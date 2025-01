Minisforum a présenté un NAS et un nouveau mini PC à l'occasion du CES 2025

Au cours du(CES), Minisforum a présenté deux machines : le N5 Pro, un NAS cinq baies et le AI X1 Pro. Tout deux embarquent un processeur AMD Ryzen 9 HX 370 (12 cœurs (4 cœurs Zen 5 pouvant atteindre les 5,1 GHz et 8 cœurs Zen 5c pouvant atteindre les 3,3 GHz) ).Le N5 Pro est donc un NAS pouvant accueillir jusqu'à cinq baies et aussi un disque M.2 NVMe et deux disques U.2 NVMe. Pour le réseau, la machine dispose de deux adapteurs Ethernet RJ-45 : un de 10 Gbits/s et un de 5 Gbits/s. De plus, le NAS supporte la mémoire DDR5-5600 en SODIMM avec correction d'erreur (ECC), jusqu'à 96 Go. Pour l'instant, le système d'exploitation n'est pas encore connu.Il est à noter que ce NAS dispose d'un port Oculink permettant de brancher une carte graphique externe. Pour finir, la machine dispose de trois ports USB 3.2 Gen 2 Type C, de deux ports USB 4 Type C (40 Gbits/s, Alt DP), d'un port USB 2.0 et d'un port USB 3.2 Gen 2 Type A et aussi d'un port HDMI 2.0.Finalement, la particularité de cette machine est de pouvoir sortir la partie ordinateur (placée dans un tiroir en dessous des disques) et ainsi accéder directement à la carte mère.Revenons maintenant à des machines plus classiques. Le AI X1 Pro est un mini PC embarquent un processeur AMD Ryzen 9 HX 370. En plus de sa performance brute, le processeur dispose de capacités graphique grâce à l'AMD Radeon 890M (cadencé )à 2,9 GHz) et d'assez de puissance pour être compatible avec Copilot grâce à ces 50 TOPS grâce à son NPU. Du côté de la mémoire, la machine est proposée avec 0, 32 ou 64 Go de mémoire LPDDR5X, 5600 MHz.La machine dispose de :La particularité de cette machine est d'intégrer le bloc d'alimentation dans le boîtier de la machine. Elle mesure 195 х 195 х 47.5 mm pour 1,5 Kg.Cette machine sera disponible dès Mars 2025, mais le prix n'est pour l'instant pas indiqué.Page du mini PC AI X1 Pro