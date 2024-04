De nombreuses marques proposent des oreillettes Bluetooth, mais l'inconvénient est que beaucoup d'entre elles ne sont pas réparables et risquent d'être mises en décharge. Grâce à leur expertise en tant que marque de smartphones éthiques, les écouteurs Fairbuds de Fairphone pourraient être l'option la plus éthique pour l'audio sans fil sur le marché aujourd'hui.Les Fairbuds ne sont pas le premier produit de ce type de la marque technologique basée aux Pays-Bas. Vous connaissez peut-être les Fairbuds XL, des écouteurs supra-auriculaires conçus pour être réparés. Ce principe de base a été appliqué aux derniers écouteurs TWS de l'entreprise, qui disposent d'une batterie remplaçable dans chaque écouteur et d'un étui de chargement.Il est également possible de réparer plusieurs pièces des écouteurs Fairbuds, notamment l'anneau en silicone, la coque extérieure de l'étui de chargement et le noyau de l'étui de chargement. Fairphone offre une garantie standard de deux ans, mais si vous enregistrez le produit en ligne, vous obtiendrez une année supplémentaire gratuite.Les autres caractéristiques principales comprennent l'ANC, un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP54, et un égaliseur dédié à 8 bandes accessible via l'application smartphone Fairphone. Chaque écouteur a une autonomie de 5 heures avec ANC actif ou de 5 heures sans ANC.L'étui de charge offre 20 heures supplémentaires, soit un total de 26 heures. L'étui de charge prend en charge l'USB-C et nécessite environ 2 heures pour se charger complètement. 10 minutes devraient permettre aux Fairbuds d'écouter de la musique pendant 1,5 heure. Malheureusement, il n'y a pas de prise en charge de la recharge sans fil.La connectivité à double point vous permet de rester connecté à plusieurs appareils simultanément. Les haut-parleurs de 11 mm revêtus de titane devraient offrir une certaine puissance. Les Fairbuds ne sont disponibles qu'au Royaume-Uni et en Europe, en noir ou en blanc, au prix de 149 euros.Quel est votre avis sur le sujet ?