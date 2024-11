NVIDIA annonce aujourd'hui sa collaboration avec Google Quantum AI pour accélérer la conception de ses dispositifs d'informatique quantique de nouvelle génération en utilisant des simulations alimentées par la plate-forme NVIDIA CUDA-Q.Google Quantum AI utilise la plate-forme informatique hybride quantique-classique et le supercalculateur NVIDIA Eos pour simuler la physique de ses processeurs quantiques. Cela permettra de surmonter les limites actuelles du matériel d'informatique quantique, qui ne peut exécuter qu'un certain nombre d'opérations quantiques avant que les calculs ne doivent cesser, en raison de ce que les chercheurs appellent le "bruit"."Le développement d'ordinateurs quantiques commercialement utiles n'est possible que si nous pouvons faire évoluer le matériel quantique tout en contrôlant le bruit", a déclaré Guifre Vidal, chercheur chez Google Quantum AI. "En utilisant l'informatique accélérée de NVIDIA, nous explorons les implications en termes de bruit des conceptions de puces quantiques de plus en plus grandes."Comprendre le bruit dans les conceptions de matériel quantique nécessite des simulations dynamiques complexes capables de capturer entièrement la façon dont les qubits d'un processeur quantique interagissent avec leur environnement.Ces simulations sont traditionnellement d'un coût de calcul prohibitif. Grâce à la plate-forme CUDA-Q, Google peut utiliser 1 024 GPU NVIDIA H100 Tensor Core sur le supercalculateur NVIDIA Eos pour réaliser l'une des simulations dynamiques les plus importantes et les plus rapides au monde de dispositifs quantiques, et ce pour une fraction du coût."La puissance de calcul de l'IA sera utile au succès de l'informatique quantique", a déclaré Tim Costa, directeur de l'informatique quantique et du HPC chez NVIDIA. "L'utilisation de la plate-forme CUDA-Q par Google démontre le rôle central des simulations accélérées par le GPU dans l'avancement de l'informatique quantique pour aider à résoudre les problèmes du monde réel."Avec CUDA-Q et les GPU H100, Google peut réaliser des simulations complètes et réalistes de dispositifs contenant 40 qubits - les plus grandes simulations de ce type. Les techniques de simulation fournies par CUDA-Q signifient que les simulations bruyantes qui auraient pris une semaine peuvent maintenant être exécutées en quelques minutes.Le logiciel qui alimente ces simulations dynamiques accélérées sera accessible au public dans la plateforme CUDA-Q, ce qui permettra aux ingénieurs en matériel quantique d'adapter rapidement la conception de leurs systèmes.