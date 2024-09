Arrestation d'anciens cadres de Samsung soupçonnés d'avoir divulgué des secrets d'une valeur de 3,2 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de puces en Chine

Le groupe Samsung est un conglomérat manufacturier multinational sud-coréen dont le siège social se trouve en Corée du Sud. Il comprend de nombreuses entreprises affiliées, la plupart réunies sous la marque Samsung, et constitue le plus grand conglomérat d'entreprises sud-coréen. En 2020, Samsung est la huitième marque au monde.Bloomberg rapporte que la police sud-coréenne vient d'arrêter deux anciens cadres de Samsung soupçonnés d'avoir divulgué à la Chine des secrets de Samsung d'une valeur de 3,2 milliards de dollars. Les autorités ont indiqué que l'un des suspects arrêtés, M. Choi, 66 ans, avait créé une coentreprise de fabrication de puces en Chine avec des fonctionnaires locaux et en avait été le directeur général. Il aurait été assisté par un concepteur d'usine, M. Oh, dans cette entreprise, et aurait également tenté de recruter d'autres experts sud-coréens pour travailler avec lui.L'arrestation de M. Choi intervient toutefois après qu'il a été soupçonné d'avoir divulgué des technologies de mémoire de Samsung pour fabriquer des puces DRAM de 20 nm dans l'usine chinoise de Chengdu Gaozhen. Samsung est l'un des principaux fabricants de mémoire, travaillant avec d'autres grandes entreprises comme Nvidia pour produire de la VRAM tout en offrant ses propres solutions de stockage et de mémoire. La police a déclaré que l'action de Choi "". Les autorités affirment que la capture du dirigeant de l'entreprise mettra un terme aux activités de l'entreprise chinoise. Toutefois, les enquêteurs continuent d'étudier l'affaire pour déterminer si d'autres cas d'espionnage industriel en découleront.Ce n'est pas la première fois qu'un employé d'une entreprise technologique sud-coréenne est arrêté pour avoir volé des secrets commerciaux. En mai dernier, une ancienne employée de SK Hynix a été arrêtée dans un aéroport sud-coréen pour avoir imprimé 3 000 pages de données sur les procédés de fabrication des semi-conducteurs. Elle était soupçonnée d'avoir transporté ces documents imprimés dans des sacs destinés à Huawei, bien qu'elle ait nié avec véhémence toutes les allégations.Par ailleurs, Taïwan a accusé à plusieurs reprises la Chine de vol de propriété intellectuelle et de débauchage d'ingénieurs pour atteindre ses propres objectifs en matière de développement de puces. Bien que Pékin soit resté silencieux sur cette question, le pays a besoin de développer sa propre technologie des semi-conducteurs, principalement parce qu'il dépend de l'Occident pour près de 99 % de ses outils critiques de fabrication de puces. Cela signifie que les sanctions et les interdictions imposées par Washington à l'encontre du pays ont gravement freiné ses ambitions technologiques.Néanmoins, la Chine est toujours désireuse de développer son industrie nationale des puces, d'autant plus qu'elle possède de nombreuses mines de terres rares nécessaires à la fabrication de silicium avancé. Et comme les États-Unis et leurs alliés sont actuellement engagés dans une guerre des puces avec le pays d'Asie de l'Est, les autorités chinoises pourraient secrètement approuver ces actions. Après tout, tout est juste dans l'amour et la guerre (des puces).: BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?