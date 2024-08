L'impression 3D pour la construction (3DCP) fait référence à diverses technologies qui utilisent l'impression 3D comme méthode principale pour fabriquer des bâtiments ou des éléments de construction. D'autres termes pour ce processus incluent la "construction additive". Le terme "béton 3D" fait référence aux technologies d'extrusion du béton, tandis que le système de construction robotique autonome (ARCS), la fabrication additive à grande échelle (LSAM) et la construction de formes libres (FC) font référence à d'autres sous-groupes. À l'échelle de la construction, les principales méthodes d'impression 3D sont l'extrusion (béton/ciment, cire, mousse, polymères), la liaison de poudres (liaison polymère, liaison réactive, frittage) et le soudage additif.Un certain nombre d'approches différentes ont été démontrées à ce jour, notamment la fabrication sur site et hors site de bâtiments et d'éléments de construction, à l'aide de robots industriels, de systèmes de portiques et de véhicules autonomes captifs. Les démonstrations de technologies d'impression 3D dans le domaine de la construction ont porté sur la fabrication de logements, d'éléments de construction (panneaux et colonnes de revêtement et de structure), de ponts et d'infrastructures civiles, de récifs artificiels, de folies et de sculptures. L'impression 3D de béton est en effet une technologie prometteuse qui a le potentiel de révolutionner la construction de bâtiments et de structures dans des formes nouvelles et complexes, en économisant du temps, des matériaux, de la main-d'œuvre et des coûts, tout en améliorant la durabilité et l'impact environnemental de la construction.Icon utilise une énorme imprimante 3D mesurant plus de 13 mètres de large et pesant 4,75 tonnes. Elle utilise un mélange de poudre de béton, de sable, d'eau et d'autres additifs pour construire des murs couche par couche, en pressant le mélange comme du dentifrice dans un tube. Les murs obtenus ressemblent à du velours côtelé texturé.L'impression des maisons de plain-pied ne prend que quelques semaines et repose sur des fondations traditionnelles et des toits en métal. Les épais murs de béton sont réputés résister à l'eau, aux termites, aux moisissures et aux conditions météorologiques extrêmes, et contribuent à maintenir les maisons au frais pendant les étés chauds du Texas.Conner Jenkins, chef de projet chez Icon, explique que le processus est plus rapide et moins coûteux qu'une construction traditionnelle, qu'il nécessite moins de main-d'œuvre et qu'il minimise le gaspillage de matériaux.L'un des inconvénients potentiels est que les murs imprimés en 3D sont incroyablement efficaces pour bloquer les signaux sans fil. Cela a incité certains des premiers utilisateurs à opter pour des systèmes Wi-Fi maillés pour une connectivité de l'ensemble de la maison.Les prix commencent à un peu moins de 470 000 dollars pour une maison de trois chambres et deux salles de bain d'une superficie de 146 mètres carrés et culminent à près de 600 000 dollars pour une construction d'une superficie de près de 185 mètres carrés. Les promoteurs ont déclaré qu'environ un quart des 100 maisons ont déjà été vendues.Pour Icon, il s'agit d'aller de l'avant. Fin 2022, la NASA a accordé à cette entreprise basée à Austin un contrat de 57,2 millions de dollars pour développer des technologies de construction qui permettront de construire des infrastructures telles que des bâtiments, des routes et des pistes d'atterrissage sur la Lune.Icon a également construit la Mars Dune Alpha imprimée en 3D, d'une superficie d'environ 158 mètres carrés, dans laquelle des volontaires ont récemment vécu pendant un an afin de simuler la vie sur la planète rouge. La première vague de participants, qui a quitté l'habitat en juillet, a passé 378 jours en quasi-isolement dans l'environnement simulé afin d'aider la NASA à préparer une future mission sur Mars.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce projet de construction crédible ou pertinent ?Que pensez-vous de l'impression 3D comme méthode principale pour fabriquer des bâtiments ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'une alternative durable aux méthodes actuelles de construction ?