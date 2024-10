L'IA générative a propulsé le monde dans l'ère des gadgets d'IA. Humane, Rabbit, Brilliant, Meta et de nombreuses autres entreprises ont lancé des appareils pilotés par l'IA au cours de ces 12 derniers mois. Toutefois, seules les lunettes connectées Ray-Ban de Meta ont répondu aux attentes, tandis que les autres ont connu un échec cuisant. Seules quelque 5 000 personnes utiliseraient quotidiennement le rabbit r1 et Humane chercherait déjà à se faire racheter. Cela fait de Meta l'unique acteur avec un gadget d'IA qui suscite l'intérêt sur ce marché balbutiant. Une analyse suggère que Meta a une opportunité majeure de gagner la course au matériel d'IA. Des rapports viennent confirmer cela. Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta sont le produit le plus vendu dans la majorité des magasins Ray-Ban en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Un an après la sortie de la deuxième génération de lunettes Ray-Ban de Meta, Stefano Grassi, directeur financier d'EssilorLuxottica, a révélé lors d'une récente conférence de presse que les lunettes intelligentes sont le produit le plus vendu dans 60 % des magasins Ray-Ban de la région EMEA - terme utilisé pour décrire la zone géographique englobant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.S'exprimant lors de la conférence sur les résultats du troisième trimestre 2024 de la société mère, Stefano Grassi a déclaré aux investisseurs : "Le prix moyen des produits Ray-Ban se situant entre 150 et 200 dollars et les lunettes Ray-Ban de Meta étant vendues à partir de 300 dollars, cela représente certainement un pic de revenus pour le fabricant de lunettes.Pour l'avenir, la popularité de l'offre de Ray-Ban est un premier signe que la technologie et la mode vont de plus en plus de pair. Plus important encore, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des lunettes intelligentes si elles sont élégantes et facilement disponibles, ce qui montre que les vêtements intelligents s'intègrent dans la vie quotidienne et ne sont plus réservés aux fans de technologie.Sur le plan technologique, les lunettes Ray-Ban Meta sont relativement simples, surtout si on les compare aux projets d'Apple, par exemple. Il n'y a pas d'écran et, bien qu'il y ait encore des mises à jour, EssilorLuxottica a tracé des lignes dans le sable quant à la mesure dans laquelle l'esthétique peut être compromise pour de plus grandes avancées techniques.Par exemple, l'épaisseur des montures a été un point d'achoppement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour le type de technologie nécessaire pour en faire de véritables lunettes AR. Cela dit, l'équipement de Ray-Ban comporte tout de même quelques fonctions intéressantes, clairement destinées à être utilisées dans la vie de tous les jours. Vous pouvez programmer des rappels et des minuteries, envoyer des mémos vocaux WhatsApp, scanner des codes AR et activer Meta AI. Il est également prévu d'ajouter des traductions en direct, des commandes Spotify et bien d'autres choses encore dans le courant de l'année.Les fonctions Meta AI ne sont disponibles qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais cela ne semble pas avoir eu d'incidence sur les ventes dans la région EMEA. De plus, il reste encore beaucoup de temps pour d'autres développements, Meta et EssilorLuxottica ayant récemment prolongé leur partenariat jusqu'aux années 2030.Ces résultats sont assez surprenants par rapport au fait que Meta entraîne son IA sur les images et vidéos analysées par Meta AI sur les lunettes intelligentes Ray-Ban , en plus de vos données privées sur Instagram et Facebook. La société avait confirmé cette utilisation de données personnelles, qui pourrait poser un problème inhérent de protection de la vie privée. Le seul moyen de se soustraire à cette formation à l'IA étant de ne pas utiliser du tout les fonctions d'IA des lunettes et d'éviter d'être capturé par la paire de lunettes de quelqu'un d'autre.De plus, ces lunettes de Meta pourraient bien être un pas de plus vers un avenir dystopique. Elles peuvent être transformées en un dispositif de surveillance terrifiant capable de divulguer les informations personnelles de n'importe qui. Par exemple, deux étudiants de Harvard ont créé une démonstration inquiétante de la façon dont les lunettes connectées peuvent faire appel à la reconnaissance faciale pour obtenir instantanément l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse d'une personne. Leur projet visait à faire prendre conscience de ce qu'il est possible de faire avec la technologie grand public actuelle.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?