Micro annonce le Micron 6550 ION SSD qui serait le premier SSD de centre de données PCIe Gen5 de 60 To, conçu pour offrir des performances, une efficacité énergétique et une densité. Selon Micron, il est idéal pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail d'IA dans les lacs de données d'IA, le calcul haute performance (HPC), les big data et les environnements d'analyse.Avec une capacité allant jusqu'à 61,44 To, le SSD 6550 ION offre la capacité nécessaire pour les charges de travail d'IA croissantes tout en offrant des performances et une consommation d'énergie jusqu'à 20 % inférieure à celle des SSD concurrents. Son efficacité énergétique pour les charges de travail d'IA permettrait d'accroître les économies et la durabilité des centres de données.En tant que SSD de 60 To dans un facteur de forme E3.S, le 6550 ION SSD offre une densité de stockage dans l'industrie et aide les clients à réduire l'empreinte de leur centre de données jusqu'à 67 %.Le 6550 ION SSD est également équipé des capacités de gestion intelligente OCP 2.5, ce qui permet aux centres de données d'entreprise de bénéficier de capacités à l'échelle du cloud. Conçu pour une sécurité de bout en bout, il protège les données grâce à des fonctions telles que SED, SPDM 1.2 et l'environnement chiffré sécurisé (SEE).Voici les avantages que le Micron 6550 ION SSD offriraient :Pensez-vous que le Micron 6550 ION SSD est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?