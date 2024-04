Plus d'une dizaine de consommateurs se sont réunis pour déposer en janvier un recours collectif contre HP. L'action en justice allègue que HP a monopolisé le marché des cartouches d'encre de remplacement en utilisant un micrologiciel qui désactive effectivement une imprimante dans le cas où un utilisateur installe une cartouche d'encre de remplacement d'une autre marque que HP. Elle indique que HP a diffusé cette mise à jour du microprogramme à tous les propriétaires enregistrés de certaines imprimantes HP fin 2022 et début 2023, tout en augmentant simultanément les prix de ses cartouches d'encre de remplacement.Les plaignants affirment que ce comportement a placé HP en situation de monopole sur le marché des cartouches d'encre de remplacement. « En effet, HP a utilisé la mise à jour du logiciel pour créer un monopole sur le marché secondaire des cartouches d'encre de remplacement, ce qui lui a permis d'augmenter les prix sans craindre d'être concurrencée par des concurrents », indique la plainte visant HP. Le groupe demande des dommages et intérêts qui incluent le coût des cartouches tierces désormais inutilisables et une injonction de désactiver la partie des mises à jour du micrologiciel qui empêche l'utilisation d'encre tierce.Dans un document déposé en mars, HP a affirmé qu'il s'était donné "beaucoup de mal" pour faire savoir à ses clients que ses imprimantes ne devaient fonctionner qu'avec des cartouches dotées d'une "puce de sécurité" HP. Alors que les plaignants affirment que HP utilise des mises à jour logicielles pour empêcher les consommateurs d'utiliser des cartouches concurrentes moins chères dans les imprimantes HP, l'entreprise a qualifié ces mesures de "sécurité dynamique" visant à "empêcher l'utilisation de cartouches d'imprimante tierces qui copient les puces de sécurité de HP (c'est-à-dire des cartouches clonées ou contrefaites)".« HP ne bloque pas les cartouches qui réutilisent les puces de sécurité HP, et de nombreuses options de ce type sont disponibles à la vente. HP ne dissimule pas non plus son utilisation de la sécurité dynamique », a déclaré la société. L'équipementier a rejeté les allégations portées contre lui par ce groupe de consommateurs et a demandé au tribunal de rejeter la plainte. Toutefois, les plaignants n’ont pas l'intention d'abandonner. Le groupe riposte cette semaine avec de nouveaux éléments à charge, qui accusent notamment le géant du matériel informatique d'avoir violé les accords contractuels initiaux avec les consommateurs.« HP a cherché à tirer profit des coûts irrécupérables des clients. Nous n'avons jamais conclu d'accord contractuel qui nous engage à n'acheter que de l'encre de marque HP avant de recevoir les mises à jour du micrologiciel », ont déclaré les plaignants. Ils affirment que HP a enfreint plusieurs lois anticoncurrentielles qui, selon eux, interdisent les ventes liées et certaines utilisations de logiciels pour y parvenir sans une autorisation, qui monopoliseraient un marché secondaire pour les cartouches d'encre de remplacement, lorsque ces résultats sont obtenus d'une manière qui tire profit des coûts irrécupérables des consommateurs.Le PDG de HP, Enrique Lores, a toujours voulu que les consommateurs achètent exclusivement les fournitures de la marque HP qui sont souvent vendues à des prix très élevés. Il a déclaré lors d'une récente interview en janvier que les utilisateurs qui n'achètent pas de fournitures, telles que les cartouches d'encre de remplacement HP, constituent un "mauvais investissement" pour HP. Lores a admis lors de son interview que l'objectif à long terme de l'entreprise est de faire de l'impression un abonnement. Cette idée est qualifiée de grotesque par les critiques qui accusent HP de vouloir posséder les imprimantes pour toujours.« Je pense qu'il est important pour nous de protéger notre propriété intellectuelle. Nous avons intégré de nombreux éléments de propriété intellectuelle dans les encres des imprimantes, dans les imprimantes elles-mêmes. Lorsque nous identifions des cartouches qui violent notre propriété intellectuelle, nous empêchons les imprimantes de fonctionner », a déclaré le PDG. Mais encore, Lores a ajouté : « chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour nous. Nous investissons dans ce client, et s'il n'imprime pas suffisamment ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement ».Ses propos ont choqué de nombreux internautes et font l'objet de controverses. « Aucun produit HP ne peut être un bon investissement pour moi. Je protège HP en n'achetant pas son produit et en l'empêchant de faire un mauvais investissement sur moi. Si suffisamment de personnes font de même, ils seront riches, n'est-ce pas ? », note un critique qui a préféré tourner la situation en dérision. Certains critiques recommandent de boycotter les imprimantes à jet d'encre, notamment celles de HP, au profit des imprimantes laser, mais d'autres estiment que le marché des imprimantes laser commence aussi à se dégrader.« C'est horrible quand un PDG dit quelque chose comme ça. Nous accordons tellement d'importance à la voix des PDG, mais en écoutant bien ce qu'ils disent, nous nous rendons compte qu'ils ne sont que des personnes. Comme tout le monde, ils ont des idées horribles qu'ils croient profondes. Bien que cela soit quelque peu effrayant pour toute personne travaillant pour HP et que j'évite personnellement les produits HP, cela montre simplement que les PDG ne dirigent pas leurs entreprises. Dans la plupart des cas, ils ne sont qu'une figure de proue et la valeur réelle vient de nous les travailleurs », a écrit un autre critique.Lores est persuadé que le service "HP Instant Ink", qui permet aux clients de recevoir automatiquement des cartouches d’encre ou de toner à domicile lorsqu’ils sont à court, représente l’avenir de l’impression. Des analystes ont révélé que plus de la moitié des bénéfices annuels de HP l'année dernière provenaient entièrement de sa division d'impression, notamment grâce à la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante Dynamic Security, qui bloquait complètement toutes les cartouches d'encre tierces. Cela explique donc l'acharnement de HP contre l'utilisation de cartouches d'encre tierces dans les imprimantes qu'il vend.Source : recours collectif contre HP (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations selon lesquelles HP a violé ses accords contractuels initiaux ?Que pensez-vous des agissements de l'équipementier sur le marché des cartouches d'encre de remplacement ?Pourquoi HP impose-t-il ses cartouches d'encre de remplacement aux clients alors que ces derniers ont acheté le matériel ?Selon vous, pourquoi les régulateurs antitrust semblent muets face aux problèmes rencontrés par les clients de HP ?