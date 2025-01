Y a t-il un intérêt pour les mini PCs embarquant une puce Qualcomm ?

Avec encore une fois, une grande mise en avant de l'intelligence artificielle

Au cours du(CES) ont été présenté des mini PC embarquant des puces Qualcomm. En effet, Geekom (avec le Geekom QS1 Pro) et Lenovo (avec le ThinkCentre neo 50q QC et le IdeaCentre Mini x) ont présenté des machines reposant sur les processeur(des X Elite et X Plus pour Geekom et des X et X Plus pour Lenovo). Pour rappel, ces processeurs reposent sur une architecture ARM et ainsi, les mini PCs vont fonctionner avec « Windows for ARM ».Comme expliqué dans le test du PC portable Dell XPS 9345 , la compatibilité des applications x86/x64 est assurée grâce à un émulateur ( Prism ). Le niveau de compatibilité est plutôt bonne, mais n'est pas parfaite . De plus, l'impact sur les performances est visible et il est nécessaire d'attendre les versions natives ARM pour obtenir le meilleur de la puce.La présentation des ces machines ne semble pas cohérent. L'avantage des puces Qualcomm est leur faible consommation et donc, une meilleure autonomie des PC portables les embarquant. Cette faible consommation est d'autant plus intéressante que les performances sont proches de ce que l'on obtient avec les puces AMD et Intel (sur le segment PC portable) pour peu que l'application soit native ARM. C'est un aspect qu'il est possible de remarquer au fil des récents tests publiés sur Developpez.com C'est l'association de ces deux facteurs qui permettent à Qualcomm de proposer une alternative convaincante.Par contre, dans un mini PC, autrement dit, dans un PC n'embarquant pas de batterie, quel serai l'avantage d'une telle puce. Évidemment, la consommation énergétique sera moindre, mais ce sera l'unique avantage.Une telle machine est souvent comparée au Mac Mini, mais il en est de même pour le design des autres mini PC utilisant une puce Intel ou AMD, tout en étant mieux supporté par Windows.Quant à l'intelligence artificielle (réseau neuronaux), celle-ci doit toujours faire ses preuves au sein d'un système d'exploitation. Pour rappel, Copilot n'est qu'une simple Webview menant vers Bing, la présence Recall est contestable et les puces AMD et Intel sont tout aussi capables de fournir la puissance nécessaire à cet usage.Trouvez-vous une telle machine, embarquant une puce Qualcomm, intéressante ?Avez-vous testé les PC embarquant une puce Qualcomm, qu'en pensez-vous ?