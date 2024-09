(cliquez pour agrandir )

, société spécialisée dans les solutions de stockage, propose neuf nouveaux modèles pour cette année 2024.Tout d'abord, le fabriquant propose maintenant des NAS embarquant uniquement des SSD (M.2 2280), les F8 SSD et F8 SSD Plus :Le F8 SSD dispose d'un CPU Intel N95 (4 cœurs à 3,4 GHz) alors que la version «*Plus*» dispose du Intel Core i3 N105 (8 cœurs à 3,8 GHz). Seconde (et semble t-il, dernière différence), le F8 SSD embarque 8 Go de mémoire vive contre 16 Go pour le modèle « Plus » (DDR5 non ECC SODIMM dans les deux cas, avec un seul emplacement disponible). La différence de prix annoncé entre les modèles et tout de même de 200 $. Autrement, les deux modèles proposent huit emplacements M.2 2280, un port Ethernet 10 Gbps ainsi que trois ports USB.De plus, les particuliers pourront découvrir trois nouveaux modèles : les F4-424 Max, F6-424 et F6 424 Max. Soit, un nouveau modèle 4 baies et deux nouveaux modèles 6 baies. Le modèle non « Max*» repose sur le CPU Intel N95 alors que les modèles « Max*» embarque un Intel Core i5 1235U (10 cœurs pouvant aller jusqu'à 4,4 GHz). Les trois modèles viennent avec 8 Go de mémoire vive et les modèles « Max » disposent de deux emplacements mémoire. Autre différence, le débit des adapteurs RJ-45 sur les modèles « Max » est de 10 Gbps contre 2.5 Gbps pour le modèle F6-424. Finalement, le nombre de ports USB diffère aussi, les modèles « Max » en disposant de trois (1 ou 2 USB type A et un USB type C).Le F6-424 est annoncé 599,99 $, contre 799,99 pour le F4-424 Max et 899,99 pour le F6-424.Ensuite arrive les modèles pour entreprises. On retrouve le T9-500 Pro (9 baies), T12-500 Pro (12 baies) et les modèles racks U8-500 Plus (8 baies) et U12-500 Plus (12 baies). Ces modèles disposent d'un CPU Intel Core i7 1255U (10 cœurs pouvant aller jusqu'à 4,7 GHz), de 16 Go DDR5 non ECC SODIMM et de deux ports Ethernet 10 Gbps.TerraMaster propose le tableau suivant pour s'y retrouver dans les configurationsFinalement, la présentation de ces modèles est accompagnée d'une mise à jour majeure du système d'exploitation conçu pour ces NAS : TOS. En effet, ce dernier passe à la version 6 et propose des améliorations de performance ainsi qu'un nouveau design. Notamment, TerraMaster propose un nouveau mécanisme de sécurité : SPC (pour Security and Privacy Control) permettant de gérer si une application peux accéder au réseau ou au stockage.