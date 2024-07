Le patron de TSMC prévoit une pénurie de puces d'IA jusqu'en 2025 et affirme que les commentaires de Trump ne changent rien à sa stratégie initiale d'expansion d'usines à l'étranger

Les puces informatiques haute performance de TSMC représentent désormais la moitié des ventes

La réponse de la direction à Donald Trump

« J'espère qu'en 2025 ou 2026, nous pourrons atteindre l'équilibre »

Parallèlement, TSMC travaille au déploiement de son dernier processus de fabrication à deux nanomètres

La forte demande de puces d'intelligence artificielle a permis à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. d'augmenter son chiffre d'affaires de 40,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre.La société a annoncé aujourd'hui des ventes de 673,51 milliards de nouveaux dollars taïwanais, soit 20,82 milliards de dollars, pour les trois mois se terminant le 30 juin. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 480,84 milliards de dollars taïwanais enregistrés un an plus tôt. TSMC a dépassé les prévisions de revenus du consensus de plus de 15 milliards de dollars taïwanais et a également dépassé ses propres prévisions de ventes.Pour être plus précis, TSMC a fait état d'un bond de 36 % de son bénéfice net à 247,8 milliards de dollars taïwanais (7,6 milliards de dollars US) et d'une augmentation de 40 % de ses recettes à 673,5 milliards de dollars NT pour le deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions qu'il avait données il y a trois mois.La société a déclaré que son groupe HPC représentait 52 % des revenus des plaquettes de silicium au cours du trimestre de juin, la première fois qu'il constituait la majorité des ventes. Longtemps tributaire de l'iPhone d'Apple Inc. et de l'industrie des smartphones en général pour l'essentiel de son activité, TSMC a rapidement évolué pour devenir le fournisseur privilégié d'accélérateurs d'intelligence artificielle.La plus grande entreprise de Taïwan fabrique les puces d'entraînement à l'IA très demandées de Nvidia Corp. et d'Advanced Micro Devices Inc. ainsi que les processeurs d'ordinateur portable infusés d'IA de Qualcomm Inc. pour les nouveaux PC Windows Copilot+.Ces perspectives haussières font suite à une chute de deux jours des actions technologiques après que le candidat à la présidence américaine Donald Trump a déclaré qu'il pense que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense, affirmant que le pays « ne nous donne rien ». Trump a semblé lier ses commentaires à l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, qui est l'une des plus avancées au monde, en déclarant qu'elle prenait « environ 100 % » des activités américaines dans le domaine des puces. Les commentaires de Trump ont conduit les actions de TSMC à clôturer en baisse de 2,4 % à Taïwan.Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de TSMC qui s'est tenue aujourd'hui, Charlie Chan, de Morgan Stanley, a noté que Trump « a parlé de... Taïwan/TSMC » de prendre 100 % du marché des puces aux États-Unis, en ajoutant : « Félicitations donc pour cette part de marché élevée et positive ». Chan a ajouté : « On s'inquiète de plus en plus du fait que les États-Unis continuent de dépendre de notre île, TSMC, pour la production de puces. La question que nous posons aux actionnaires est donc de savoir comment TSMC va atténuer ce risque géopolitique potentiel... .... Et peut-être une question technique ... si nous expédions une puce à des clients américains, devons-nous payer les droits de douane américains ? »Wei a répondu : « D'accord, Charlie. Jusqu'à présent, nous n'avons rien changé à notre plan initial d'expansion de nos usines à l'étranger. Nous continuons à nous développer en Arizona, à Kumamoto et peut-être [à l'avenir] en Europe. Notre stratégie n'a pas changé. Nous poursuivons nos pratiques actuelles. ... En ce qui concerne les droits de douane, nous n'en avons pas connaissance. Normalement, s'il y a un tarif d'importation, les clients en sont responsables, mais il n'y a pas eu de discussion, rien », a déclaré le président.L'entreprise s'est engagée à investir 65 milliards de dollars en Arizona pour construire trois usines de fabrication et introduire sa technologie de traitement la plus avancée aux États-Unis en 2028.Les clients commandent des puces d'IA à un rythme plus rapide que celui auquel TSMC peut les fabriquer. Wei a averti qu'il faudrait jusqu'à deux ans pour que la capacité de production de l'entreprise rattrape la demande. « L'offre reste assez restreinte jusqu'en 2025 », a-t-il déclaré. « J'espère qu'en 2025 ou 2026, nous pourrons atteindre l'équilibre.Le dirigeant a expliqué que le déséquilibre actuel de l'offre est le résultat d'une pénurie de capacité de production de CoWoS. Le CoWoS est le matériel que TSMC utilise pour relier les composants de mémoire et de logique, ou de traitement, des unités de traitement graphique de Nvidia. Cette technologie relie les modules de mémoire et de logique d'un GPU en les plaçant sur une couche de base commune appelée interposeur, qui est elle-même un semi-conducteur.Wei a révélé que TSMC a plus que doublé sa capacité de production de CoWoS au cours de l'année écoulée pour répondre à la demande. L'entreprise pourrait encore la doubler cette année, a-t-il ajouté.Ses commentaires corrigent les déclarations faites par l'ancien président Mark Liu en septembre 2023, lorsqu'il avait prédit que 2024 serait l'année de la fin des pénuries de puces d'IA pour l'entreprise. Liu avait alors précisé que c'était l'emballage, et non la puce elle-même, qui était à l'origine du blocage.Pour remédier à la pénurie, Wei a déclaré que TSMC travaillait avec des partenaires étrangers afin d'augmenter l'offre et de soutenir les clients.TSMC, qui représente plus de 90 % de la production des puces les plus avancées au monde, fabrique des semi-conducteurs selon les plans d'autres entreprises telles que Nvidia, leader dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.« Nous nous attendons à ce que notre activité soit soutenue par une forte demande en matière d'IA et de smartphones pour notre technologie de pointe », a déclaré Wei. TSMC a également revu à la hausse son budget de dépenses d'investissement, qui devrait se situer entre 30 et 32 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé de ses prévisions antérieures, en invoquant les efforts déployés pour répondre à la forte demande en matière d'IA.Les clients de TSMC dans le domaine de l'IA veulent passer au N2, une technologie de processus dont la production de masse est prévue pour le second semestre 2025, et à l'A16, qui est encore plus éloignée, a déclaré Wei, ajoutant : « Nous nous efforçons de mettre en place une capacité suffisante pour répondre à cette demande, mais les délais sont très courts ».La puce 2 nm de TSMC, plus récente et plus avancée, devrait entrer en production de masse au cours du second semestre 2025. L'A16 devrait suivre un an plus tard.La transformation de TSMC est une expression directe du passage de l'ère des smartphones à l'ère de l'IA. Les smartphones ne représentent plus qu'un tiers des activités de l'entreprise, alors qu'ils en ont constitué l'essentiel pendant plus d'une décennie, et la trajectoire de croissance semble devoir accentuer l'avance de l'IA dans les années à venir.Source : TSMC Quelles sont les implications de la pénurie de puces IA sur l’innovation technologique ? Pensez à l’impact de cette pénurie sur le développement de nouvelles technologies et sur la compétitivité des entreprises.Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter à cette situation ? Partagez vos idées sur les stratégies que les entreprises peuvent adopter pour faire face à la pénurie, telles que la diversification des fournisseurs, l’optimisation de la production existante, etc.Quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer pour résoudre ce problème ? Discutez du rôle des politiques gouvernementales, des investissements dans la recherche et du soutien à l’industrie des semi-conducteurs.Quelles sont les conséquences à long terme de cette pénurie sur l’économie mondiale ? Evoquez les implications économiques à plus grande échelle, telles que l’emploi, la croissance et la stabilité financière.