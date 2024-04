Taïwan a été victime d'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 au large de sa côte est. Cette catastrophe a perturbé la production des entreprises de semiconducteurs de l'île ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'industrie technologique mondiale. Taïwan joue un rôle essentiel dans la fabrication des puces avancées qui équipent les technologies de pointe telles que l'IA, les smartphones les plus récents et les véhicules électriques. Plusieurs grands fabricants de puces implantés sur l'île du Pacifique ont annoncé que leurs installations ont subi des dégâts dont l'ampleur et la gravité restent à déterminer.TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le principal fabricant de puces sous contrat avec Apple et Nvidia a déplacé son personnel hors de certaines installations et a déclaré qu'il évaluait l'impact du tremblement de terre. Le personnel de TSMC a ensuite commencé à retourner sur les sites évacués, mais le fabricant de puces a déclaré qu'il examinait encore l'impact du tremblement de terre. United Microelectronics Corp. (UMC), un concurrent local plus petit, a également annoncé avoir arrêté les machines dans certaines de ces usines et évacué certaines installations dans ses centres de Hsinchu et Tainan.Toute interruption de la production de puces risque de perturber un processus qui peut nécessiter un isolement ininterrompu dans le vide pendant des semaines, en particulier pour les puces les plus sophistiquées. TSCM fabrique des puces à Apple, à Nvidia et à d'autres grandes entreprises du Tech. L'île abrite aussi des fabricants de puces plus petits, dont Vanguard International Semiconductor et Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSM). L'on ignore comment le tremblement de terre de mercredi a impacté les autres concurrents plus petits de TSCM. Au moins 9 personnes sont mortes et plus de 800 blessées.Taïwan est le principal producteur de puces les plus avancées au monde, notamment les puces au cœur des derniers iPhone et les puces graphiques de Nvidia qui entraînent les modèles d'IA. TSMC est devenu le pivot de l'industrie technologique parce qu'il est le plus avancé dans la production de puces complexes. Taïwan est la source d'environ 80 à 90 % des puces les plus avancées ; il n'existe en fait aucun substitut. Selon certains experts, Taïwan est le point de défaillance unique potentiellement le plus critique de l'industrie des puces. Le monde pourrait payer cher cette dépendance en cas de conflit armé avec la Chine.Selon les analystes, les fabricants taïwanais de semiconducteurs ont renforcé leurs usines contre les tremblements de terre depuis des décennies et nombre d'entre eux utilisent des systèmes d'arrêt automatique pour minimiser les dommages causés à leur production et à leurs outils. Dan Hutcheson, vice-président TechInsights, une société de recherche basée au Canada, a déclaré : « pour un grand nombre d'outils qui s'arrêtent automatiquement, il ne faut pas plus de 36 ou 48 heures pour les remettre en service et les requalifier ». Cependant, il a ajouté que cet incident pourrait avoir un impact sur les revenus trimestriels.« Si l'on considère l'aspect commercial de la question - est-ce que cela affectera les revenus trimestriels ? - il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Mais ce sera un véritable casse-tête pour toutes les personnes impliquées dans la remise en route de ce système ». TSMC a déclaré que la récupération globale des outils de ses installations de fabrication de puces avait atteint plus de 70 % dans les 10 heures qui ont suivi le tremblement de terre, et que les nouvelles usines avaient atteint plus de 80 %. La société affirme que ses installations à Hsinchu, Tainan et Taichung ont connu des perturbations à des degrés divers.Selon les analystes du cabinet de conseil Isaiah Research, l'incident pourrait conduire TSMC à retarder certaines expéditions et à augmenter l'approvisionnement en plaquettes pour compenser. « L'atténuation des effets du tremblement de terre nécessite des mesures prudentes et du temps pour restaurer la production et maintenir les normes de qualité, ce qui présente des implications et des obstacles supplémentaires », ont-ils déclaré. Mais Nvidia, dont les célèbres puces d'IA sont fabriquées par TSMC, affirme avoir consulté ses partenaires de fabrication et ne s'attend pas à une perturbation sa chaîne d'approvisionnement.L'IA est le secteur le plus dynamique de la technologie en ce moment, et les PDG, de Sam Altman d'OpenAI à Jensen Huang de Nvidia, ont mis en garde contre les pénuries de puces nécessaires à la formation de nouveaux services d'IA. Toutes les commandes de Nvidia en matière d'IA sont désormais passées par TSMC, de sorte qu'une perturbation, même brève, de la production haut de gamme de l'entreprise est susceptible d'avoir des répercussions. Comme le notent certains analystes, tout dépendra des usines que l'entreprise aura évacuées et de la rapidité avec laquelle elle pourra reprendre ses activités normales.Les activités de TSMC à Tainan pour les nœuds de processus avancés, notamment 4/5 nm et 3 nm, ont été temporairement suspendues. De plus, l'équipement de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), essentiel pour ces nœuds avancés, a été arrêté sur le site pendant une période de 8 à 15 heures. Les analystes de Barclays ont déclaré que certaines fabriques de puces hautement sophistiquées doivent fonctionner sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un état de vide pendant plusieurs semaines et que les arrêts perturberaient le processus, ce qui augmenterait la pression sur les prix dans le secteur.La situation pourrait se répercuter sur la fabrication de produits électroniques dans les économies axées sur les produits en amont, telles que le Japon et la Corée, ainsi que dans les économies axées sur les produits en aval, telles que la Chine et le Viêt Nam, et provoquer une perturbation à court terme. Et la diminution des stocks chez les clients pourrait permettre aux fabricants de puces taïwanais et coréens d'augmenter leurs prix. Les entreprises spécialisées dans l'IA et les systèmes de conduite autonome pourraient être fortement impactées par une augmentation des prix.La fabrication de puces est une activité extrêmement complexe et pendant des décennies, TSMC a choisi de concentrer ses installations sur l'île afin que les ingénieurs puissent travailler ensemble pour affiner les machines et partager leur expertise. L'entreprise a connu un tel succès qu'elle a devancé des rivaux tels qu'Intel et Samsung. Mais face aux préoccupations en matière de sécurité nationale et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par Covid, les gouvernements des États-Unis, des pays d'Europe et du Japon ont exhorté TSMC à se diversifier géographiquement.En conséquence, TSMC construit actuellement des usines de fabrication de puces au Japon et aux États-Unis, bien que ces lignes de production ne soient pas destinées aux puces les plus avancées. Intel et d'autres fabricants de puces construisent également de nouvelles usines aux États-Unis pour relocaliser la production et concurrencer TSMC. Toutefois, la dépendance de l'industrie à Taïwan ne devrait pas être corrigée dans un avenir proche.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des craintes suscitées par l'impact potentiel du tremblement de terre sur les usines de puces à Taïwan ?Pensez-vous que le tremblement de terre va entraîner des perturbations et des retards dans les livraisons de puces cette année ?Quels impacts une perturbation de la chaîne d'approvisionnement des puces avancées pourrait avoir sur les entreprises comme OpenAI et Meta ?Pourquoi l'industrie peine-t-elle à se débarrer de sa dépendance à Taïwan ? Les politiques de relocalisation de la production en Europe sont-elles un échec ?