HP peut en effet aller jusqu’à vous faire payer jusqu’à 36 dollars par mois pour une imprimante que l’entreprise surveille dans le cadre de son service d’impression adossé à un abonnement obligatoire

Le PDG de HP affirme sans détour que l’entreprise a pour ambition de faire de l’impression un abonnement

Ce sont des raisons pour lesquelles l’entreprise fait de plus en plus face à des actions en justice de la part des consommateurs

L’abandon ne concerne que les imprimantes HP LaserJet auxquelles un "e" a été ajouté à la fin de leur nom de modèle pour indiquer le modèle commercial alternatif. Ainsi, la HP Laserjet M110w n'est pas concernée, mais les HP LaserJet M110we et M209dwe, deux alternatives moins chères toujours en ligne, ne seront plus produites ni vendues par HP.Un autre point essentiel à clarifier est que les modèles d'imprimantes HP e-series LaserJet existants dans la nature continueront à fonctionner exactement comme ils l'ont fait au moment de leur achat. Aucune mise à jour logicielle n'est prévue pour exploiter le véritable potentiel du matériel. Les clients existants devront donc se contenter de HP+ jusqu'à ce qu'ils puissent remplacer entièrement leurs imprimantes. Au moins, ils continueront à bénéficier des avantages HP+.L’avantage selon HP est de bénéficier d’une imprimante et de pouvoir la faire remplacer si nécessaire, d’une livraison automatique d’encre et d’une couverture continue de l’imprimante avec une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Seulement certains consommateurs peuvent préférer de pouvoir garder la main sur leurs choix en matière d’imprimante et avoir la possibilité de faire usage de cartouches de recharge tierces. C’est le débat sur la formule des abonnements à laquelle de plus en plus de constructeurs arriment les consommateurs.« Oui, le HP All-In Plan est un plan d'abonnement qui vous permet d'obtenir facilement une nouvelle imprimante, une livraison automatique d'encre avant qu'il n'y en ait plus, et une couverture continue de l'imprimante avec une assistance Pro en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous avez un problème d'imprimante que nous ne pouvons pas résoudre par téléphone, nous vous enverrons une imprimante de remplacement le jour ouvrable suivant, sans frais supplémentaires. Au lieu de gérer plusieurs factures et services, tout est regroupé en un seul paiement mensuel facile », souligne HP à propos de l’un de ses services à controverse.En gros, HP cible les consommateurs non désireux de devoir effectuer les activités de maintenance de leur imprimante : « Dites adieu à vos problèmes techniques et bonjour à l’impression sans souci, sans jamais avoir à acheter une imprimante ou une cartouche à nouveau. » Les prix vont de 6,99 $ par mois pour un forfait comprenant une imprimante HP Envy (le modèle actuel est la 6020e) et 20 pages imprimées. Le forfait le plus cher comprend la location d'une HP OfficeJet Pro et 700 pages imprimées pour 35,99 $ par mois.« Nous avons annoncé il y a quelques années que notre objectif était de réduire le nombre de ce que nous appelons les clients non rentables. En effet, chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour nous. Nous investissons dans ce client et s'il n'imprime pas suffisamment ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement », a-t-il expliqué, transformant la « vente à perte » en un euphémisme « d'investissement ».« Notre objectif est de rendre l'impression aussi facile que possible et notre objectif à long terme est de faire de l'impression un abonnement », a déclaré Lores. Ces propos font écho à ceux de l'ancienne directrice financière, Marie Myers, qui a déclaré en décembre dernier : « nous constatons que lorsque vous faites passer un client d'un modèle purement transactionnel, qu'il s'agisse d'Instant Ink ou de l'ajout de papier, il y a en quelque sorte une augmentation d'environ 20 % de la valeur de ce client parce que vous verrouillez cette personne et que vous vous engagez dans une relation à plus long terme avec elle ».L’une de ces plaintes, déposée en janvier et cherchant une certification d'action collective, accuse HP d'entraver le fonctionnement des imprimantes qui utilisent une encre sans le logo HP. Présentée devant le tribunal de première instance du district nord de l'Illinois par 11 plaignants, l'action en justice demande une injonction pour désactiver les mises à jour du micrologiciel et réclame des dommages-intérêts de plus de 5 millions de dollars.Parallèlement, HP fait par ailleurs face à d'autres litiges, notamment une plainte en Californie pour omission d'informations sur Dynamic Security, ainsi que des actions liées au refus de certaines imprimantes de fonctionner sans encre HP chargée, soulevant des préoccupations sur la volonté de HP de contrôler l'utilisation des imprimantes malgré des litiges antérieurs et des appels à l'éviction de certaines pratiques.Malgré la controverse, l'activité d'impression reste cruciale pour HP, représentant 32 % du chiffre d'affaires net et 57 % du bénéfice d'exploitation non GAAP en 2023, avec des marges d'exploitation passant de 14 % en 2016 à 18,9 % en 2023. HP identifie les abonnements de consommateurs, y compris le programme Instant Ink, comme un secteur clé de croissance.Selon HP, la sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à communiquer avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques des cartouches. HP utilise des mesures de sécurité dynamique pour protéger la qualité de l'expérience de ses clients, maintenir l'intégrité de ses systèmes d'impression et protéger sa propriété intellectuelle.Les imprimantes dotées de mesures de sécurité dynamiques sont conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches dotées de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant des puces non-HP ou des circuits électroniques modifiés ou non-HP. Les cartouches réutilisées, remises à neuf et rechargées qui réutilisent la puce ou les circuits électroniques HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique.L'utilisation de mises à jour du micrologiciel pour limiter l'usage d'encre tierce soulève des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne le libre choix des consommateurs. La demande d'une injonction visant à empêcher HP de restreindre l'utilisation d'encre tierce suggère que les plaignants estiment que l'entreprise a volontairement restreint les options des utilisateurs, les obligeant ainsi à opter exclusivement pour des cartouches d'encre de la marque, potentiellement à des prix plus élevés.Source : DruckerChannelQue pensez-vous de cette mode des abonnements qui va en s’imposant dans l’univers de la technologie ?Quel est de votre point de vue le constructeur d’imprimantes le plus recommandable du moment ? Pourquoi ?