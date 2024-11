Joe Bien conclut un accord avec TSMC qui renforce la législation CHIPS Act

Donald Trump s'oppose aux subventions aux fabricants de puces étrangers

Un précédent accord avec une entreprise taïwanaise qui avait mal tourné

« Il s'agit d'une grande annonce. Il s'agit de l'un des investissements les plus importants que nous réalisons en tant que pays pour faire progresser notre économie et notre sécurité nationale », a déclaré la secrétaire d'État au Commerce, Gina Raimondo. L'accord de l'administration Biden avec TSMC a été initialement annoncé en avril 2024. Il prévoit notamment 6,6 milliards de dollars de subventions au géant taïwanais et 5 milliards de dollars sous forme de prêts.En vertu de l'accord, TSMC construira trois usines de fabrication de semiconducteurs de pointe près de Phoenix, ce qui créera des milliers d'emplois en Arizona. TSMC est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. Il fabrique des puces pour des entreprises de premier plan telles qu'Apple, Nvidia, Qualcomm et AMD. TSMC prévoit d'investir 65 milliards de dollars dans la construction de trois usines de fabrication de puces ultramodernes en Arizona.Ces nouvelles installations devraient renforcer la position des États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semiconducteurs. La première usine de TSMC devrait être pleinement opérationnelle d'ici quelques mois. « Pour la première fois depuis des décennies, une usine américaine produira les puces de pointe utilisées dans nos technologies les plus avancées », a déclaré le président américain Joe Biden, qui considère cet accord comme une victoire.Les fonds alloués à TSMC proviennent de la loi « CHIPS and Science Act », promulguée par le président Joe Biden en 2022. Cette loi alloue 52,7 milliards de dollars à la recherche sur les puces, à la recherche sur les semiconducteurs, à la fabrication et au développement de la main-d'œuvre aux États-Unis. Il s'agit en effet de l'une des principales réalisations en matière de législation de l'administration Biden. Mais la législation n'est pas du goût de tout le monde.Le moment de l'attribution de cette subvention à TSMC est crucial ; les déclarations antérieures de Donald Trump ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que sa future administration tente de faire dérailler les subventions destinées à encourager l'industrie nationale des puces électroniques.Le nouveau président élu, Donald Trump, a attaqué la législation, affirmant en avril dernier que « les États-Unis ne devraient pas donner [à Taïwan] des milliards de dollars pour construire des puces ». « Cet accord CHIPS est tellement mauvais », a-t-il déclaré. Donald Trump a accusé Taïwan d'avoir avalé l'industrie américaine des puces et s'est interrogé sur le bien-fondé de l'octroi de « milliards de dollars pour construire des puces » à des sociétés étrangères.« Taïwan nous a pris notre secteur des puces. Je veux dire, à quel point sommes-nous stupides ? Ils ont pris toutes nos activités dans le domaine des puces. Ils sont immensément riches », a déclaré Donald Trump à Bloomberg Businessweek en juillet 2024. La position de Donald Trump a conduit le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, à déclarer peu avant les élections de 2024 qu'il tenterait d'abroger la législation si Donald Trump est élu.Il a toutefois fait marche arrière après que ses collègues républicains l'ont alerté sur les emplois en jeu dans leurs circonscriptions en cas d'abrogation de la loi. (Mike Johnson avait voté contre le projet de loi.) Le ministre taïwanais de l'Économie, Kuo Jyh-huei, a rejeté les allégations de Donald Trump en déclarant : « Taïwan ne vole pas l'industrie des puces des États-Unis. Il se peut que M. Trump ait des malentendus sur ces questions, et nous les clarifierons ».Selon l'administration Biden, l'accord avec l'Arizona est le plus gros investissement étranger de ce type dans l'histoire des États-Unis et sa finalisation signifie que le gouvernement est obligé de tenir ses promesses de financement à TSMC, ce qui rend très difficile, voire pratiquement impossible, pour Donald Trump de saborder le CHIPS Act. « Il s'agit d'un contrat contraignant », selon Ryan Harper, coordinateur de la mise en œuvre du CHIPS Act à la Maison-Blanche.Il a ajouté : « l'entreprise, tant qu'elle respecte les étapes fixées, bénéficie d'un accord contractuel contraignant de la part du gouvernement pour aller de l'avant ». Pour rappel, le CHIPS vise à revitaliser la production américaine de puces, à réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et à renforcer la sécurité nationale grâce à des initiatives telles que l'octroi d'un crédit d'impôt de 25 % pour les investissements en capital dans la fabrication de puces.« L'Amérique a inventé le semiconducteur et produisait près de 40 % des puces sur le plan mondial, mais aujourd'hui, nous ne produisons qu'environ 10 % de l'offre mondiale et aucune des puces les plus avancées », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué daté de 2022.Lors de son premier mandat, Donald Trump a soutenu les efforts du gouverneur du Wisconsin de l'époque, Scott Walker, pour faire venir l'entreprise taïwanaise Foxconn dans le Badger State. Le républicain Scott Walker a offert à l'entreprise 3 milliards de dollars de subventions en échange de la promesse de 10 000 nouveaux emplois et d'un investissement de 10 milliards de dollars dans l'État. Mais le projet de loi n'a pas permis de créer les emplois promis.Les subventions ont atteint plus de 4,5 milliards de dollars, Foxconn a réduit de moitié la taille prévue de l'usine et des robots se sont chargés de la majeure partie du travail. Scott Walker a été démis de ses fonctions à cause de cet accord, que son successeur démocrate, Tony Evers, a été contraint de remanier.Aujourd'hui, l'usine construite n'emploie plus que 1 000 personnes, et le Wisconsin espère désormais que le CHIPS Act financera quelque chose de nouveau. L'accord conclu par Joe Biden en Arizona signifie probablement qu'il pourra quitter ses fonctions avec le CHIPS Act comme l'une de ses réalisations phares.Selon les analystes, le CHIPS Act de Joe Biden constitue probablement une petite lueur d'espoir face à la victoire électorale de Donald Trump. Joe Biden pourra également souligner le fait que, si tout se déroule comme prévu dans le contrat, il a réussi là où Donald Trump et les républicains ont échoué.Source : le ministère américain du Commerce Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'accord conclu par la Maison Blanche avec la société taïwanaise TSMC ?Cet accord permettra-t-il réellement aux États-Unis de produire sur leur sol les puces de dernière génération ?Que pensez-vous des griefs de Donald Trump contre la loi « CHIPS and Science Act » ? Ses critiques sont-elles fondées ?Selon vous, les partisans de Donald Trump essaieront-ils toujours d'abroger malgré les contraintes juridiques et les milliers d'emplois en jeu ?Quid de la France et de l'Europe ? Comment la France et l'Europe doivent-elles se comporter dans cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis ?