Minisforum présente le EliteMini AI370, un mini PC embarquant le CPU AMD Ryzen AI 9 HX370

À l'arrière :

2 ports Ethernet RJ45 2,5Gbps ; 2 ports USB 3.2 génération 2 type A 1 port HDMI ; 1 DisplayPort ; l'entrée pour l'alimentation une coche pour le verrou Kesingthon

À l'avant :

2 ports USB 3.2 génération 2 type A ; 1 port USB 4 type C ; 1 port Jack combo 3,5 mm ; le bouton de mise sous tension ;



Ce nouveau mini PC de la marque Minisforum embarque un CPU AMD Ryzen AI 8 HX370 . Plus précisément, c'est un CPU offrant 12 cœurs (4 Zen 5 et 8 Zen 5c) pouvant aller jusqu'à 5,1GHz et 3,3 GHz pour les coeurs Zen 5c. Comme son nom l'indique, c'est aussi un CPU embarquant une section dédiée aux calculs des réseaux neuronaux apportant ainsi 50 TOPS (en plus des 30 TOPS de la puissance de calcul principale). Finalement, le CPU embarque un GPU intégré à 16 cœurs RDNA 3.5 cadencés à 2,9 GHz. Le TDP annoncé est de 15 à 54 W.Mais revenons à la machine en elle même. Du côté de la connectique, on retrouve :La machine fait 13 cm de côté et 2,5 cm de hauteur et faisant uniquement 35 dB de bruit.Le constructeur mentionne 32 Go de mémoire vive cadencés à 7500 MHz et un SSD NVMe sans plus de détail.