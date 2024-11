Le marché de l'informatique quantique devrait croître de 30 % par an, mais l'engouement initial commençant à s'estomper, les investisseurs exigeront de plus en plus la démonstration des avantages pratiques

Un ordinateur quantique est un ordinateur qui exploite les phénomènes de la mécanique quantique. En principe, un ordinateur classique peut résoudre les mêmes problèmes de calcul qu'un ordinateur quantique, s'il dispose de suffisamment de temps. Mais un ordinateur quantique serait capable d'effectuer certains calculs exponentiellement plus rapidement que n'importe quel ordinateur "classique" moderne.L'informatique quantique est annoncée comme l'une des prochaines plus grandes révolutions technologiques. Mais pour l'instant, la technologie est en proie à un battage médiatique important qui empêche le grand public d'appréhender pleinement la technologie. Certains experts affirment que les attentes à l'égard de la technologie sont exagérées. Certains critiques ont même déclaré : "Il est en fait peu probable que la technologie quantique change quoi que ce soit à notre vie." La question qui se pose alors est : Quel sera l'impact de l'informatique quantique sur nos vies, et quel sera l'avenir de cette technologie ?Un nouveau rapport d'IDTechX révèle que le marché total de l'informatique quantique est converti en ventes de matériel au fil du temps, en tenant compte de l'évolution des capacités et du modèle commercial d'accès à l'informatique dématérialisée. IDtechEx prévoit ainsi que le marché de l'informatique quantique s'élèvera à plus de 10 milliards de dollars d'ici à 2045, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 %.Le rapport d'IDTechX évalue les technologies clés, les entreprises, les moteurs de croissance et les obstacles à l'adoption dans ce secteur émergent. Le rapport examine également les technologies concurrentes de l'informatique quantique : supraconducteur, silicium-spin, photonique, ion piégé, atome neutre, topologique, diamant-défaut et recuit. Avec autant de technologies d'informatique quantique concurrentes dans un paysage fragmenté, déterminer quelles approches sont susceptibles de dominer est un défi majeur. L'IDTechEx a utilisé un cadre interne pour le niveau de préparation commerciale quantique afin de mesurer les progrès du matériel informatique quantique par rapport à son prédécesseur classique.Selon le rapport, lorsque l'engouement initial pour l'informatique quantique commencera à s'estomper, les investisseurs exigeront de plus en plus la démonstration d'avantages pratiques, tels que la suprématie quantique pour les algorithmes commercialement pertinents. Cela signifie que les développeurs de matériel doivent montrer non seulement la qualité et la quantité de qubits, mais aussi l'ensemble des systèmes d'initialisation, de manipulation et de lecture.Il est également important d'améliorer l'évolutivité de la fabrication et de réduire les exigences en matière de refroidissement, ce qui créera des opportunités pour les fournisseurs d'infrastructure non dépendants de la méthodologie, tels que les matériaux spéciaux et les systèmes de refroidissement. En évaluant à la fois le secteur et les technologies concurrentes de l'informatique quantique, le rapport donne un aperçu des opportunités sur le marché du matériel d'informatique quantique.Ce rapport confirme donc l'impression générale : l'informatique quantique est victime du battage médiatique. Présenté comme une solution à un large éventail de problèmes, les entreprises ont été incitées à investir ou à augmenter leurs dépenses dans le domaine. Cependant, de nombreux rapports affirment que la technologie est loin d'être mature et que les attentes à son égard sont exagérées.En d'autres termes, la révolution de l'ordinateur quantique pourrait être plus éloignée et plus limitée que beaucoup ont été amenés à le croire jusqu'ici. Les experts mettent en garde contre le battage médiatique intense autour de la technologie et invitent les entreprises à faire preuve de prudence. D'autres sont sceptiques à l'égard de l'avenir de la technologie.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?