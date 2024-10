Améliorer le choix des clients et la compatibilité entre le matériel et les logiciels, tout en accélérant leur capacité à bénéficier de nouvelles fonctionnalités de pointe.

Simplifier les lignes directrices architecturales afin d'améliorer la cohérence des logiciels et de normaliser les interfaces entre les offres de produits x86 d'Intel et d'AMD.

Permettre une intégration plus large et plus efficace des nouvelles capacités dans les systèmes d'exploitation, les cadres de travail et les applications.

Hock Tan, PDG de Broadcom Inc. : Nous sommes à un carrefour de l'histoire de l'informatique. Les décisions que nous prenons aujourd'hui en matière d'architecture x86 auront une incidence sur les modèles de programmation, les cadres et les systèmes pour les décennies à venir. Broadcom se réjouit de pouvoir apporter sa perspective industrielle au groupe consultatif de l'écosystème x86 en tant que pionnier du développement de silicium et de la virtualisation x86 avec VMware.



Michael Dell, PDG de Dell Technologies : Dell travaille depuis longtemps avec la plate-forme x86. Nous nous réjouissons de collaborer avec Intel, AMD et les autres membres du x86 Advisory Group afin de continuer à stimuler l'innovation pour nos clients et nos partenaires.



Thomas Kurian, PDG de Google Cloud : Google se réjouit de rejoindre le groupe consultatif de l'écosystème x86 pour contribuer à façonner l'avenir de l'informatique. L'adoption d'une approche pan-industrielle garantit des implémentations cohérentes, ce qui correspond à l'engagement de Google de favoriser l'innovation et d'offrir la meilleure expérience possible à ses développeurs et à ses utilisateurs. En simplifiant et en standardisant l'écosystème x86, nous pouvons atteindre de nouveaux niveaux de performance, d'efficacité et de facilité d'utilisation, ce qui accélère le développement et l'adoption de technologies de pointe.



Antonio Neri, PDG de Hewlett Packard Enterprise : HPE est honoré d'être un membre fondateur du groupe consultatif de l'écosystème x86, contribuant à façonner une architecture future cohérente avec de nouvelles fonctionnalités innovantes qui répondent aux besoins informatiques en constante évolution des clients.



Enrique Lores, PDG de HP Inc. : Nous sommes honorés de rejoindre Intel, AMD et les autres membres du groupe consultatif pour faire progresser l'architecture x86. Chez HP, nous pensons que l'avenir du travail passe par une technologie qui stimule la croissance et l'épanouissement des employés et des entreprises pour lesquelles ils travaillent. La création d'un écosystème x86 plus efficace, plus sûr et plus personnalisable contribuera à accélérer cette évolution.



Yuanqing Yang, PDG de Lenovo : Lenovo est ravie d'être l'un des membres fondateurs de ce nouveau groupe consultatif important, compte tenu de son rôle dans l'industrie au cours de la dernière décennie. Lorsque nous travaillons ensemble en tant qu'écosystème industriel, nous en profitons tous, mais surtout, nos clients en profitent aussi. Je suis impatient de partager notre expertise technique alors que nous accélérons collectivement la croissance du marché x86 à travers le client, la périphérie et le cloud.



Satya Nadella, PDG de Microsoft : Le x86 est à la base de l'informatique moderne depuis plus de quatre décennies, et nous voulons nous assurer qu'il continue d'évoluer et de profiter à tous à l'avenir. En réunissant des partenaires de toute l'industrie, le x86 Ecosystem Advisory Board jouera un rôle essentiel dans l'élaboration des futures caractéristiques architecturales de la x86 et contribuera à assurer la cohérence des logiciels et des interfaces standard.



Safra Catz, PDG d'Oracle : L'architecture x86 a eu un impact profond sur l'industrie informatique, stimulant les innovations grâce à une évolution constante. En tant que partenaire de longue date d'AMD et d'Intel, Oracle est fier d'être un membre fondateur du x86 Ecosystem Advisory Group. Nous nous engageons à répondre aux besoins des clients en proposant des avancées technologiques et en encourageant la collaboration au sein de l'écosystème.



La forme de l'architecture du jeu d'instructions x86 (ISA) évolue. Le 15 octobre, Intel et AMD ont annoncé la formation d'un groupe consultatif de l'écosystème destiné à assurer une plus grande cohérence entre les implémentations x86 des deux marques. Intel et AMD développent conjointement l'instruction x86-64 depuis des décennies. Mais si les charges de travail des utilisateurs finaux ont bénéficié d'une compatibilité croisée entre les produits des deux fabricants de puces, cette compatibilité est loin d'être universelle.L'introduction des extensions vectorielles avancées (AVX) est l'exemple le plus évident d'une compatibilité qui n'a pas toujours été garantie entre les plates-formes Intel et AMD. Pendant de nombreuses années, ceux qui voulaient profiter des registres vectoriels de 512 bits ont été limités aux plates-formes Intel. En fait, AMD n'a pas pris en charge l'AVX-512 jusqu'au lancement de Zen 4 en 2022, et même à ce moment-là, il ne l'a pris en charge que par un double pompage d'un chemin de données de 256 bits. Ce n'est qu'avec le lancement de Zen 5 cette année que la maison Zen a ajouté la prise en charge d'un chemin de données complet de 512 bits.À l'avenir, Intel, AMD et leurs partenaires industriels ont pour objectif d'éviter ce type d'incohérence en convergeant vers une implémentation plus uniforme. Pour atteindre cet objectif, le duo a sollicité l'aide de Broadcom, Dell, Google, HPE, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle, Red Hat, ainsi que d'autres personnes, dont Linus Torvalds, développeur du noyau Linux, et Tim Sweeney, d'Epic. Ce groupe consultatif sera chargé de remodeler l'ISA x86 afin d'améliorer la compatibilité croisée, de simplifier le développement de logiciels et de répondre à l'évolution des besoins en matière de technologies émergentes.Pour les utilisateurs finaux, les avantages sont nombreux car, en théorie, tirer parti des produits d'Intel ou d'AMD nécessitera moins de spécialisation, ce que les hyperscalers apprécieront certainement. Pour les rivaux de longue date, cependant, ce changement pourrait avoir des implications majeures pour le développement futur de l'architecture. Toutefois, il faudra attendre un certain temps avant de voir l'influence du groupe se concrétiser dans les produits.Voici l'annonce d'AMD pour plus de détails :Intel Corp. et AMD ont annoncé aujourd'hui la création d'un groupe consultatif sur l'écosystème x86 réunissant des leaders technologiques pour façonner l'avenir de l'architecture informatique la plus utilisée au monde. x86 est particulièrement bien placé pour répondre aux besoins émergents des clients en offrant des performances supérieures et une interopérabilité transparente entre les plateformes matérielles et logicielles.Le groupe se concentrera sur l'identification de nouveaux moyens d'étendre l'écosystème x86 en permettant la compatibilité entre les plateformes, en simplifiant le développement de logiciels et en fournissant aux développeurs une plateforme pour identifier les besoins et les caractéristiques architecturales afin de créer des solutions innovantes et évolutives pour l'avenir.Depuis plus de quarante ans, la technologie x86 constitue le fondement de l'informatique moderne et s'est imposée comme l'architecture préférée des centres de données et des ordinateurs dans le monde entier. Dans le paysage évolutif d'aujourd'hui - caractérisé par des charges de travail d'IA dynamiques, des puces personnalisées et des avancées dans l'emballage 3D et les architectures de système - l'importance d'un écosystème x86 robuste et en expansion est plus cruciale que jamais.", a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel. "".", a déclaré Lisa Su, présidente et directrice générale d'AMD. "".Le groupe consultatif vise à réunir les leaders de l'industrie pour façonner l'avenir de x86 et favoriser l'innovation des développeurs grâce à un ensemble plus unifié d'instructions et d'interfaces architecturales. Cette initiative améliorera la compatibilité, la prévisibilité et la cohérence des offres de produits x86. Pour ce faire, le groupe sollicitera l'apport technique des communautés matérielles et logicielles x86 sur les fonctions et caractéristiques essentielles.La collaboration facilitera la création d'implémentations cohérentes et compatibles de caractéristiques architecturales et de modèles de programmation x86 clés, s'étendant à tous les secteurs - y compris les centres de données, l'informatique en nuage, les clients, les appareils périphériques et les appareils embarqués - offrant en fin de compte des avantages en aval aux clients. Les résultats escomptés sont les suivants :En tant que concurrents vigoureux, Intel et AMD partagent en même temps une histoire de collaboration industrielle axée sur les avancées au niveau de la plateforme, l'introduction de normes et la réduction des vulnérabilités en matière de sécurité au sein de l'écosystème x86. Leurs efforts conjoints ont façonné des technologies clés, notamment PCI, PCIe, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Les deux entreprises ont également joué un rôle essentiel dans le développement de l'USB, une norme de connectivité vitale pour tous les ordinateurs, quel que soit le processeur. Ce groupe consultatif fait passer cette collaboration industrielle au niveau supérieur, au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème informatique et en tant que catalyseur de l'innovation des produits.