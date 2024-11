Des finances « dans le rouge »

Un plan de licenciements sans précédent

Envoyé par Pat Gelsinger, Envoyé par Grâce à nos offres de départ volontaire à la retraite anticipée et de cessation d'activité, nous sommes plus qu'à mi-chemin de notre objectif de réduction des effectifs d'environ 15 000 personnes d'ici la fin de l'année. Nous avons encore des décisions difficiles à prendre et nous informerons les employés concernés à la mi-octobre. En outre, nous mettons en œuvre des plans de réduction ou d'abandon d'environ deux tiers de nos biens immobiliers dans le monde d'ici la fin de l'année.



Tout en continuant à agir dans l'urgence pour mettre en œuvre le plan que nous avons annoncé le mois dernier, nous nous efforçons également de gérer soigneusement notre trésorerie en améliorant de manière significative notre bilan et nos liquidités. Cela inclut la vente d'une partie de notre participation dans Altera, ce dont nous avons parlé publiquement à plusieurs reprises et qui fait depuis longtemps partie de notre stratégie visant à générer des revenus pour Intel dans le cadre de l'introduction en bourse d'Altera.

Un retour symbolique du café gratuit

La voie à suivre pour Intel

Café / Thé ou employé ?

Les priorités d'Intel et la gestion de ses ressources humaines en période de crise

Intel, autrefois leader incontesté du marché des semi-conducteurs, fait aujourd’hui face à une compétition féroce de la part de concurrents comme AMD, NVIDIA et des fabricants asiatiques, qui gagnent en parts de marché. Alors que les nouvelles technologies, notamment les intelligences artificielles génératives, ont augmenté la demande pour des puces plus performantes, Intel peine à garder le rythme de l’innovation. Ses retards dans la transition vers des procédés de fabrication plus avancés, combinés aux effets de la pandémie et aux tensions géopolitiques autour de la chaîne d’approvisionnement, ont pesé lourdement sur ses finances.En conséquence, les chiffres du dernier trimestre sont loin d’être réjouissants, avec une baisse marquée des revenus et des marges de bénéfice. Ces résultats, nettement inférieurs aux attentes des analystes, ont forcé Intel à revoir sa stratégie. Une réduction de ses effectifs mondiaux semble, aux yeux de la direction, inévitable pour stabiliser l’entreprise.Intel est actuellement en croisade pour réduire ses dépenses et prévoit de licencier environ 15 000 personnes pour redresser ses finances. Le mois dernier, elle a licencié 2 000 personnes (dont 1 300 de son site de Hillsboro, dans l'Oregon) et a annoncé, plus tôt dans l'année, d'importantes réductions des avantages accordés au personnel.Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré aux employés Parmi les mesures de réduction des coûts, le congé sabbatique très prisé que les employés d'Intel pouvaient obtenir au bout de quatre ans a été supprimé, et si le personnel en aura toujours un tous les sept ans, sa durée a été divisée par deux, pour ne plus durer qu'un mois, rapporte The Oregonian.Les primes en actions ont été réduites, il n'y a plus d'entraîneur personnel gratuit à la salle de sport pour le personnel, il n'y a plus de fruits frais au bureau (sauf si vous les apportez vous-même), la navette aérienne d'Intel reliant l'Oregon, la Californie et l'Arizona a été fermée, et le titan du x86 a déclaré qu'il n'offrirait plus de thé et de café gratuits au bureau.« Jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore, nous devons suspendre ces offres », a déclaré Christy Pambianchi, responsable des ressources humaines d'Intel, au personnel en début de semaine, ajoutant que le fabricant de puces dépensait environ 100 millions de dollars par an en nourriture et en boissons gratuites ou à prix réduit.Le licenciement de 15 000 employés est un tournant pour Intel, qui a historiquement investi massivement dans son personnel qualifié. L’entreprise espère, à travers cette mesure, économiser des milliards de dollars sur le long terme et améliorer sa rentabilité. Toutefois, cette décision suscite des inquiétudes au sein de l’industrie technologique, qui redoute une perte de compétences et d’innovation.Par ailleurs, certains analystes critiquent cette approche « d’économie à court terme » qui pourrait compromettre la compétitivité d’Intel dans un marché en rapide évolution. Le dilemme est de taille : comment rationaliser les coûts sans perdre en efficacité et en innovation ?Alors que les licenciements font grincer des dents, Intel a tenté de tempérer la situation avec une mesure surprenante : le retour du café gratuit pour ses employés. Cette décision, bien que dérisoire au regard des réductions budgétaires majeures, est perçue par certains comme un geste de soutien aux équipes restantes. Après tout, le café gratuit a toujours été un symbole de bien-être dans le monde de la tech, un moyen de maintenir une atmosphère conviviale au sein des bureaux.« Bien qu'Intel doive encore faire face à des défis en matière de coûts, nous comprenons que les petits conforts jouent un rôle important dans nos routines quotidiennes », a écrit Intel sur son forum de messagerie interne, appelé Circuit. « Nous savons qu'il s'agit d'un petit pas, mais nous espérons qu'il sera significatif dans le soutien de notre culture d'entreprise ».Cependant, cette initiative a également suscité des réactions mitigées, certains employés et observateurs la qualifiant de « distraction » face aux problèmes structurels de l’entreprise. Pour beaucoup, le café gratuit apparaît comme un baume bien mince sur les blessures laissées par les vagues de licenciements et le climat d’incertitude.Le retour du café gratuit pourra difficilement masquer les défis auxquels Intel fait face. L’entreprise doit désormais trouver un équilibre entre la réduction de ses coûts et l’investissement dans des technologies de pointe pour regagner sa position dominante. Les dirigeants semblent déterminés à moderniser les infrastructures de production, à diversifier les produits, et à explorer de nouveaux marchés comme le cloud computing et les véhicules autonomes, où les puces d’Intel pourraient jouer un rôle crucial.Cette période de restructuration marquera sans doute un tournant pour l’entreprise. Si Intel parvient à renforcer sa stratégie et à surmonter cette crise financière, elle pourrait se repositionner comme un leader durable dans l’industrie des semi-conducteurs. Pour le moment, toutefois, l’heure est à l’austérité… et au café gratuit.Il semble donc que l'on puisse prendre les stock-options, les congés sabbatiques et les heures de sport d'un travailleur de la technologie, mais qu'il soit impensable pour les travailleurs d'Intel de leur retirer leur caféine. Ou peut-être s'agit-il simplement d'un moyen peu coûteux de faire croire qu'Intel donne quelque chose en retour.Mais il s'agit là d'un problème plus large qui touche l'ensemble de l'industrie technologique. À mesure que la croissance explosive des débuts du secteur ralentit et que les actionnaires s'impatientent, les avantages sociaux sont réduits. Certains se sentent encore assez riches pour offrir des repas et des boissons gratuits, mais le besoin d'économies rend ces avantages de plus en plus intenables.Les mesures prises par Intel, entre licenciements massifs et retour du café gratuit, soulèvent des interrogations profondes sur les priorités de l'entreprise et la gestion de ses ressources humaines en période de crise. Si les difficultés financières justifient partiellement cette réduction d’effectifs, la décision semble révélatrice d'une gestion à court terme. En effet, en choisissant de licencier plutôt que de réinvestir dans l’innovation ou de restructurer sa chaîne d’approvisionnement, Intel risque de compromettre sa compétitivité future.Le retour du café gratuit, bien que symbolique, peut apparaître comme une tentative peu convaincante de maintenir une culture d’entreprise positive. Un tel geste peut même sembler déconnecté de la réalité des employés restants, qui voient leurs collègues perdre leur emploi tout en devant, eux-mêmes, affronter une charge de travail potentiellement accrue et des perspectives d’avancement réduites. Ce contraste entre licenciements et geste symbolique révèle une déconnexion apparente entre la direction et les besoins réels de ses équipes.Source : The Oregonian Que pensez-vous du retour du café gratuit visant à maintenir un moral positif au sein de l’entreprise ? Les dépenses engendrées (100 millions de dollars par an en nourriture et en boissons gratuites ou à prix réduit) auraient-elles mieux servi en gardant certains profils ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Les licenciements massifs peuvent-ils vraiment contribuer à la compétitivité d’Intel sur le long terme, ou risquent-ils au contraire de fragiliser l’innovation au sein de l’entreprise ?Pourquoi Intel privilégie-t-elle des coupes dans les effectifs plutôt que de revoir sa stratégie de production et d'investir dans des technologies avancées pour rivaliser avec la concurrence ?Ce type de restructuration montre-t-il une tendance plus large dans le secteur technologique où les employés sont souvent perçus comme des variables d’ajustement ?Comment Intel pourrait-elle tirer parti de cette crise pour innover et revenir sur le devant de la scène, sans sacrifier la stabilité de ses équipes ?