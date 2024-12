Google suggère que sa puce quantique Willow a confirmé la théorie du multivers

Les performances de Willow sur ce benchmark sont étonnantes : il a effectué en moins de cinq minutes un calcul qui prendrait 10²⁵ ou 10 septillions d'années à l'un des superordinateurs les plus rapides d'aujourd'hui. Si vous voulez l'écrire, c'est 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ans.



Ce nombre ahurissant dépasse les échelles de temps connues en physique et dépasse largement l'âge de l'univers. Il accrédite l'idée que le calcul quantique se produit dans de nombreux univers parallèles, conformément à l'idée que nous vivons dans un multivers, une prédiction faite pour la première fois par David Deutsch.



Des experts rejettent les déclarations du scientifique de Google sur le multivers

I see a lot of confusion about Google's Monday press release about quantum supremacy, so let me try to clarify a few things.



They say they did a computation on a ca 100 qubit chip much faster than a conventional (super)computer could do. The particular calculation in question is… — Sabine Hossenfelder (@skdh) December 10, 2024

Le communiqué de presse publié par Google sur la suprématie quantique a suscité beaucoup de confusion.



Google affirme avoir effectué un calcul sur une puce de 100 qubits, beaucoup plus rapidement qu'un (super)ordinateur conventionnel. Le calcul en question consiste à produire une distribution aléatoire. Le résultat de ce calcul n'a aucune utilité pratique.



Ils utilisent ce problème particulier parce qu'il a été formellement prouvé (avec quelques réserves techniques) que le calcul est difficile à effectuer sur un ordinateur conventionnel (parce qu'il utilise beaucoup d'intrication). Cela leur permet également de dire des choses comme « cela aurait pris un septillion d'années sur un ordinateur conventionnel »...



Google accusé de battage médiatique sur ses capacités en matière quantique

Il s'agit exactement du même calcul que celui effectué en 2019 sur une puce de 50 qubits. Au cas où vous n'auriez pas suivi, l'affirmation de la suprématie quantique de Google en 2019 a été remise en question par IBM pratiquement dès qu'elle a été faite et, quelques années plus tard, un groupe a déclaré qu'il l'avait fait sur un ordinateur conventionnel dans un laps de temps similaire.



Si l'annonce est très impressionnante d'un point de vue scientifique, les conséquences pour la vie quotidienne sont nulles. Selon les estimations, nous aurons besoin d'environ 1 million de qubits pour des applications pratiques et nous en sommes toujours à un million de qubits de cet objectif.



De plus, nous avons vu à de nombreuses reprises au cours des dernières années que les affirmations sur « l'utilité », « l'avantage » ou « la suprématie quantique », ou quel que soit le nom qu'on leur donne, s'évanouissent par la suite parce qu'un autre groupe trouve un moyen astucieux de le faire sur un ordinateur conventionnel après tout.



Google a récemment dévoilé une nouvelle puce quantique, baptisée Willow , qui, selon la société, peut surpasser n'importe quel superordinateur au monde, du moins sur un critère de référence spécifique. « Les performances de Willow sur ce benchmark sont étonnantes », a écrit Hartmut Neven, fondateur et dirigeant de Google Quantum AI, dans un billet de blogue annonçant la puce. Il a déclaré que Willow réduit drastiquement les erreurs lors des calculs.Cela permet de relever un défi majeur en matière de correction d'erreurs quantiques. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention de l'industrie, c'est une affirmation selon laquelle « Willow est tellement rapide qu'elle avait dû emprunter de la puissance de calcul à d'autres univers ».Les entreprises technologiques s'efforcent de mettre au point des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes complexes bien au-delà de la portée des ordinateurs traditionnels. Contrairement aux ordinateurs numériques classiques qui utilisent des 0 et des 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui fonctionnent selon les principes de la mécanique quantique afin de traiter les informations à des vitesses beaucoup plus élevées.Les qubits peuvent être 0, 1 ou les deux à la fois, et ils utilisent également l'intrication quantique, une connexion aux niveaux les plus infimes de l'univers entre deux ou plusieurs particules, où leurs états sont liés, quelle que soit la distance qui les sépare. Les ordinateurs quantiques utilisent cette mécanique quantique pour résoudre des problèmes extrêmement complexes qui ne peuvent actuellement pas être résolus par des ordinateurs classiques.L'idée que des univers parallèles puissent jouer un rôle dans l'informatique quantique n'est pas nouvelle, mais la déclaration de Hartmut Neven marque la première fois qu'un grand dirigeant du secteur technologique associe les réalisations de son entreprise à la théorie du multivers.David Deutsch est un physicien israélo-britannique qui a exposé son hypothèse du multivers dans un livre de 1997 intitulé « The Fabric of Reality », dans lequel il suggère que « les calculs des ordinateurs quantiques s'effectuent dans plusieurs univers en même temps ». En d'autres termes, Google suggère que sa puce est si rapide que ses calculs peuvent avoir été effectués dans des univers parallèles, ce qui a suscité beaucoup de scepticisme en ligne.Le multivers, bien que relevant de la science-fiction, est un domaine sérieusement étudié par les fondateurs de la physique quantique. Certains ont accueilli l'annonce de Hartmut Neven avec enthousiasme, estimant qu'il s'agit d'une extension plausible de « l'interprétation des mondes multiples » de la mécanique quantique, une théorie qui postule que chaque résultat possible d'un événement quantique se produit dans un univers distinct et parallèle.Les sceptiques, cependant, soutiennent que cette affirmation est « spéculative ». Les critiques ont souligné que la tâche d'échantillonnage de circuits aléatoires effectuée par Willow n'est pas un calcul utile, mais plutôt un point de repère conçu pour démontrer la vitesse quantique. Ils ont également que les performances annoncées sont basées sur un benchmark que Google a lui-même créé il y a quelques années pour mesurer les performances quantiques.Cela ne prouve pas que des versions parallèles de vous ne se promènent pas dans d'autres univers, mais simplement que l'instrument de mesure sous-jacent a été créé. Sabine Hossenfelder, physicienne allemande, a répondu à cette déclaration grandiloquente dans un billet publié sur X (ex-Twitter) :Sabine Hossenfelder a également rappelé les revendications de Google concernant la suprématie quantique en 2019. L'affirmation de la suprématie quantique de Google a en effet été contestée par IBM , qui a ensuite démontré qu'un ordinateur conventionnel pouvait effectuer la même tâche dans des conditions spécifiques.En 2019, Google avait fait une déclaration tout aussi grandiloquente, affirmant avoir atteint la « suprématie quantique », ou « le point où les ordinateurs quantiques peuvent faire des choses que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire, que ces tâches soient utiles ou non », comme l'a écrit John Preskill, qui a inventé le terme pour la première fois en 2012, dans un article publié en 2019 dans Quanta Magazine. Mais sa déclaration a été démontée. IBM a contesté les déclarations de Google. IBM a déclaré que l’opération qui, d’après la filiale d’Alphabet, pourrait prendre 10 000 ans au supercalculateur classique le plus rapide du monde à l'époque peut en fait être accomplie en quelques jours seulement. D’après Big Blue, le calcul opéré par le calculateur quantique à 53 qubits de Google peut être réalisé sur un système de calcul classique « en 2,5 jours et avec une fidélité beaucoup plus grande ».En bref, il y a encore de bonnes raisons de croire que la dernière affirmation de Google selon laquelle Willow pourrait opérer dans le multivers sera démentie. La question de savoir où se situe la percée de Google et quelle en est l'importance reste ouverte. Cependant, l'entreprise regarde déjà vers l'avenir et promet de continuer à développer Willow jusqu'à ce qu'il devienne utile. Selon Google, c'est un signe fort que l'avenir du secteur quantique est prometteur.Indépendamment du débat sur le multivers, le succès de Willow place Google en tête de « la course à la suprématie quantique ». Peu après l'annonce, les actions de Google ont bondi de plus de 5 %. Google a déclaré que l'informatique quantique avait des « applications prometteuses dans de nombreux domaines ».Les ordinateurs quantiques peuvent accélérer la découverte de nouveaux médicaments, les progrès en matière de nouvelles sources d'énergie et favoriser des progrès rapides dans le domaine de la cybersécurité. Des entreprises comme IBM, Amazon et Microsoft sont également présentes sur ce marché émergent.Cependant, l'informatique quantique est confrontée à une réalité dure et froide : les experts affirment que le battage médiatique est omniprésent et que les applications pratiques sont encore loin. Ils invitent les entreprises à faire preuve de prudence et de clarté dans leurs différentes déclarations.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la déclaration du scientifique de Google sur l'existence du multivers ?Selon vous, où se situe la nouvelle percée de Google avec sa puce Willow et quelle en est l'importance ?Que pensez-vous des accusations selon lesquelles Google exagère ses affirmations sur les ordinateurs quantiques ?