Les mesures d'incitation à la fabrication prévues par la loi CHIPS ont suscité des investissements substantiels aux États-Unis.



En fait, les entreprises de l'écosystème des semi-conducteurs ont annoncé des dizaines de nouveaux projets dans toute l'Amérique - totalisant près de 450 milliards de dollars d'investissements privés - depuis l'introduction de la loi CHIPS. Ces projets annoncés créeront plus de 56 000 emplois dans l'écosystème des semi-conducteurs et soutiendront des centaines de milliers d'emplois américains supplémentaires dans l'ensemble de l'économie américaine.



À ce jour, le bureau du programme CHIPS (CPO - CHIPS Program Office) a annoncé l'octroi de 29,337 milliards de dollars de subventions et d'un maximum de 25,1 milliards de dollars de prêts à sept entreprises dans le cadre de 16 projets dans dix États. Ces projets prévoient un investissement total d'au moins 347,5 milliards de dollars sur deux décennies, la grande majorité étant investie d'ici 2030. Les projets devraient également créer plus de 100 000 nouveaux emplois - plus de 33 000 emplois dans le secteur manufacturier et plus de 75 000 emplois dans le secteur de la construction. Des dizaines d'autres annonces d'attribution sont attendues dans les mois à venir. Les annonces faites jusqu'à présent concernent un protocole d'accord préliminaire (PMT - preliminary memorandum of terms), qui est un accord non contraignant entre les entreprises et le bureau du programme CHIPS. Le PMT est suivi d'une phase de vérification diligente, à l'issue de laquelle les fonds seront déboursés.



Selon les statistiques de la Maison Blanche, au cours des 30 dernières années, la part des États-Unis dans la production mondiale de semi-conducteurs est passée de 37 % à 12 % seulement. Pire encore, durant ces trois dernières années, la part de la Chine dans la fabrication de puces a augmenté de près de 50 %, au point qu’elle représente environ 18 % de l'offre mondiale.C’est la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement de 2021 qui a mis en évidence le déclin de la production nationale de puces et donné lieu à des appels à la relocalisation de la fabrication aux États-Unis. Les pénuries de l'ère pandémique ont montré comment de petites déficiences en puces de base, même de faible technicité, pouvaient causer des centaines de milliards de dollars de dommages économiques.Ces évènements ont conduit à l’adoption en août 2022, par le Congrès américain, du Chips and Science Act (Chips Act) préparé pendant plus d'un an par l'administration Biden-Harris pour répondre aux graves pénuries de semi-conducteurs. La loi sur les puces qui en découle vise à encourager la construction de nouvelles installations de fabrication de puces (fabs) aux États-Unis. Cela permettra de réduire la dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs d'Asie de l'Est - aujourd'hui, presque tous les processeurs de pointe sont fabriqués à Taïwan.Il faut rappeler qu'en mai 2021, dans une lettre adressée aux dirigeants de la Chambre des représentants et du Sénat, la Semiconductors in America Coalition (SIAC - un groupe de lobbying formé entre autres par certains des plus gros acheteurs de puces du monde, dont Apple Inc, Microsoft Corp et Google d'Alphabet Inc afin d'obtenir des subventions gouvernementales pour la fabrication de puces) a déclaré que le Congrès avait déjà montré son engagement à sécuriser les chaînes d'approvisionnement nationales en semi-conducteurs en promulguant la loi CHIPS for America, mais qu'un financement supplémentaire des programmes de cette loi était nécessaire.« À plus long terme, un financement solide de la loi CHIPS for America aiderait l'Amérique à construire la capacité supplémentaire nécessaire pour avoir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes afin de garantir que les technologies critiques seront là quand nous en aurons besoin », a déclaré la SIAC dans la lettre. « Les incitations à la fabrication financées par le Congrès devraient s'attacher à combler les principales lacunes de notre écosystème national des semi-conducteurs et couvrir toute la gamme des technologies des semi-conducteurs ».En janvier, le Wall Street Journal a rapporté que l'administration du président Joe Biden devrait accorder des milliards de dollars de subventions « dans les semaines à venir » aux principales entreprises de semi-conducteurs afin de les aider à construire de nouvelles usines aux États-UnisParmi les bénéficiaires probables des subventions, Intel a des projets en cours en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon qui coûteront plus de 43,5 milliards de dollars, selon le journal. Un autre bénéficiaire probable, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a deux usines en construction près de Phoenix pour un investissement total de 40 milliards de dollars. Le sud-coréen Samsung Electronics, également candidat, a un projet de 17,3 milliards de dollars au Texas. Micron Technology, Texas Instruments et GlobalFoundries comptent parmi les autres principaux prétendants, ajoute le WSJ en citant des cadres de l'industrie.L'augmentation des investissements qui en découle réduit ces vulnérabilités. Samsung, TSMC et Intel - les principaux fabricants de puces au monde - construisent actuellement de nouvelles usines importantes aux États-Unis. Intel y fabriquera ses puces les plus avancées, tandis que TSMC introduira son processus de pointe 2-nanomètres en Arizona environ deux ans après l'avoir mis en service à Taïwan. La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, note que d'ici 2030, les États-Unis produiront probablement environ 20 % des puces les plus avancées du monde, contre zéro aujourd'hui.D'ailleurs, la Semiconductor Industry Association note :Cela ne signifie pas pour autant une autosuffisance totale, puisque les États-Unis consomment plus d'un quart des puces mondiales. La production de smartphones et d'électronique grand public serait perturbée en cas de crise en Asie de l'Est, une crainte toujours présente. Mais cette production serait à peu près suffisante pour les besoins des infrastructures critiques comme les centres de données et les télécoms. Les puces ne sont pas parfaitement fongibles, bien sûr, et toutes les usines ne peuvent pas produire facilement tous les types de puces, mais les États-Unis disposeront d'une plus grande marge de manœuvre pour gérer les chocs.Comme l'ont montré les pénuries liées à la pandémie, les puces avancées ne sont pas les seules à revêtir une importance économique cruciale. Les fabricants d'automobiles, de missiles ou d'appareils médicaux ont également besoin de gros volumes de puces de base. Là aussi, le Chips Act fournit un nouvel approvisionnement important. Ford et GM ont annoncé d'importants contrats de fourniture à long terme avec le fabricant américain de puces GlobalFoundries, qui augmente sa production grâce à 1,5 milliard de dollars de fonds du Chips Act. Microchip, un fabricant de puces de microcontrôleur très répandu en Arizona, a également reçu une subvention pour son expansion. Texas Instruments construit une série de nouvelles usines de fabrication de puces fondamentales au Texas et dans l'Utah, grâce à de généreux crédits d'impôt à l'investissement. Peu de ces investissements, voire aucun, n'auraient vu le jour sans le Chips Act.Le Japon et l'Europe investissent dans des capacités de production de puces fondamentales. Microchip et Analog Devices, un autre fabricant américain de puces, ont tous deux annoncé leur intention de transférer une partie de la production de TSMC à Taïwan vers la nouvelle usine de l'entreprise au Japon, afin de mieux résister aux risques liés à la Chine.Les critiques s'inquiètent de ce que toutes ces incitations créent une course aux subventions, mais celle-ci a commencé bien avant le Chips Act. Une étude de l'OCDE réalisée en 2019 a révélé qu'entre 2014 et 2018, au moins deux entreprises américaines ont reçu plus d'argent d'un gouvernement étranger que des États-Unis. C'est en partie pour cette raison que la fabrication de puces a migré vers des sites où les subventions sont élevées. Aujourd'hui, le Chips Act et des mesures incitatives similaires au Japon et en Europe attirent à nouveau les investissements.Toutes les usines promises seront-elles construites ? Nombre d'entre elles le sont déjà. L'ampleur de la construction d'usines aux États-Unis met à rude épreuve la capacité des entrepreneurs à trouver des travailleurs spécialisés. TSMC prévoit une production de puces à haut volume dans sa première usine d'Arizona au début de l'année prochaine. Si le marché des puces se tasse, certaines usines pourraient être reportées, mais le versement des subventions est lié aux progrès réalisés dans la mise en service des fabs.Le risque demeure que les contribuables payent pour des capacités excédentaires si ces nouvelles installations ne trouvent pas de clients. 