Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de la première usine commerciale de fabrication de batteries sodium-ion aux États-Unis. Les batteries sodium-ion offrent une alternative unique au lithium-ion, avec une puissance plus élevée, une recharge plus rapide, un cycle de vie plus long et une chimie totalement sûre et stable. Alors que nous commençons à augmenter la production, Natron renforcera la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries et créera des emplois de haute qualité dans le domaine de l'énergie propre dans le Michigan. L'électrification de notre économie dépend du développement et de la production de nouvelles solutions innovantes de stockage de l'énergie. Chez Natron, nous sommes fiers de fournir une telle batterie sans utiliser de minerais de conflit ou de matériaux aux impacts environnementaux douteux. Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de la première usine commerciale de fabrication de batteries sodium-ion aux États-Unis. Les batteries sodium-ion offrent une alternative unique au lithium-ion, avec une puissance plus élevée, une recharge plus rapide, un cycle de vie plus long et une chimie totalement sûre et stable. Alors que nous commençons à augmenter la production, Natron renforcera la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries et créera des emplois de haute qualité dans le domaine de l'énergie propre dans le Michigan. L'électrification de notre économie dépend du développement et de la production de nouvelles solutions innovantes de stockage de l'énergie. Chez Natron, nous sommes fiers de fournir une telle batterie sans utiliser de minerais de conflit ou de matériaux aux impacts environnementaux douteux.

Notre nouvelle installation en Hollande accélérera considérablement la trajectoire de croissance de Natron, positionnant l'entreprise à la tête de la prochaine révolution des batteries. Alors que le monde progresse vers un avenir alimenté par des énergies propres et renouvelables, l'innovation continue dans le secteur du stockage de l'énergie reste une nécessité absolue. En outre, nous nous attendons à ce que nos solutions de batteries soient utilisées pour alimenter la croissance explosive des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle. Chez Natron, nous sommes fiers d'être à la tête du développement de la technologie révolutionnaire des batteries sodium-ion. Avec le début de la production à l'échelle commerciale ici dans le Michigan, nous sommes bien placés pour capitaliser sur la demande croissante de stockage d'énergie par batterie efficace, sûre et fiable. Notre nouvelle installation en Hollande accélérera considérablement la trajectoire de croissance de Natron, positionnant l'entreprise à la tête de la prochaine révolution des batteries. Alors que le monde progresse vers un avenir alimenté par des énergies propres et renouvelables, l'innovation continue dans le secteur du stockage de l'énergie reste une nécessité absolue. En outre, nous nous attendons à ce que nos solutions de batteries soient utilisées pour alimenter la croissance explosive des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle. Chez Natron, nous sommes fiers d'être à la tête du développement de la technologie révolutionnaire des batteries sodium-ion. Avec le début de la production à l'échelle commerciale ici dans le Michigan, nous sommes bien placés pour capitaliser sur la demande croissante de stockage d'énergie par batterie efficace, sûre et fiable.

Aujourd'hui, nous célébrons une usine qui peut changer fondamentalement l'énergie industrielle et s'attaquer aux chaînes d'approvisionnement nationales, et faire des États-Unis le leader mondial de la technologie des batteries sodium-ion. Cette équipe a consacré beaucoup de temps à la recherche et à la réalisation d'un projet qui peut transformer l'infrastructure énergétique de notre pays. L'ARPA-E est fière de soutenir des entreprises comme Natron qui ont un impact réel sur l'avenir énergétique de l'Amérique. Aujourd'hui, nous célébrons une usine qui peut changer fondamentalement l'énergie industrielle et s'attaquer aux chaînes d'approvisionnement nationales, et faire des États-Unis le leader mondial de la technologie des batteries sodium-ion. Cette équipe a consacré beaucoup de temps à la recherche et à la réalisation d'un projet qui peut transformer l'infrastructure énergétique de notre pays. L'ARPA-E est fière de soutenir des entreprises comme Natron qui ont un impact réel sur l'avenir énergétique de l'Amérique.

En tant que fervent partisan et investisseur, nous sommes très heureux de cette étape commerciale décisive pour Natron. Les batteries sodium-ion de Natron sont appelées à jouer un rôle important dans l'avancement de la décarbonisation à grande échelle dans l'industrie et les services publics, y compris potentiellement dans nos opérations de forage où Nabors déploie diverses solutions pour réduire la consommation de carburant et les émissions. La production commerciale et la livraison aux clients des batteries sodium-ion de Natron sont des étapes majeures pour les plans de mise à l'échelle de l'entreprise et nous sommes impatients de voir l'adoption continue des produits de Natron dans des industries et des cas d'utilisation diversifiés. En tant que fervent partisan et investisseur, nous sommes très heureux de cette étape commerciale décisive pour Natron. Les batteries sodium-ion de Natron sont appelées à jouer un rôle important dans l'avancement de la décarbonisation à grande échelle dans l'industrie et les services publics, y compris potentiellement dans nos opérations de forage où Nabors déploie diverses solutions pour réduire la consommation de carburant et les émissions. La production commerciale et la livraison aux clients des batteries sodium-ion de Natron sont des étapes majeures pour les plans de mise à l'échelle de l'entreprise et nous sommes impatients de voir l'adoption continue des produits de Natron dans des industries et des cas d'utilisation diversifiés.

Natron Energy, Inc, leader mondial de la technologie des batteries sodium-ion, a annoncé le démarrage des opérations à l'échelle commerciale dans son usine de fabrication de batteries sodium-ion à Holland, dans le Michigan. Ces batteries offrent une densité de puissance et des cycles plus élevés, une chaîne d'approvisionnement nationale américaine et des caractéristiques de sécurité uniques par rapport à d'autres technologies de batteries, et sont les seules batteries sodium-ion homologuées UL sur le marché aujourd'hui.L'entreprise a marqué cet événement par une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée le 29 avril sur son site de Holland, dans le Michigan, au cours de laquelle le maire de Holland, Nathan Bocks, Evelyn Wang, PhD, directrice de l'ARPA-E (Advanced Research Projects Agency-Energy), et les dirigeants de l'entreprise, Colin Wessells, fondateur et co-PDG, et Wendell Brooks, co-PDG, ont prononcé des allocutions.Colin Wessells, fondateur et co-PDG de Natron Energy, a déclaré :Selon Wendell Brooks, co-PDG de Natron Energy :Natron a investi plus de 40 millions de dollars pour moderniser l'installation de 300 millions de dollars et convertir les lignes de fabrication de batteries lithium-ion existantes à la production de batteries sodium-ion. L'ARPA-E a contribué à cet investissement à hauteur de 19,8 millions de dollars dans le cadre du programme SCALEUP (Seeding Critical Advances for Leading Energy technologies with Untapped Potential). L'installation de Holland accélérera la commercialisation de la technologie de Natron tout en soutenant plus de 100 emplois locaux d'ici à la fin de 2025 et en renforçant le secteur de la fabrication d'énergie propre de la région, qui connaît une croissance rapide.Evelyn N. Wang, directrice de l'ARPA-E, a indiqué :À pleine capacité, l'installation hollandaise devrait produire 600 mégawatts de batteries sodium-ion par an et servira de modèle pour les futures installations à grande échelle de Natron. Natron commencera à expédier des batteries en juin, en se concentrant d'abord sur les clients des centres de données afin de répondre aux besoins de stockage d'énergie et d'alimentation 24/7 nécessaires pour soutenir la croissance explosive de l'intelligence artificielle. Au-delà des centres de données, Natron vise à transformer la façon dont les entreprises utilisent l'énergie industrielle sur un large éventail de marchés finaux, notamment la mobilité industrielle, la recharge rapide des véhicules électriques et les télécommunications, entre autres.Guillermo Sierra, vice-président des initiatives stratégiques - transition énergétique chez Nabors Industries, a déclaré :Les électrodes bleu prussien brevetées de Natron stockent et transfèrent les ions sodium plus rapidement, plus souvent et avec une résistance interne plus faible que n'importe quelle autre batterie commerciale sur le marché aujourd'hui. La chimie de la batterie de la société présente une tension nulle pendant la charge et la décharge, un cycle 10 fois plus rapide que les batteries lithium-ion traditionnelles, et une durée de vie de plus de 50 000 cycles.La chaîne d'approvisionnement de Natron ne nécessite pas de lithium, de cobalt, de nickel ou d'autres minéraux difficiles à obtenir. Fabriqués à partir de matériaux de base tels que l'aluminium, le fer, le manganèse et l'électrolyte de sodium, les cellules, modules et batteries de Natron représentent une alternative écologiquement et socialement responsable aux batteries plomb-acide et lithium-ion.L'Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) a fourni la première source de financement à Natron en 2012, suivie d'un financement supplémentaire en 2020, et la société a reçu des investissements de la part de clients stratégiques, notamment Chevron et Nabors Industries.NatronQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les batteries sodium-ion représentent une alternative viable aux technologies de stockage "traditionnelles" ?