La mort silencieuse des disques durs des années 1990 : les défis de la conservation des enregistrements musicaux soulèvent des questions cruciales sur la conservation des données numériques

Une problématique croissante

Les causes de la dégradation

Les conséquences pour l’industrie musicale

Un appel à l’action

Des scientifiques ont mis au point des disques en verre capables de stocker 360 To de données et les conserver pendant des milliards d'années

Le projet Silica de Microsoft

Les besoins de l’humanité en matière de stockage de données à long terme continuent de croître à un rythme effarant. En tant qu'espèce, nous continuons de générer de grandes quantités de données de grande valeur (notre histoire personnelle, données médicales, industrielles, scientifiques, etc.) qui sont cruciales pour notre survie à long terme, avec une demande qui devrait dépasser les centaines de zettaoctets d'ici 2025. Malgré ce besoin, les supports magnétiques existants ne constituent tout simplement pas une solution durable et rentable. Les supports magnétiques se dégradent avec le temps, ce qui nécessite des émissions, de l'énergie et des coûts importants pour stocker en toute sécurité des données de longue durée.



Project Silica développe la première technologie de stockage au monde conçue et construite à partir des médias pour répondre au besoin de l’humanité d’une technologie de stockage durable à long terme. Nous stockons les données dans du verre de quartz : un support WORM durable et peu coûteux, résistant aux champs électromagnétiques et offrant une durée de vie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'années. Cela a d’énormes conséquences sur la durabilité, car cela signifie que nous pouvons laisser les données sur place et éliminer le cycle coûteux de copie périodique des données vers une nouvelle génération de médias. Les besoins de l’humanité en matière de stockage de données à long terme continuent de croître à un rythme effarant. En tant qu'espèce, nous continuons de générer de grandes quantités de données de grande valeur (notre histoire personnelle, données médicales, industrielles, scientifiques, etc.) qui sont cruciales pour notre survie à long terme, avec une demande qui devrait dépasser les centaines de zettaoctets d'ici 2025. Malgré ce besoin, les supports magnétiques existants ne constituent tout simplement pas une solution durable et rentable. Les supports magnétiques se dégradent avec le temps, ce qui nécessite des émissions, de l'énergie et des coûts importants pour stocker en toute sécurité des données de longue durée.Project Silica développe la première technologie de stockage au monde conçue et construite à partir des médias pour répondre au besoin de l’humanité d’une technologie de stockage durable à long terme. Nous stockons les données dans du verre de quartz : un support WORM durable et peu coûteux, résistant aux champs électromagnétiques et offrant une durée de vie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'années. Cela a d’énormes conséquences sur la durabilité, car cela signifie que nous pouvons laisser les données sur place et éliminer le cycle coûteux de copie périodique des données vers une nouvelle génération de médias.

Conclusion

Selon les experts en archivage de données d’Iron Mountain, environ 20 % des disques durs de cette époque sont désormais illisibles. Ces disques, autrefois considérés comme une solution plus durable que les bandes magnétiques, montrent aujourd’hui leurs limites. Les problèmes vont de la défaillance mécanique à la corruption des données, rendant la récupération des enregistrements presque impossible.Mix, le magazine spécialisé dans l'industrie musicale, s'est entretenu avec les personnes chargées de la sauvegarde de l'industrie du divertissement. Le récit qui en résulte est à la fois une explication de la complexité de l'archivage de la musique et une mise en garde contre les données stockées sur des disques en rotation.« Dans notre domaine, si nous découvrons un problème inhérent à un format, il est logique d'en informer tout le monde », a déclaré à Mix Robert Koszela, directeur mondial de la croissance des studios et des initiatives stratégiques chez Iron Mountain. « Cela peut ressembler à un argument de vente, mais ce n'en est pas un ; c'est un appel à l'action ».Les disques durs ont gagné en popularité par rapport aux bandes magnétiques en raison des stations de travail audio numériques, des logiciels de mixage et d'édition et des inconvénients perçus des bandes, notamment la détérioration due à la séparation des substrats et au feu.Cependant, les disques durs ne sont pas conçus pour une conservation à long terme. Les composants internes, tels que les plateaux magnétiques et les têtes de lecture, sont sujets à l’usure et à la dégradation. Même stockés dans des conditions optimales de température et d’humidité, cette méthode d'archivage finit par montrer ses limites sans aucune option de récupération partielle disponible. La séparation des échantillons et des pistes finies, ainsi que les formats de fichiers propriétaires, compliquent encore davantage la situation.« Il est très triste de voir un projet arriver au studio avec un disque dur dans un boîtier flambant neuf, avec l'emballage et les étiquettes de l'endroit où il a été acheté », déclare Koszela. « À côté, il y a une mallette avec le disque de sécurité à l'intérieur. Tout est en ordre. Et les deux sont des briques ».La perte de ces archives représente une perte culturelle et historique immense. Des sessions d’enregistrement historiques des années 1990 sont en train de disparaître, privant les générations futures de trésors musicaux. Les studios et les musiciens qui cherchent à remastériser des pistes anciennes se retrouvent souvent avec des disques durs inutilisables, même lorsqu’ils sont stockés dans des conditions idéales.Iron Mountain et d’autres experts en archivage appellent à une prise de conscience et à des actions concrètes pour préserver ces données précieuses. La solution réside dans la migration régulière des données vers des supports plus modernes et fiables. Il est essentiel de copier et de sauvegarder les enregistrements sur des supports variés pour éviter la perte totale due à la défaillance d’un seul type de support. En juin 2019 , les scientifiques de l’université de Southampton en Angleterre ont mis au point de disques de stockage en verre capables de stocker des données d’une taille de 360 téraoctets, mais là n’est pas la particularité de ces disques. Ces derniers sont en effet conçus pour conserver les données sur plusieurs milliards d’années.Le volume des données générées par les hommes a fait un grand boom pendant ces deux dernières décennies. Même si jusqu’à présent l’on parvient à stocker et à conserver ces données, les supports de stockage actuels sont-ils capables de maintenir ces données en vie pendant des millions d’années ? Les travaux des chercheurs de l’université de Southampton vise à faire disparaître cette inquiétude. Ces derniers ont révélé au grand jour une option de stockage quasi éternel qui pourrait permettre de conserver toutes les données de l’humanité sur des milliards d’années.Avec la technologie dénommée Eternal 5D, les scientifiques ont sûrement fait un grand pas en avant dans le développement d'un stockage de données numériques capable de survivre pendant des milliards d'années. Ces disques reposent sur une architecture de verre nanostructuré. Ils permettent ainsi un processus d’enregistrement et de récupération de données numériques à cinq dimensions (5D) par écriture laser femtoseconde. Autrement dit, les chercheurs ont mis au point un disque dur capable de stocker d'énormes quantités de données sur de petits disques en verre en utilisant l'écriture laser.Les nanostructures auto-assemblées modifient le trajet de la lumière à travers le verre, modifiant ainsi la polarisation de la lumière, qui peut ensuite être lue par une combinaison de microscope optique et d'un polariseur, similaire à celle des lunettes de soleil Polaroid. Considéré comme le « cristal de mémoire Superman », la mémoire en verre ayant été comparée aux « cristaux de mémoire » utilisés dans les films Superman, les données sont enregistrées via des nanostructures auto-assemblées créées dans du quartz fondu. Le codage de l'information est réalisé en cinq dimensions : la taille et l'orientation en plus de la position en trois dimensions de ces nanostructures.Le projet Silica a été présenté lors d'un discours d'ouverture de Microsoft Ignite 2017 sur les futures technologies de stockage. Il vise à utiliser le verre comme support de stockage optique :« Une petite feuille de verre peut désormais contenir plusieurs téraoctets de données, soit suffisamment pour stocker environ 1,75 million de chansons ou 13 ans de musique », explique une page web de Microsoft Research sur le "Projet Silica". (Les données sont extraites d'une bibliothèque de disques de verre stockant des données en pixels tridimensionnels appelés voxels, au moyen d'un microscope à grande vitesse contrôlé par ordinateur)Le stockage magnétique, bien que répandu, est problématique. Sa durée de vie limitée nécessite des recopies fréquentes, ce qui augmente la consommation d'énergie et les coûts opérationnels au fil du temps. « La technologie magnétique a une durée de vie limitée », explique Ant Rowstron , ingénieur émérite du projet Silica. « Il faut sans cesse la copier sur de nouvelles générations de supports. Un disque dur peut durer cinq ans. Une bande, si vous êtes courageux, peut durer dix ans. Mais une fois que cette durée de vie est écoulée, il faut la recopier. Et cela, franchement, est à la fois difficile et terriblement insoutenable si l'on pense à toute l'énergie et aux ressources que nous utilisons ».Le projet Silica vise à rompre ce cycle. Développé sous l'égide de Microsoft Research, il permet de stocker des quantités massives de données dans des plaques de verre de la taille d'un dessous de verre et de les conserver pendant des milliers d'années. Richard Black, directeur de recherche du projet Silica, ajoute : « Cette technologie nous permet d'écrire des données en sachant qu'elles resteront inchangées et sécurisées, ce qui constitue une avancée significative dans le domaine du stockage durable des données ».La situation actuelle des disques durs des années 1990 dans l’industrie musicale est un rappel poignant de la fragilité des supports de stockage numérique. Pour préserver notre patrimoine musical, il est crucial d’adopter des pratiques de conservation proactives et de rester vigilant face aux défis technologiques.Source : Mix Pensez-vous que l’industrie musicale aurait dû prévoir la défaillance des disques durs des années 1990 ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles solutions proposez-vous pour préserver les enregistrements musicaux historiques à l’avenir ?Selon vous, quels autres secteurs pourraient être affectés par des problèmes similaires de conservation des données ?Comment les artistes et les studios peuvent-ils mieux se préparer à la perte potentielle de données numériques ?Croyez-vous que les technologies actuelles de stockage de données sont suffisamment fiables pour éviter ce genre de problème à l’avenir ?Quel rôle les gouvernements et les institutions culturelles devraient-ils jouer dans la préservation des archives numériques ?Avez-vous des exemples de pertes culturelles ou historiques similaires dans d’autres domaines en raison de la défaillance des supports de stockage ?Comment les fans de musique peuvent-ils contribuer à la préservation des enregistrements musicaux historiques ?