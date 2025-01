Des réfrigérateurs connectés à Internet et dotés d'un assistant d'IA

Une brève pression sur le bouton « AI » guide les utilisateurs vers des mots-clés et des fonctions TV pertinents, tandis qu'une pression prolongée permet d'effectuer des recherches personnalisées basées sur un grand modèle de langage (LLM4).



Par exemple, si un utilisateur prévoit un voyage en France, il peut demander à sa télécommande : « recommande-moi des films à regarder lors de mon voyage à Paris ». L'IA comprendra le contexte et suggérera des films se déroulant dans la capitale française, y compris des recommandations de genre spécifiques basées sur les préférences de l'utilisateur.



Le CES (Consumer Electronics Show) est l'une des plus grandes conférences commerciales axées sur la technologie au monde. Il a lieu chaque année à Las Vegas, dans le Nevada, et la plupart des grandes entreprises technologiques y participent, notamment Samsung, Sony, Google, Meta, Nvidia et Qualcomm, ainsi que des constructeurs automobiles comme Waymo, des entreprises de télécommunications par satellite comme Globalstar et Starlink (SpaceX), etc.L'IA était omniprésente au CES 2024, et bien qu'il y ait eu quelques exemples intéressants de cette technologie en évolution rapide, il y avait aussi beaucoup de battage médiatique. Tout porte à croire que le CES 2025 sera également dominé par des annonces centrées sur l'IA. Les entreprises semblent décidées à transformer des gadgets ordinaires en assistants intelligents visant à améliorer nos vies. Voici quelques-unes des annonces attendues au CES 2025 :De nombreux produits du CES 2025 seront des concepts, c'est-à-dire des idées de haute technologie qui ont été concrétisées, mais qui sont encore des travaux en cours, susceptibles de devenir (ou non) des produits finis dans le monde réel. Il y aura également des appareils que vous pourrez acheter immédiatement ou dans un avenir proche. En ce qui concerne les objets de la maison connectée, Samsung et LG dévoilent de nouveaux concepts critiqués.Samsung se lance à corps perdu dans son initiative « AI for All: Everyday, Everywhere ». Il s'agit de réfrigérateurs connectés qui promettent d'anticiper les changements de température lorsque vous déchargez vos courses, parce qu'apparemment votre laitue avait besoin d'un assistant intelligent. Pourtant, des études ont révélé que les appareils électroménagers connectés à Internet ne sont pas sûrs et servent souvent de porte d'entrée aux pirates informatiques Ces appareils connectés collectent de nombreuses informations sensibles, notamment les habitudes de consommation ou les préférences alimentaires. En cas de piratage, ces données peuvent être exploitées à des fins malveillantes, comme le vol d'identité ou la revente en ligne. Des attaquants peuvent modifier les paramètres du réfrigérateur, comme la température, compromettant ainsi la conservation des aliments ou potentiellement la santé des utilisateurs.Des réfrigérateurs compromis peuvent être utilisés pour envoyer des spams ou intégrer des réseaux de bots (botnets), contribuant ainsi à des activités malveillantes à grande échelle. En outre, les pirates peuvent envoyer des messages trompeurs aux utilisateurs de réfrigérateurs connectés, les incitant à fournir leurs informations de connexion, facilitant ainsi l'accès non autorisé aux appareils et aux réseaux domestiques, ce qui peut avoir des conséquences graves.Même l'incubateur de startups de Samsung intègre l'IA dans tous les domaines, de la production vidéo à la gestion de l'énergie en passant par l'entraînement physique. Le message est clair : si votre gadget ou appareil n'est pas doté d'un assistant d'IA en 2025, existe-t-il vraiment ?Selon les analystes, le véritable champ de bataille de cette année, ce sont les agents d'IA. Les fabricants parient sur des assistants d'IA intégrés à tout ce que nous possédons. L'idée est qu'il ne sera plus nécessaire d'ouvrir des applications pour chaque petite tâche. Au lieu de cela, cette nouvelle technologie promet de tout gérer, de l'organisation de votre journée à la commande de votre café, le tout par l'intermédiaire d'une conversation en langage naturelle.Reste à savoir s'ils tiendront leurs promesses cette fois-ci. Au CES 2024, le rabbit r1 et le Humane AI Pin ont fait sensation ; les deux gadgets promettaient un avenir grandiose, notamment en débarrassant l'humanité de sa dépendance au smartphone. Ni l'un ni l'autre n'ont tenu leurs promesses. L'AI Pin ne résout aucun problème et les retours sont supérieurs aux ventes . Le rabbit r1, quant à lui, s'avère une simple application Android totalement inintéressante.Des exemples similaires sont pléthores dans le monde des gadgets, notamment les lunettes connectées et les casques de réalité augmentée. Les Google Glass ont échoué à créer un monde où la réalité serait recouverte d'informations utiles. Depuis lors, Magic Leap, Focals By North, Microsoft HoloLens, Apple Vision Pro et, plus récemment, les nouvelles lunettes "Spectacles" de Snap ont tous tenté de maintenir cette vision en vie, mais sans réel succès commercial.Selon un récent rapport, Apple aurait mis fin à la production de son casque de réalité mixte Vision Pro . L'interruption de la production serait liée à la très faible demande du Vision Pro malgré l'engouement initial. Le prix prohibitif (3 499 $) de l'appareil et l'absence d'applications attrayantes n'ont pas attiré les consommateurs. Le Vision n'a pas fait le poids face aux rivaux qui coûte beaucoup moins cher avec un écosystème d'applications beaucoup plus riche.Les analystes s'attendent à ce que le CES 2025 présente la prochaine étape de l'IA ambiante. Cette évolution nous amènera au-delà des gadgets intelligents. Nous verrons des environnements entièrement connectés où les appareils anticiperont et répondront à nos besoins, sans même que nous ayons à le demander.Les lunettes connectées dotées d'une IA et les lunettes de réalité augmentée devraient également faire l'objet d'une grande attention. Avec les Meta Ray-Bans, le prototype Meta Orion et la récente annonce d'Android XR qui suscite l'intérêt, c'est peut-être le moment idéal pour ces appareils de briller.Mais les lunettes connectées suscitent des inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Par exemple, de nombreuses personnes s'inquiètent à juste titre de la manière dont leurs images, potentiellement capturées par les lunettes Ray-Ban de Meta sans leur consentement, pourraient être utilisées par l'entreprise. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta ajoutent également une nouvelle couche à ce débat en introduisant l'IA dans l'équation.En effet, une adoption à large échelle de ces dispositifs portables implique d’avoir monsieur tout-le-monde dans les rues équipé d’un dispositif avancé de reconnaissance faciale. Le cas de la Chine enseigne sur les dérives possibles. La police chinoise a déjà mis des lunettes similaires à contribution. Les rapports y relatifs font état de ce que ce type de lunettes est connecté à une base de données interne où sont répertoriés les individus recherchés.Le CES 2025 promet de grandes nouveautés pour le monde des ordinateurs portables. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, devrait monter sur scène pour dévoiler un GPU de nouvelle génération, notamment le très attendu RTX 5090 de Nvidia. Le fabricant de puce n'a toutefois rien confirmé. Des fuites dans l'industrie suggèrent que la RTX 5090 pourrait être jusqu'à 70 % plus rapide que son prédécesseur, qui avait déjà une « puissance inouïe », selon un critique.Sur le front de l'innovation, Evan Blass rapporte que Lenovo semble prêt à présenter son concept d'ordinateur portable à écran enroulable, le ThinkBook Plus de sixième génération. Ce concept permet à l'écran de fonctionner comme un écran standard lorsqu'il est enroulé, mais de s'étendre verticalement pour offrir un espace d'affichage supplémentaire. Il est facile de voir comment les utilisateurs pourraient bénéficier de cette flexibilité supplémentaire.ASUS prévoit de dévoiler un nouveau Zenbook. ASUS présente son ordinateur portable comme le PC Copilot+ le plus léger au monde. Doté d'une puce Snapdragon X series, Intel Lunar Lake ou AMD Ryzen AI, le Zenbook devrait combiner portabilité et performances de pointe. Il promet une efficacité exceptionnelle.Les joueurs devraient également garder un œil sur ASUS, qui présentera son nouvel ordinateur portable de jeu ROG Strix. La présentation de l'entreprise au CES 2025 met en évidence une bande RGB autour du châssis, parfaite pour les amateurs d'éclairage. L'entreprise taïwanaise inclura probablement son logiciel Aura Sync, permettant aux utilisateurs de personnaliser les effets RVB en fonction de la musique, des jeux ou de l'activité matérielle.Après la première vague de PC IA de 2024, dotés de boutons Copilot+ et d'une mémoire vive de 16 Go, la prochaine génération de Microsoft promet des NPU (Neural Processing Unit) et des fonctions d'IA encore plus puissantes. Les fabricants espèrent que vous mettrez à jour votre machine Windows 10 (qui ne sera plus prise en charge en 2025) et que vous opterez pour un nouveau PC IA. Mais ne vous attendez pas à un gain de productivité immédiat.Des études montrent que les propriétaires d'ordinateurs dotés d'IA passent plus de temps à apprendre à parler à leur ordinateur qu'à travailler. Mais au moins, vous vous sentirez chic alors que votre PC vous donne l'impression d'être un analphabète technologique. En outre, les PC Copilot+ de Microsoft sont incapables d'exécuter les jeux les plus populaires. Les puces Arm des PC Copilot+ ne peuvent pas exécuter certains jeux conçus pour l'architecture x86 LG présentera ses nouveaux téléviseurs QNED Evo au CES 2025. La gamme QNED 2025 de LG introduit la transmission vidéo 4K sans fil dans un plus grand nombre de modèles, ce qui est une grande victoire pour les consommateurs qui n'aiment pas les câbles. Étant donné que peu de téléviseurs prennent en charge la transmission vidéo sans fil, l'extension de cette technologie par LG donne aux consommateurs quelque chose à attendre avec impatience.En outre, LG améliore la qualité audio de ses modèles 2025 QNED Evo grâce au processeur α8 AI. Ce processeur améliore les effets HDR, l'éclairage, etc. La nouvelle télécommande « AI Magic Remote » comprend également un bouton « AI », qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des fonctions telles que des recommandations pilotées par l'IA sur ce qu'il faut regarder. Les analystes s'attendent à ce que cette décision soit fortement controversée :Mais les gens veulent-ils vraiment que leur téléviseur offre cette fonctionnalité ? LG affirme que l'IA permettra une mise à l'échelle plus avancée, une HDR plus fine et la conversion de sources stéréo à deux canaux en une sortie sonore virtualisée à 9.1.2 canaux. LG affirme que ses nouvelles astuces d'IA peuvent mieux distinguer les voix des bruits de fond et les rendre plus claires, un défi que les fabricants de téléviseurs ne semblent jamais avoir fini de relever.Il y a actuellement un grand débat dans l'industrie pour savoir si les téléviseurs sans OS et connexion Internet doivent de faire leur retour, car les téléviseurs connectés sont considérés comme des chevaux de Troie dans les domiciles . Un rapport accablant du Center for Digital Democracy (CDD) fait état de ce que les entreprises de l'industrie du streaming a mis au point un système de surveillance qui met à mal la vie privée et la sécurité des consommateurs. L'ajout de l'IA à cet ensemble ne ferait qu'exacerber les risques en matière de sécurité . La collecte d'informations sensibles pourrait encore s'accentuer, car l'IA a besoin d'une grande quantité de données pour fonctionner, notamment pour assurer les fonctions de recommandations évoquées par LG.Pendant ce temps, TCL présentera sa technologie QD-Mini LED, qui combine des éléments QLED et OLED. Le QD-Mini LED fournit un rétroéclairage précis, offrant un meilleur contraste et une gamme de couleurs plus étendue. De plus, la luminosité est plus élevée et les performances plus durables.Les voitures continuent d'intégrer des technologies avancées. La division Mobis de Hyundai s'apprête à dévoiler ce qu'elle appelle le premier écran holographique au monde sur l'ensemble du pare-brise. Selon la société, il ne s'agit pas seulement d'un affichage tête haute sophistiqué, s'étend du conducteur au passager et qui promet de superposer la navigation, les informations sur le véhicule et les alertes de sécurité sur l'ensemble du champ de vision.Imaginez le casque d'Iron Man, mais pour votre voiture. BMW n'est pas loin derrière, puisqu'il prévoit de lancer sa propre version de l'écran panoramique iDrive. L'année dernière, les temps forts ont été la voiture Sony-Honda AFEELA, les progrès passionnants de la conduite autonome et même la promesse de voitures volantes tout droit sorties de la science-fiction. Cette année, les constructeurs entendent placer la barre plus haute, avec plus de technologies.Mais une enquête du cabinet d'études de marché JD Power révèle que l'augmentation de la technologie dans les voitures n'est pas nécessairement souhaitée par les clients et qu'elle n'améliore pas vraiment leur expérience de conduite. Il y a un certain nombre de technologies que les clients aiment utiliser, car ils pensent que ces systèmes répondent à leurs besoins. Mais ils estiment que beaucoup d'autres sont inutiles ou encore continuellement ennuyeuses.L'enquête fait écho à des études antérieures qui ont démontré que les boutons physiques sont plus performants que les écrans tactiles des voitures. Selon JD Power, l'intégration de technologies avancées dans les voitures doit résoudre des problèmes réels, mais trop de technologies ne permettent tout simplement pas d'y parvenir. La plupart des clients n'apprécient pas la technologie dans les voitures, à moins qu'ils n'y voient un avantage clair pour eux.Le CES 2025 présentera des exosquelettes comme le XoMotion. Ce dernier élève d'un cran la technologie d'assistance en améliorant l'agilité et l'équilibre. Il est conçu pour aider les personnes qui se remettent de lésions de la moelle épinière, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies neurologiques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des annonces attendues au CES 2025 ?