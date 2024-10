L'IA en tant qu'argument de vente s'effondre et ne stimule pas la demande de PC

Les attentes concernant des PC et d'autres appareils dotés d'IA sont exagérées

La fonction Recall des PC Copilot+ suscite des inquiétudes en matière de sécurité

Les risques auxquels Microsoft Recall expose les utilisateurs de Windows 11

vous utilisez un ordinateur public : disons que vous faites des achats ou des opérations bancaires en ligne sur un ordinateur de la bibliothèque. Vous n'avez pas réalisé que Recall était actif. Cela permettrait à la personne qui utilise l'ordinateur après vous vient d'aller dans les archives de Recall pour récupérer toutes vos coordonnées bancaires, votre adresse et vos mots de passe. C'est comme remettre les clés de votre maison à un cambrioleur avant de lui dire que vous partez en vacances pour la semaine ;

vous utilisez un ordinateur portable professionnel : votre patron, votre équipe informatique et toute personne ayant accès à votre appareil pourront voir quel usage vous faites de l’appareil. Ils peuvent s'en servir pour suivre votre rendement au travail et même lire les messages privés que vous envoyez à d'autres personnes ;

vous utilisez un PC familial : si vous utilisez l'ordinateur familial et que vous n'avez pas de profil protégé par un mot de passe, n'importe qui peut entrer et ouvrir votre historique de rappel. Si vous avez fait quelque chose de peu recommandable, cela va se voir, même si vous avez supprimé l'historique de vos recherches ;

vous êtes victime d'un piratage ou votre ordinateur portable est volé : si quelqu'un vole votre ordinateur portable et que vous ne disposez pas d'un mot de passe fort pour le verrouiller, un cybercriminel peut utiliser Microsoft Recall pour entrer en possession de vos données et informations personnelles.

Pour répondre à ces préoccupations, Microsoft a introduit plusieurs améliorations :

chiffrement des données : toutes les captures d’écran et les données associées sont désormais chiffrées et les clés de chiffrement sont protégées par le module de plateforme sécurisée (TPM) ;

isolation des services : les services qui traitent les captures d’écran fonctionnent dans un environnement sécurisé appelé Enclave de Sécurité Basée sur la Virtualisation (VBS Enclave) ;

contrôle utilisateur : Windows Recall est une fonctionnalité opt-in, ce qui signifie qu’elle n’est pas activée par défaut. Les utilisateurs doivent choisir de l’activer lors de la configuration de leur PC.

Le marché mondial des PC connaît un ralentissement. Gartner rapporte que les livraisons mondiales de PC ont totalisé 62,9 millions d'unités au cours du troisième trimestre de cette année, ce qui représente une baisse de 1,3 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette baisse fait toutefois suite à trois trimestres consécutifs de croissance modeste. C'est en Chine que les livraisons ont le plus chuté, Gartner faisant état d'un effondrement de 10 % de la demande dans le pays asiatique, le gouvernement et les organisations affiliées à l'État chinois cherchant à réduire le nombre d'ordinateurs de bureau.Les livraisons en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont subi un coup moins dur qu'en Chine, avec une baisse de 1,5 % due à une série d'événements qui ont distrait les consommateurs, notamment les élections au Royaume-Uni et en France et les événements sportifs tels que les Jeux olympiques. Les États-Unis, quant à eux, ont enregistré une hausse de 5,6 % des livraisons, tandis que le Japon a connu une croissance à deux chiffres au cours du trimestre.La baisse des livraisons survient alors que l'industrie du PC pousse le concept de PC IA, ou d'ordinateurs équipés d'unités de traitement neuronal (NPU) ou de cartes graphiques surpuissantes qui peuvent exécuter des applications d'IA localement plutôt que via le cloud. Microsoft propose sa propre version des PC IA, appelés Copilot+, qui répondent à certaines exigences matérielles, telles que des NPU puissantes. Mais le marketing ne semble pas porter ses fruits.« Même avec une gamme complète de PC IA basés sur Windows pour Arm et x86 au troisième trimestre 2024, les PC IA n'ont pas stimulé la demande de PC, car les acheteurs n'ont pas encore vu leurs avantages clairs ou leur valeur commerciale », a commenté Mikako Kitagawa, analyste directeur chez Gartner. Les PC IA restent pour l'essentiel un concept marketing et les fabricants ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la définition exacte d'un PC IA.Pire encore, certains acheteurs de machines Copilot+ basées sur le processeur Arm ont découvert que leurs performances n'étaient pas très bonnes avec certaines applications. Les PC Copilot+ sont incapables d'exécuter les jeux les plus populaires . Sur 1 300 jeux PC testés, seule la moitié d'entre eux ont fonctionné sans bogues, pépins ou problèmes de lancement. Les PC de Microsoft centrés sur l'IA ne semblent en effet pas une bonne chose pour les joueurs.Microsoft a confirmé que certains jeux pourraient ne pas fonctionner sur les PC Copilot+, notamment certains titres exigeants en termes de graphisme. L'entreprise a déclaré qu'elle s'engageait à offrir une expérience de jeu de qualité sur les PC, mais que pour le moment, les joueurs souhaitant une expérience de jeu native et performante peuvent choisir un autre PC optimisé pour les jeux. Qualcomm a fait un commentaire similaire à celui de son partenaire Microsoft.La question de savoir si l'IA deviendra un argument de vente important pour l'électronique grand public, qu'il s'agisse de PC ou de smartphones, suscite plusieurs débats. Microsoft a présenté des fonctionnalités d'IA potentiellement utiles pour Windows 11, notamment l'option « Cliquer pour faire », qui propose un ensemble d'options contextuelles permettant d'agir sur ce que l'on voit à l'écran. Mais ces fonctions semblent peu attrayantes aux yeux des consommateurs.Microsoft explique que vous pouvez supprimer ou flouter l'arrière-plan d'une photo ou effectuer une recherche visuelle à l'aide de Bing, ce qui permet au moteur de recherche de rechercher du contenu à partir d'images plutôt que de mots. Mais l'IA ne semble pas encore un argument de vente majeur pour les consommateurs. Jefferies a récemment revu à la baisse les actions d'Apple, estimant que les attentes concernant les iPhone dotés d'IA étaient exagérées.Et si cela se vérifie, il y a fort à parier qu'il en sera de même pour les PC. Néanmoins, Gartner estime que le marché des PC est désormais sur la voie de la reprise. Indépendamment des baisses enregistrées au troisième trimestre de cette année ou de la question de savoir si l'IA s'avère être le type de catalyseur dont l'industrie a besoin, Mikako Kitagawa estime que les livraisons de PC devraient s'améliorer sur l'ensemble de l'année et exploser en 2025.« Au niveau mondial, la demande de PC connaîtra une augmentation vers la fin de 2024 et une croissance plus robuste en 2025, lorsque le rafraîchissement des PC sera à son apogée », affirme Mikako Kitagawa. Cette analyse est partagée par un autre groupe d'analystes, Canalys, qui estime que les livraisons sur le marché se sont élevées à 66,4 millions d'unités au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation modeste de 1,3 % d'une année sur l'autre.« Bien que la croissance au troisième trimestre ait été modeste, la reprise du marché des PC est désormais bien engagée, avec un certain nombre de signaux positifs indiquant une performance plus forte au cours des prochains trimestres », a déclaré l'analyste principal Ishan Dutt chez Canalys. D'après Canalys, cette légère hausse est due à la forte demande des entreprises, qui n'ont plus qu'un an pour mettre à niveau leurs parcs vers Windows 11.Cela leur évitera de payer des frais de support prolongés pour Windows 10. « Les achats commerciaux devraient rester élevés pendant le reste de l'année, 54 % des partenaires de distribution interrogés par Canalys anticipant une croissance de leur activité PC au second semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière », a déclaré Ishan Dutt. Mais ces prévisions sont remises en question en raison des craintes en matière de sécurité des PC IA.L'annonce de la fonctionnalité Recall pour les PC Copilot+ a suscité un tollé dans la communauté en raison du fait qu'elle met en danger la vie privée des utilisateurs. Microsoft vit un cauchemar en matière de relations publiques depuis l'annonce. De nombreux utilisateurs s'inquiètent pour leur vie privée, car la fonction Recall consiste à se souvenir de tout ce que vous faites sur votre PC afin de pouvoir revenir facilement en arrière. Microsoft a répondu aux préoccupations en défendant les avantages de Recall et en affirmant que l'entreprise explore de nouveaux moyens pour améliorer l'expérience utilisateur.Microsoft Recall enregistre et maintient une chronologie des activités de l’utilisateur et lui permet de « localiser instantanément le contenu sur lequel il a travaillé ». Microsoft Recall effectue des captures d’écran à une certaine fréquence et les stocke dans une base de données sur le disque dur d’un PC. Cependant, de récents rapports font état de ce que cette base de données demeure extractible via l’outil Total Recall, en dépit des efforts d’amélioration de Microsoft.Malgré les objections des utilisateurs et les experts en cybersécurité, Microsoft semble décidé à imposer cette fonctionnalité qualifiée de cauchemar pour la vie priée. Mise en pause après le tollé qu'elle a déclenché dans la communauté, la fonctionnalité Windows Recall a été relancée récemment par Microsoft. Mais encore, Microsoft qualifiait la désactivation de Recall comme un bogue et avait annoncé que l'option de désactivation serait supprimée de Windows 11.Avec Recall, les utilisateurs s'inquiètent de la quantité d'espace de stockage nécessaire pour conserver toutes les captures d'écran créées. En ce qui concerne la recherche intelligente de médias, quelle sera l'incidence sur les performances de l'analyse constante des contenus multimédias sur l'ordinateur et les lecteurs de l'utilisateur ?Toutefois, une incertitude règne toujours sur l'avenir des PC IA. Les mises à jour de Recall interviennent quelques jours après que Microsoft a présenté une série de nouvelles fonctionnalités visant à rendre les systèmes d'IA plus sûrs, notamment une capacité de correction dans Azure AI Content Safety pour résoudre les problèmes d'hallucination en temps réel et un aperçu de la capacité d'inférence confidentielle dans le modèle Whisper d'Azure OpenAI Service.Sources : Gartner, CanalysQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse des livraisons de PC malgré l'avènement des PC IA ?Partagez-vous l'avis selon lequel l'IA en tant qu'argument de vente s'effondre ? Pourquoi ?Selon vous, pourquoi les PC IA ne parviennent pas à susciter l'engouement des consommateurs ?Que pensez-vous des préoccupations en matière de sécurité liées aux PC IA ? Êtes-vous prêt à les adopter ?