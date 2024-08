Nvidia est une société de technologie qui conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).Selon Bloomberg News, les employés du fabricant de puces Nvidia sont censés être à leur bureau 7 jours sur 7 et souvent jusqu'à 2 heures du matin, mais ils sont peu enclins à partir en raison de la généreuse rémunération de l'entreprise. Nvidia, le fabricant de semi-conducteurs basé à Santa Clara, en Californie, qui alimente les technologies d'intelligence artificielle, se targue d'avoir un taux d'attrition relativement faible, car ses employés reçoivent des actions qui sont généralement acquises sur une période de quatre ans.Dix personnes qui ont travaillé dans l'entreprise ou qui y sont encore employées ont décrit l'environnement comme une "" dans laquelle les réunions se transforment souvent en joutes oratoires. Une ancienne employée du service marketing de Nvidia a déclaré qu'elle assistait souvent à dix réunions par jour, chacune d'entre elles réunissant plus de 30 personnes. Les réunions se caractérisaient par des cris et des bagarres, mais les employés s'en accommodaient grâce aux "", selon l'ancienne employée.L'entreprise est devenue le fabricant de puces dominant, car la demande pour ses semi-conducteurs a augmenté parallèlement à l'essor de l'intelligence artificielle. Selon Bloomberg News, le programme de rémunération en actions est une puissante incitation pour les employés à résister à la pression et à rester dans l'entreprise. Depuis 2019, l'action de Nvidia a bondi de 3 776 %, ce qui signifie que les employés qui travaillent dans l'entreprise depuis cinq ans sont susceptibles d'être millionnaires.L'année dernière, 5,3 % des employés ont quitté Nvidia. Mais après que la capitalisation boursière de l'entreprise a dépassé les 1 000 milliards de dollars, le taux d'attrition des travailleurs est tombé à 2,7 % seulement. Dans l'industrie des semi-conducteurs, le taux de rotation du personnel est beaucoup plus élevé - 17,7 %, selon Nvidia.Un ancien ingénieur de Nvidia a déclaré que ceux qui travaillent dans l'entreprise depuis une dizaine d'années ont largement assez d'argent pour prendre leur retraite, mais qu'ils choisissent plutôt de travailler davantage en raison de la manne plus importante qui les attend lorsque la prochaine attribution d'actions sera acquise. Il a également déclaré qu'il entendait souvent les nouveaux employés multimillionnaires de l'entreprise se vanter des nouvelles maisons de vacances qu'ils achetaient. Il a déclaré qu'il était également habituel de voir nombre d'entre eux acheter des billets pour des événements tels que le Super Bowl et les finales de la NBA.Selon Bloomberg News, le parking des employés de Nvidia est également rempli de voitures haut de gamme telles que des Porsche, des Corvettes et des Lamborghini. Un agent immobilier basé à Palo Alto, en Californie, a déclaré qu'il avait travaillé avec plusieurs employés de Nvidia, dont certains ont versé des acomptes de 40 à 60 % sur des maisons valant des millions de dollars.: Bloomberg News, NvidiaPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?