Le nouveau Jetson Orin Nano Super de Nvidia, un mini-PC destiné aux développeurs IA et doté d'un système d'exploitation Linux personnalisé, offre une entrée abordable dans l'IA pour 249 dollars

Nvidia est une entreprise technologique qui conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour l'informatique mobile et le marché de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).Nvidia a récemment lancé un nouveau mini-PC destiné aux développeurs et aux amateurs travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit d'une suite à leur précédent ordinateur monocarte (SBC), le Jetson Nano publié en 2019 et faisant partie de la méga poussée de la société dans l'IA. Baptisé Jetson Orin Nano Super, il offrira des performances améliorées pour les applications d'IA, ainsi qu'une augmentation des performances.Cette carte est équipée d'un processeur ARM Cortex A78E et d'un GPU Nvidia personnalisé doté de 1 024 cœurs CUDA et de 32 cœurs Tensor. Ce n'est pas la machine la plus puissante au monde, mais dans l'espace SBC, elle est raisonnablement puissante. Elle fournira également 67 TOP (trillions de processus par seconde), ce qui est la façon dont l'IA est mesurée. À titre de comparaison, le SBC Raspberry Pi 5 et son kit d'IA peuvent fournir environ 13 TOP. Un Mac Mini M4 peut atteindre 38 TOPS. Nvidia a inclus une version personnalisée de Linux pour les projets à exécuter, avec le thème Nvidia.Nvidia est connue pour ses cartes graphiques (GPU) et, plus récemment, pour son matériel d'intelligence artificielle. La valeur de l'entreprise a explosé en raison de ses développements continus dans ce domaine et du fait qu'elle fournit à une grande majorité d'entreprises l'équipement nécessaire. Bien qu'il existe de nombreux SBC sur le marché, celui de Nvidia est particulièrement intéressant car l'entreprise produit rarement ses propres systèmes PC.Dans une vidéo de Dave's Garage décrivant ses performances, l'Orin a été mis à l'épreuve avec un grand modèle de langage local (LLM). Cela revient à faire tourner sa propre version de ChatGPT. En utilisant Llama 3.2 de Meta, il a réussi à fonctionner à 21 jeton par seconde. Un jeton est la mesure utilisée pour compter le nombre de caractères qu'un LLM peut produire. Selon les estimations d'OpenAI, la vitesse est de 4 caractères par seconde.Comparé aux principaux PC ou stations de travail qui utilisent des LLM, ce n'est pas beaucoup. Cependant, si l'on considère qu'il ne consomme que 25 watts d'énergie à sa puissance maximale, c'est très impressionnant. Il y parvient en exploitant les cœurs CUDA, la technologie de traitement de Nvidia. Le Jetson Orin Nano n'est pas destiné à remplacer un PC. Il est plutôt destiné au développement, et éventuellement à être intégré dans une solution embarquée ou à servir de point de départ à un projet plus vaste.La Jetson Orin Nano est également intéressante en raison de son prix. Nvidia a réduit le prix de 499 à 249 dollars, ce qui en fait un point d'entrée moins cher dans le développement de l'IA. Depuis la pandémie et la pénurie d'électronique, ainsi que les cryptomonnaies qui ont fait grimper le prix des cartes graphiques en raison de leur rareté, Nvidia s'en est accommodé. Les prix de ses GPU ont gonflé, la prochaine RTX 5090 devant, selon les rumeurs, dépasser les 1 500 dollars et approcher les 2 000 dollars. Même ses cartes bas de gamme, comme la RTX 4060, ont été critiquées pour leur prix excessif par rapport à la concurrence.Alors que les débats sur les limites potentielles de l’intelligence artificielle (IA) s’intensifient, Nvidia semble rejeter l’idée selon laquelle l’IA aurait atteint un plateau technologique. Lors d’une récente intervention, son PDG, Jensen Huang, a notamment déclaré qu’il est impératif de continuer à innover pour faire progresser cette technologie, tout en reconnaissant l’urgence de relever certains défis critiques. Nvidia organise prochainement son grand événement CES 2025, au cours duquel elle en dira plus sur le monde de l'IA et sur l'avenir de ses matériels pour l'IA.: NvidiaPensez-vous que ce nouveau produit de Nvidia est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?