Une chaîne d'approvisionnement résiliente basée sur intermédiaires étrangers

Le point de départ de nombreuses commandes est constitué par des sites Web

Il est difficile pour certains fabricants de connaître la destination de leurs puces

Plus de 4 000 composants occidentaux récupérés dans les armes russes

Le rapport, publié par Bloomberg, évoque un ensemble de documents qui met en lumière des détails sur une chaîne d'approvisionnement étonnement résiliente, de la Silicon Valley à Moscou. Il indique notamment que le processus d'achat des puces de fabrication américaine est très simple malgré les sanctions . Certains distributeurs russes ont intégré les informations de la boutique en ligne du géant Texas Instruments, TI store, à leurs plateformes de vente.Cela permet aux clients de voir les stocks de semiconducteurs et les prix avant de passer leurs commandes. Depuis Moscou ou Saint-Pétersbourg, les clients peuvent acheter des composants de Texas Instruments en quelques clics de souris, en passant des commandes qui sont exécutées et livrées par des entreprises situées en dehors de la Russie . Ces intermédiaires étrangers arrivent à contourner les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine.Dans un cas examiné par Bloomberg, un important distributeur russe a traité plus de 4 000 commandes pour des centaines de milliers de produits de Texas Instruments d'une valeur d'environ 6 millions de dollars cette année jusqu'au mois d'août. Selon les dossiers d'approvisionnement, près de 4 millions de dollars de ces commandes étaient destinés à des entreprises militaires russes, tandis que le reste des produits était probablement destiné à un usage civil.Les produits ont été acheminés via Hong Kong ou d'autres pays avant d'arriver en Russie. Le gouvernement américain appelle les fabricants de puces du pays à faire davantage pour éviter que leur technologie ne tombe entre les mains de l'armée russe. Lors d'auditions en septembre, le sénateur Richard Blumenthal a déclaré que les entreprises « ne parviennent pas, objectivement et consciemment, à empêcher la Russie d'accéder à leur technologie de pointe ».Texas Instruments, l'un des quatre fabricants de puces qui ont témoigné, a été critiqué pour « les contrôles laxistes » de ses ventes en ligne. Intel et Analog Devices font également partie des fabricants américains dont les produits se retrouvent aux mains de l'armée russe malgré les sanctions américaines Selon le rapport, le point de départ d'une grande partie des commandes est constitué par des sites Web, dont deux appelés "getchips.ru" et "altchips.ru". L'accès à ces sites est bloqué dans de nombreux pays occidentaux, notamment aux États-Unis et en Europe, mais ils sont tous deux accessibles en Russie. Les documents examinés montrent que le catalogue du portail contient des millions de produits, y compris des produits fabriqués par Texas Instruments.Ce catalogue ne peut être consulté que si les entreprises s'enregistrent pour y accéder. Selon le rapport, de nombreuses entreprises russes, y compris des entités ayant des liens connus avec l'industrie militaire, se sont appuyées sur un distributeur russe pour passer des centaines de milliers de commandes de composants de Texas Instruments, dont beaucoup ont ensuite été placées par des intermédiaires dans la boutique en ligne de Texas Instruments.Texas Instruments fournit à ses partenaires une API pour sa boutique en ligne qui leur permet de consulter les prix, les stocks, les commandes et les informations sur les produits. Dans certains cas, les utilisateurs autorisés de l'API, comme certains comparateurs de prix, mélangent ces informations avec d'autres sources de données pour fournir leur propre API. Texas Instruments a déclaré qu'il ne fournit pas l'accès à son API aux entreprises affiliées à la Russie.Selon Texas Instruments, pour obtenir l'accès à son API, un client doit d'abord passer par son processus de sélection. Il empêche toute adresse Internet russe d'accéder à son site Web ou à toute information provenant directement de la société, y compris par le biais d'une connexion API. L'entreprise affirme que les informations sur ses produits sont largement disponibles sur les sites Web des distributeurs, ainsi que des agrégateurs et d'autres entreprises.Selon une personne au fait du dossier, les deux sites Web russes susmentionnés reproduisent le contenu du site Web d'une entreprise occidentale qui ne semble pas avoir un accès direct à l'API de Texas Instruments. Il semble qu'il y ait un lien entre les trois sites Web. Le nom de la société occidentale n'a pas été révélé.Il n'est pas possible de déterminer avec certitude comment les distributeurs russes intègrent les informations dans leurs sites Web, et Bloomberg n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante comment les informations sur les produits provenant de Texas Instruments sont intégrées dans les sites Web russes.Cette chaîne d'approvisionnement en puces révèle comment un groupe d'intermédiaires et de sociétés-écrans a aidé le complexe militaro-industriel russe à continuer d'acheter de la technologie américaine malgré des années de sanctions occidentales . Ces puces sont jugées essentielles à la capacité de la Russie à produire des armes. Texas Instruments affirme qu'il consacre beaucoup de temps et de ressources à empêcher la livraison de ses produits en Russie.Texas Instruments a ajouté qu'il affine constamment ses politiques et ses procédures pour lutter contre les détournements illicites. Chaque année, en moyenne, la société examine plus de 4 millions de commandes et en annule des milliers qui posent un problème crédible. Toutefois, il est particulièrement difficile pour Texas Instruments de savoir où finissent ses puces, car la société vend de gros volumes de composants à un coût relativement faible.Ce qui n'est pas le cas des fabricants de puces tels que Nvidia ou Intel. Les fabricants de puces occidentaux ont fait l'objet de critiques parce que leurs produits apparaissent constamment dans les armes russes. Les puces de Texas Instruments, par exemple, ont été trouvées dans les missiles Kinzhal et les drones d'attaque Lancet-3. La société représente environ 14 % des composants récupérés par les autorités ukrainiennes à la suite de frappes dans leur pays.Texas Instruments a été mis en cause parce qu'il n'avait pas pris deux des mesures que la plupart des autres entreprises prennent dans le cadre de l'examen de leurs sanctions. Alors qu'Intel et Analog Devices utilisent des bases de données de gestion des risques dès le début du processus de vente pour bloquer les acheteurs potentiellement illicites, Texas Instruments déploie de telles procédures « bien plus tard dans le processus de sélection des clients ».Parfois, Texas Instruments ne les déploie pas du tout. En outre, Texas Instruments semble autoriser les entreprises à acheter des puces sur son site Web sans divulguer l'utilisateur final de ces produits, contrairement à la plupart des autres fabricants de puces qui exigent ces détails sur l'utilisateur final pour éviter de vendre à des fournisseurs qui transmettent les marchandises à des pays sous sanctions tels que la Russie , la Chine l'Iran ou la Corée du Nord.Texas Instruments conteste l'existence de failles systématiques dans ses procédures de distribution. Il a déclaré que son programme mondial de conformité commerciale est solide et développé conformément aux directives des autorités américaines, et qu'il intègre des bases de données de gestion des risques de tiers disponibles dans le commerce afin de faciliter contrôle à plusieurs niveaux pour surveiller la vente et l'expédition de ses puces.Les enquêteurs ukrainiens ont annoncé avoir récupéré et catalogué plus de 4 000 composants occidentaux utilisés dans les armes russes depuis le début de l'invasion, Texas Instruments étant l'une des principales sources des pièces récupérées. Les factures et autres documents consultés par Bloomberg montrent clairement que les produits de Texas Instruments sont importants pour l'effort de guerre de la Russie. Toutefois, la Russie dément ses allégations.Selon le rapport, bien que la Russie ait été en mesure de produire certaines pièces qu'elle s'était procurées en Occident avant l'imposition des sanctions ou de les remplacer par des produits fabriqués dans des pays comme la Chine , elle dépend toujours de nombreuses technologies fabriquées à l'étranger. Dans un cas examiné par Bloomberg, une entreprise militaire russe a soumis au ministère de la Défense une explication détaillée de sa demande d'achat.Parmi les dizaines d'articles demandés à différents fabricants figurait un convertisseur de tension à alimentation unique produit par Texas Instruments. Ce produit est utilisé dans les appareils alimentés par batterie afin que les composants ayant des tensions différentes puissent communiquer entre eux.L'acheteur affirme que l'article est essentiel pour la production de modems radio et qu'il n'y a pas d'alternatives produites localement en Russie . Selon le document, « le produit de Texas Instruments est le meilleur choix pour garantir que les modems fonctionneront à un niveau spécifié de durabilité et de fiabilité ».Parmi les produits les plus demandés figurent les puces à bascule, utilisées pour protéger les appareils contre le courant électrique circulant dans la mauvaise direction lorsqu'ils passent en état de veille, et les modules de réduction de puissance, généralement utilisés dans les équipements de communication.Une fois que le gouvernement russe a approuvé ces achats, les produits sont commandés par au moins un intermédiaire et expédiés vers au moins un pays intermédiaire. Selon des documents examinés, Sure Technology, Chipower Electronics et Horsway Tech à Hong Kong figurent parmi les intermédiaires impliqués.Les données compilées par les services de suivi des échanges commerciaux ImportGenius et NBD montrent que ces trois sociétés, basées à Hong Kong, ont agi en tant qu'expéditeurs de composants électriques, dont certains produits de Texas Instruments, à destination d'acheteurs russes.Les noms des sociétés apparaissent sur des milliers de documents commerciaux émanant des douanes russes. Les activités commerciales se sont poursuivies au moins jusqu'en avril 2024, date des dernières données disponibles. Texas Instruments a déclaré qu'il a déjà empêché les trois sociétés de commander des pièces.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'accès de la Russie aux puces américaines malgré les sanctions ?Les sanctions sont-elles des mesures efficaces pour restreindre l'accès de la Chine et de la Russie aux puces ?