Wall Street et aux dirigeants de l'entreprise, enrichissant ainsi la fraction la plus élevée du 1% le plus élevé.Une entreprise qui rachète ses propres actions voit son bénéfice par action augmenter parce qu'il y a moins d'actions en circulation. Le prix des actions augmente, bien que rien de nouveau ne soit créé, et les plus gros actionnaires, y compris les dirigeants d'Intel, encaissent des bénéfices faramineux. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a empoché 179 millions de dollars en 2021, dont la majeure partie provient de la rémunération liée aux actions.Les rachats d'actions sont une forme de manipulation des actions, c'est pourquoi ils ont été interdits par la Securities and Exchange Commission après la Grande Dépression, jusqu'à la déréglementation de 1982, qui limitait les rachats à 2 % des bénéfices. Aujourd'hui, c'est à volonté que les sociétés rachètent leurs actions, près de 70 % de leurs bénéfices étant consacrés à cette forme de manipulation des actions.Il est important de noter que les rachats d’actions peuvent être perçus de différentes manières. D’un côté, ils peuvent être considérés comme un moyen pour l’entreprise de récompenser ses actionnaires et d’augmenter la valeur de leurs actions. D’un autre côté, certains critiques estiment que ces rachats peuvent réduire les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que dans d’autres domaines essentiels à la croissance à long terme de l’entreprise.Aussi, la question qui se pose est la suivante : pourquoi une entreprise aussi prospère que Intel a-t-elle besoin d’une subvention de 8 milliards de dollars ?Les Leopold est le directeur exécutif du Labor Institute et l'auteur du nouveau livre(2024). Ci-dessous, il nous livre son analyse :La sécurité nationale est en danger, nous dit-on. Les semi-conducteurs sont bien trop importants pour notre défense et notre économie pour être produits à l'étranger, en particulier en Chine ou à proximité, notre ennemi communiste de jure. Si nous ne soudoyons pas Intel pour qu'elle construise ici, dit-on, elle risque d'aller ailleurs. Ils sont là pour faire des profits (et des rachats d'actions), pas pour assurer la sécurité nationale.Le principal argument de vente, comme toujours, de la part des politiciens des deux partis, c'est l'emploi. La Maison Blanche estime qu'Intel créera 20 000 emplois temporaires dans le secteur de la construction et 10 000 emplois permanents dans le secteur manufacturier grâce à cette subvention.Mais qu'est-ce qui empêche Intel de consacrer les subventions des contribuables à de nouveaux rachats d'actions ?Pas grand-chose. D'ailleurs, le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.) écrit :La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) s'inquiète déjà du fait que BAE Systems, un bénéficiaire beaucoup plus modeste du CHIPS, mais aussi un récidiviste du rachat d'actions, n'a pas déclaré qu'il s'abstiendrait de procéder à des rachats d'actions pendant toute la durée de son financement par le CHIPS. Intel n'a pas non plus pris cet engagement. En fait, le site web d'Intel indique que l'entreprise est toujours autorisée à procéder à des rachats d'actions pour un montant supplémentaire de 7,24 milliards de dollars.Comment savoir si une grande entreprise utilise l'argent du CHIPS ou d'autres fonds pour effectuer ses rachats ? C'est impossible.La loi CHIPS n'interdit-elle pas à Intel de procéder à des licenciements massifs ?Il n'en est rien.Intel pourrait très bien augmenter le nombre d'emplois dans certains sites tout en supprimant des emplois dans d'autres. Et il est prouvé que c'est ce qu'elle fait en ce moment même.Alors que la loi CHIPS était en cours d'examen par le Congrès en 2022 et qu'elle était fortement défendue par le PDG Gelsinger, Intel a licencié environ 2 000 employés en Californie. Aujourd'hui, l'entreprise déclare qu'elle « s'efforce d'accélérer sa stratégie tout en réduisant les coûts par le biais de multiples initiatives, y compris certaines réductions d'effectifs spécifiques à des activités et à des fonctions dans l'ensemble de l'entreprise ».Cette salade de mots signifie qu'au moment où Intel créera 10 000 nouveaux emplois dans l'industrie manufacturière, elle aura licencié plus de travailleurs que cela. Et ils savent que le gouvernement ne pourra rien y faire.La subvention de 8 milliards de dollars pourrait être destinée à des projets spécifiques, tels que le développement de nouvelles technologies, la recherche sur les semi-conducteurs ou la construction d’infrastructures. Cependant, sans plus de détails, il est difficile de savoir exactement pourquoi Intel a besoin de cette subvention.En fin de compte, il est essentiel que les entreprises comme Intel soient transparentes quant à l’utilisation de leurs fonds, en particulier lorsqu’il s’agit de rachats d’actions et de subventions gouvernementales. Les investisseurs et le public ont le droit de comprendre comment ces décisions financières affectent l’entreprise et l’économie dans son ensemble.Sources : Intel Pourquoi pensez-vous qu’Intel a besoin d’une subvention de 8 milliards de dollars malgré ses rachats d’actions massifs ?Quels avantages ou inconvénients voyez-vous dans les rachats d’actions par les grandes entreprises ?Pensez-vous que les subventions gouvernementales devraient être conditionnées à des investissements spécifiques, tels que la recherche et le développement ou la création d’emplois locaux ?Quelle est votre opinion sur l’utilisation des fonds publics pour les rachats d’actions ? Est-ce une pratique justifiable ou devrions-nous exiger plus de transparence et de responsabilité ?Comment pouvons-nous garantir que les entreprises bénéficient réellement à la société dans son ensemble plutôt qu’à une poignée de grands actionnaires ?Existe-t-il des alternatives aux rachats d’actions pour les entreprises qui souhaitent augmenter la valeur de leurs actions ?Quel rôle devrait jouer le gouvernement dans la régulation des pratiques financières des grandes entreprises ?