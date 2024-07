Un avis qui n'est pas partagé par Donald Trump

La réaction de Taiwan

En cas d'invasion par la Chine, ASML et TSMC seraient en mesure de désactiver à distance les machines à fabriquer des puces les plus sophistiquées

Taïwan est un acteur clé dans l’industrie des semi-conducteurs, avec TSMC en tête. La perte d’une année de production de puces à Taïwan pourrait paralyser la chaîne d’approvisionnement électronique internationale, selon un rapport d’avril du Boston Consulting Group et de la Semiconductor Industry Association, le lobby de l’industrie américaine. Cependant, malgré son importance stratégique, Taïwan n’a pas d’accord formel de défense avec les États-Unis.Pourtant, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'une invasion chinoise de Taïwan et la saisie du fabricant de puces TSMC seraient « absolument dévastatrices » pour l'économie américaine. Interrogée lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis, Raimondo a déclaré que « ce serait absolument dévastateur », refusant de s'exprimer sur la manière dont cela se produirait ou si cela se produirait, ajoutant : « Actuellement, les États-Unis achètent 92 % de leurs puces de pointe à TSMC, à Taiwan ».D'ailleurs, en mars 2023, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Robert O'Brien, a déclaré que les États-Unis détruiraient l'industrie hautement sophistiquée des puces de Taïwan plutôt que de laisser la Chine s'emparer de l'île si elle l'envahissait un jour : « Les États-Unis et leurs alliés ne laisseront jamais ces usines tomber aux mains des Chinois. La majeure partie des microprocesseurs les plus avancés au monde sont produits dans des installations taïwanaises appartenant à TSMC. En prenant le contrôle de ces usines, la Chine deviendrait ainsi "le nouvel OPEP des puces de silicium" et pourrait contrôler l'économie mondiale. Soyons réalistes, cela n'arrivera jamais », a déclaré Robert O'Brien lors d'une conversation diffusée au Global Security Forum, une conférence organisée par le centre de recherche et d'analyse indépendant à but non lucratif Soufan Center à Doha, au Qatar.L'ancien président américain Donald Trump, qui brigue un nouveau mandat à la Maison Blanche, a déclaré qu'il pensait que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense, affirmant que le pays « ne nous donne rien ». Il a répondu à la question de savoir s'il défendrait Taïwan contre la Chine, dans le cadre d'une interview avec Bloomberg Businessweek publiée mardi. Lors de l'échange axé sur les affaires et l'économie mondiale, Trump a parlé de la Réserve fédérale, de l'inflation, des réductions d'impôts, des droits de douane, de Taïwan et de ses relations avec les chefs d'entreprise.À la question « Défendriez-vous Taïwan contre la Chine ? », il a répondu :« Ecoutez, il y a plusieurs choses. La première, c'est Taïwan. Je connais très bien les gens, je les respecte beaucoup. Ils ont pris environ 100 % de nos activités dans le secteur des puces. Je pense que Taïwan devrait nous payer pour sa défense. Vous savez, nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. Taïwan ne nous donne rien. Taïwan est à 9 500 miles de distance. Elle est à 68 miles de la Chine. Avec un léger avantage, et la Chine est un immense territoire, ils pourraient simplement la bombarder. Ils peuvent littéralement envoyer des obus. Maintenant, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas perdre toutes ces usines de fabrication de puces. Mais je vais vous dire, c'est la prunelle des yeux du président Xi, c'était un très bon ami à moi jusqu'au Covid ».Pékin considère que Taïwan, gouvernée démocratiquement, fait partie de son territoire, et le président chinois Xi Jinping a déjà déclaré que la réunification avec le continent était « une inévitabilité historique ».Les États-Unis étaient autrefois un acteur majeur dans la fabrication de semi-conducteurs, mais l'évolution du secteur, notamment l'abandon par les entreprises de la fabrication de leurs propres puces, a conduit à la montée en puissance de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ou TSMC, et d'autres grandes entreprises taïwanaises. Selon les données de TrendForce, Taïwan devrait représenter 66 % de la production des puces les plus avancées au monde cette année. Les États-Unis devraient représenter 6 % de la production.TSMC est le fabricant de puces le plus important et le plus avancé au monde, responsable de la fabrication de puces pour de grandes entreprises américaines telles qu'Apple et Nvidia.Les actions de TSMC ont clôturé en baisse de 2,4 % à Taïwan après la publication des commentaires de Trump.Le premier ministre taïwanais Cho Jung-tai, réagissant aux commentaires de Trump, a déclaré que Taïwan et les États-Unis entretenaient de bonnes relations malgré l'absence de liens formels, et qu'il s'attachait à renforcer ses propres défenses.« Taiwan a régulièrement renforcé son budget de défense et a démontré sa responsabilité envers la communauté internationale », a-t-il déclaré aux journalistes à Taipei. « Nous sommes prêts à assumer davantage de responsabilités ; nous nous défendons nous-mêmes et assurons notre sécurité ».Le ministère taïwanais des affaires étrangères a refusé de commenter les remarques de Trump.Les États-Unis sont le principal soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan, mais il n'existe pas d'accord de défense formel. Les États-Unis sont toutefois tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Le gouvernement taïwanais a fait de la modernisation de sa défense une priorité, notamment en développant ses propres sous-marins, et a déclaré à maintes reprises que la sécurité de l'île reposait entre ses mains.Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, s'est plainte des activités militaires chinoises répétées au cours des quatre dernières années, Pékin cherchant à faire pression sur l'île gouvernée démocratiquement et qui rejette les revendications de souveraineté de la Chine.Le président américain Joe Biden a contrarié le gouvernement chinois avec des commentaires qui semblaient suggérer que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque, s'écartant ainsi d'une position américaine de longue date, celle de « l'ambiguïté stratégique ».Washington et Taipei n'ont plus de relations diplomatiques ou militaires officielles depuis 1979, date à laquelle les États-Unis ont changé de reconnaissance au profit de Pékin et ont mis fin à un traité de défense mutuelle.TSMC est le principal fabricant de puces de pointe utilisées dans tous les domaines, des applications d'intelligence artificielle aux smartphones en passant par les avions de chasse, et les analystes estiment que tout conflit à propos de Taïwan décimerait l'économie mondiale. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de la part de TSMC, qui se trouve actuellement dans une période de calme avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, jeudi.ASML est le seul fabricant mondial de machines de lithographie extrême ultraviolette (EUV), également connues sous le nom de machines EUV. Ces machines utilisent des ondes lumineuses haute fréquence pour imprimer les plus petites transistors de microprocesseurs existants, créant ainsi des puces utilisées dans l’intelligence artificielle (IA) et d’autres applications sensibles, y compris militaires. Les machines EUV d’ASML sont vendues à plus de 200 millions d’euros chacune. Leur technologie est soumise à des interventions gouvernementales visant à empêcher qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Par exemple, les Pays-Bas interdisent à ASML de vendre des machines EUV à la Chine en raison des craintes américaines que cela puisse donner un avantage à son rival dans la guerre mondiale des puces.Ces machines EUV nécessitent un entretien régulier et des mises à jour. Dans ce cadre, ASML peut forcer à distance leur arrêt, agissant ainsi comme un interrupteur d’arrêt d’urgence. Cette capacité de désactivation à distance s’applique aux machines EUV d’ASML, dont TSMC est le plus grand client. En cas d’invasion de Taiwan par la Chine, ASML pourrait donc désactiver ces machines pour éviter qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.Citant des sources anonymes au fait du dossier, Bloomberg rapporte que des représentants du gouvernement américain se sont inquiétés des conséquences que pourraient avoir les machines de pointe de TSMC (équipées de la technologie EUV d'ASML) si elles tombaient entre les mains de la Chine en cas d'attaque contre Taïwan. Selon ses sources, ASML a rencontré le gouvernement néerlandais et a assuré les fonctionnaires qu'elle pouvait désactiver les machines à distance. L'entreprise pourrait permettre un arrêt par le biais des mises à jour logicielles nécessaires pendant la maintenance pour maintenir les machines en état de marche.Sources : interview de Donald Trump (vidéo dans le texte), déclarations de Xi Jinping au sujet de la réunification de Taiwan avec la Chine continentale Pensez-vous que Taïwan devrait contribuer financièrement à sa propre défense ? Cette question soulève des considérations sur la souveraineté, les alliances internationales et les responsabilités partagées en matière de sécurité.Quelles sont les implications possibles de cette déclaration de Trump pour les relations entre les États-Unis et Taïwan ? Pensez aux conséquences diplomatiques, économiques et géopolitiques de telles déclarations.Comment cela pourrait-il affecter l’industrie des semi-conducteurs et les marchés financiers ? Explorez les liens entre la politique, l’économie et la technologie, en mettant l’accent sur le rôle crucial de TSMC dans l’industrie des puces électroniques.