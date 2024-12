0 1

ca donne pas envie d'acheter un de leur gpu, il y'a de grosses incertitude dans l'avenir des gpu intel, es ce que dans 5ans on aura encore du support et des drivers ?déjà il y'a des rumeurs que cette gen de gpu sera la dernière si ca foire, si le pdg qui a soutenue ce produit se fait virer... va falloir attendre de voir la roadmap du prochain.Beaucoup d'investisseurs veulent que intel abandonne les gpu desktop et la fonderie pour devenir fabless. C'est je pense une grosse erreur et c'est uniquement ces 2 atouts qui peuvent redonner la supériorité futur a intel face a nvidia et amd.Surtout que Nvidia le soufflet pourrais vite redescendre, l'ia reste qu'un marché précis, comme le cryptos y'a 5ans, heureusement que l'ia est arrivé sinon l'action nvidia aurait bien baissé. Pas sur que après la vague ia autre chose ne sauve l'action nvidia (beaucoup trop haute et surévalué a mon avis)Intel peut se reposer sur le x86, les gpu et la fonderie, ces 2 derniers démarre lentement (la partie vente aux clients de la fonderie et les intel arc la 1ere gen a été tres mauvaise sur le plan dispo) mais faut bien démarrer.la 2ieme gen de gpu intel semble correcte sur le papier, la partie software (pilote et supports dans les logiciels pro) fait jeux égale avec amd, reste encore pour intel a s'imposer dans les logiciels pro (alternative a cuda...) pour concurrencer nvidia. Ils ont les salariés compétents et le fric pour y arriver.Contrairement a amd qui manque de pognons et doit depuis toujours rationalisé ces couts et ne parviendras jamais a avoir de bons cpu et en meme temps de bon gpu, chaque fois amd doit choisir lequels des 2 secteurs privilégiés. Depuis Ryzen, la granche gpu est clairement "délaissé" au profit du cpu. AMD a pour mopi 1 gend e retard face a nvidia au niveau software et est complétement mort dans les logiciels pro, j'en connais aucun qui propose des optimisations amd, a l'inverse de cuda devenue un standard dans l'industrie.coté fonderie, ca avance quand meme, j'imagine bien a l'avenir une alliance avec Samsung, qui peine aussi a rentabilisé ces investissements en matières de fonderie, une union de ces 21 acteurs permeterais de mieux rationalisé les couts. Des discussions sont en cours dans ce sens, a voir si ca aboutiras.