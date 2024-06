WWDC 2024 : rebelote avec Predictive Code Completion

Envoyé par Apple Envoyé par Le nouveau moteur de complétion de code prédictif de Xcode utilise un modèle unique spécialement formé pour Swift et les SDK Apple, et peut suggérer le code dont les développeurs ont besoin. La complétion de code est entièrement alimentée par le silicium d'Apple et les améliorations de l'apprentissage automatique dans macOS Sequoia, et s'exécute localement sur l'appareil du développeur - ce qui signifie que le code reste totalement privé et que les développeurs peuvent recevoir rapidement des suggestions pertinentes, même lorsqu'ils travaillent hors ligne.

De nombreux nouveaux Macs d'Apple ne le prendront pas en charge

Conclusion

Fin 2023, Apple a lancé ses nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de la puce M3, qui promettait des performances exceptionnelles et une autonomie de batterie impressionnante. Cependant, le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces, proposé à partir de 1 999 € et de 1 869 € (tarif Éducation), ne disposait que de 8 Go de mémoire unifiée (RAM dans le cas d'espèce). Est-ce assez pour profiter pleinement des capacités du M3? Apple a répondu par la positive, arguant que 8 Go sur un Mac sont comparables à 16 Go sur des systèmes concurrents. Mais tout le monde n’est pas convaincu. La décision d'Apple de ne pas équiper les modèles de base d'au moins 16 Go de RAM fin 2023 s'est révélée incongrue pour de nombreux utilisateurs.Tout d'abord, précisons que la mémoire unifiée utilisée par Apple est physiquement intégrée aux puces Apple. C'est un choix architectural qui permet de partager dynamiquement la mémoire entre le processeur, le GPU et les autres cœurs. En clair, la mémoire unifiée dans les Mac M1 est de la RAM, la différence étant qu'elle est partagée.Bob Borchers, le vice-président du marketing produit mondial d’Apple, a déclaré dans une interview que 8 Go de RAM sur un M3 MacBook Pro sont comparables à 16 Go sur d’autres systèmes : « Comparer notre mémoire à celle d’autres systèmes n’est pas vraiment équivalent, parce que nous utilisons la mémoire de manière très efficace, que nous employons la compression de mémoire et que nous disposons d’une architecture de mémoire unifiée. En réalité, 8 Go de mémoire sur un MacBook Pro M3 sont probablement l’équivalent de 16 Go sur d’autres systèmes. Nous sommes simplement capables de l’utiliser bien plus efficacement ». Il a également invité les utilisateurs à essayer les systèmes par eux-mêmes et à écouter les avis de personnes de confiance qui ont utilisé les systèmes.Toutefois, certains tests réels effectués par des utilisateurs et des médias ont montré que 8 Go de RAM peuvent être un goulot d’étranglement pour le M3, surtout si l’on effectue des tâches exigeantes ou si l’on utilise plusieurs applications en même temps. Par exemple, le YouTubeur Vadim Yuryev, co-animateur de la chaîne Max Tech, a comparé deux modèles de MacBook Pro 14 pouces M3, l’un avec 8 Go et l’autre avec 16 Go de mémoire unifiée. Il a constaté des améliorations significatives de performance avec le modèle 16 Go dans des benchmarks comme Cinebench, ainsi que dans des logiciels comme Photoshop, Final Cut et Adobe Lightroom Classic. Le modèle 8 Go a également souffert de pertes de réactivité et de plantages dans certains cas, comme lors d’un rendu Blender ou d’une exportation Final Cut.Apple a fait un certain nombre d'annonces passionnantes lors de la WWDC 2024, de macOS Sequoia à Apple Intelligence. Cependant, un ajout subtil à Xcode 16 - l'environnement de développement pour les plateformes Apple, comme iOS et macOS - est une fonctionnalité appelée Predictive Code Completion. Malheureusement, si vous avez cru à l'affirmation d'Apple selon laquelle 8 Go de mémoire unifiée suffisaient pour les Mac en silicium d'Apple de base, vous ne pourrez pas l'utiliser. La complétion prédictive de code nécessite de la mémoire dans Xcode 16, et c'est ce qui se rapproche le plus d'un aveu d'Apple sur le fait que 8 Go de mémoire ne suffisent pas vraiment pour un nouveau Mac en 2024.La version bêta de Xcode 16 comporte une poignée de fonctionnalités et de changements, dont le Predictive Code Completion. Elle anticipe le code dont vous pourriez avoir besoin ensuite et propose des suggestions de complétion avant même que vous n’ayez à écrire manuellement une ligne de code. Pour cela, elle utilise un modèle d’apprentissage automatique spécialement conçu pour Swift et les SDK Apple. Toutes les données utilisées restent sur l'appareil et nécessitent un Mac en silicone d'Apple, ce qui présente quelques avantages. Tout d'abord, elles seront privées et sécurisées. Un autre avantage est qu'il fonctionnera complètement hors ligne, même lorsque vous n'êtes pas connecté à l'internet.Les développeurs utilisent des modèles d'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour les aider à écrire du code depuis qu'il est possible de le faire. ChatGPT et Google Gemini sont tous deux particulièrement bien placés pour aider à écrire et à affiner le code. Bien que la fonction de complétion prédictive du code ne soit pas identique à la polyvalence offerte par les chatbots d'intelligence artificielle, elle tente d'accomplir les mêmes tâches générales. Elle vous fera gagner du temps en écrivant le code à votre place. Dans ce cas, elle est d'autant plus utile qu'elle est intégrée à l'environnement de développement Xcode.Cependant, comme l'explique Apple dans les notes de publication de la version bêta de Xcode 16, la complétion prédictive de code n'est pas seulement limitée aux ordinateurs Apple siliconés fonctionnant sous macOS Sequoia. Elle nécessite également au moins 16 Go de mémoire unifiée. Pour être clair, Xcode 16 fonctionnera correctement sur les Macs avec moins de mémoire unifiée - c'est seulement la fonctionnalité Predictive Code Completion qui ne sera pas prise en charge. Néanmoins, c'est la première fois qu'Apple met clairement en évidence une limitation absolue pour les modèles de base de Mac dotés de 8 Go de RAM.Bien sûr, c'est un problème car la plupart des Mac vendus par Apple aujourd'hui commencent toujours avec seulement 8 Go de mémoire unifiée. Il s'agit notamment des versions de base du Mac Mini, de l'iMac, du MacBook Air et du MacBook Pro. Nous savons déjà que les flux de travail d'IA et de ML qui s'exécutent sur l'appareil nécessitent beaucoup de puissance NPU et de mémoire système. Bien que cela n'affecte pour l'instant que les développeurs utilisant Xcode, il s'agit probablement de la première des nombreuses limitations matérielles qui commenceront à toucher les utilisateurs qui ont acheté un Mac en silicone d'Apple sans mettre à niveau sa mémoire.C'était une chose quand Apple a lancé sa série de processeurs M1 en 2020 avec 8 Go de mémoire unifiée, mais nous sommes maintenant à des années de cela. Sur la base des exigences de Predictive Code Completion, il semble qu'il soit temps pour Apple d'augmenter la RAM minimale à 16 Go pour la prochaine génération de Mac.Certains diront que la mémoire unifiée de 16 Go ne s'applique qu'à une seule fonctionnalité de Xcode 16 - un logiciel conçu pour les développeurs et non pour les utilisateurs occasionnels - et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Il y a une part de vérité dans ce point de vue. La plupart des utilisateurs qui ont acheté un Mac Apple siliconé avec la configuration de mémoire par défaut n'utiliseront probablement pas Xcode 16, et peu d'entre eux entendront même parler de la complétion prédictive de code.Cependant, très peu de personnes qui ont critiqué la décision d'Apple d'inclure seulement 8 Go de mémoire unifiée sur certains modèles de base de Mac parlaient aujourd'hui de leur facilité d'utilisation. La mise en garde la plus fréquente était qu'un jour, une nouvelle fonctionnalité ou application sortirait qui nécessiterait plus de mémoire et que les personnes qui n'auraient pas acheté une machine à l'épreuve du temps seraient laissées sur le carreau. Ce jour est arrivé avec Predictive Code Completion et Xcode 16.En fixant la mémoire minimale requise pour la complétion prédictive du code à un niveau supérieur à celui des Macs de base actuels, Apple admet en fait que 8 Go ne sont pas vraiment suffisants. Même si c'est suffisant pour aujourd'hui, ce ne le sera certainement plus pour longtemps.En fin de compte, il semble qu’Apple reconnaisse enfin que 8 Go de RAM ne sont pas toujours adéquats, du moins pour certaines fonctionnalités avancées. Si vous prévoyez de garder votre Mac pendant un certain temps, il pourrait être judicieux d’opter pour une configuration avec plus de mémoire. Après tout, la technologie évolue rapidement, et il vaut mieux être bien équipé pour l’avenir.Source : Apple ( 1 Pensez-vous que 8 Go de RAM sont suffisants pour un ordinateur en 2024 ? Pourquoi ?Quelles sont les fonctionnalités ou les tâches qui nécessitent plus de mémoire que 8 Go ?Avez-vous déjà rencontré des limitations de RAM dans votre utilisation quotidienne ? Comment avez-vous géré cela ?Selon vous, quelles sont les implications pour les utilisateurs qui ont acheté un Mac avec seulement 8 Go de RAM ?Devrions-nous revoir nos attentes en matière de mémoire pour les ordinateurs modernes ?