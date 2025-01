La débâcle de l'appellation des normes USB serait sur le point de prendre fin

Des fabricants d'ordinateurs portables envisagent d'étiqueter leurs ports USB

Chaque fois que l'USB-IF a publié une nouvelle série de logos décrivant les améliorations en matière de vitesse, de possibilités d'alimentation électrique et de paramètres d'affichage, le résultat a été un déferlement de confusion, de moquerie et de colère. Identifier la norme USB utilisée peut s'avérer fastidieux pour un utilisateur qui souhaite acheter un câble ou une station d'accueil. Des termes comme « USB 3.2 Gen 2 » sont ambigus et laissent les gens perplexes. En 2019, les noms utilisés par les équipes d'ingénieurs de l'USB-IF pour décrire les différentes vitesses ont fait l'objet d'une fuite et les réactions ont été vives . Des noms comme « USB 3.2 Gen 2 » ne signifient rien pour les consommateurs, pas plus que les termes de type marketing, tels que « SuperSpeed USB 10Gbps ». Heureusement, ces noms sont en train de disparaître grâce à un nouveau système d'étiquetage de l'USB, d'après un récent rapport de PC World.En 2022, le monde de l'USB a adopté un nouveau logo qui ne mentionnait rien d'autre que la vitesse de l'appareil ou du câble. L'USB-IF a fait un pas de plus et a étendu son logo aux dernières versions de la spécification USB. Elle a également supprimé la mention « USB4v2 » de la marque du consommateur. Ainsi, si vous achetez une station d'accueil USB4 ou USB4v2, vous verrez simplement la mention « USB 80Gbps » ou « USB 40Gbps » sur le côté de la boîte.Bien qu'il puisse être un peu déconcertant de voir un nouveau logo comme celui-ci, au moins vous saurez exactement ce que vous achetez. « USB 80Gbps » indique qu'il s'agit de la dernière technologie USB avec une vitesse de transfert de 80 gigabits par seconde. L'USB-IF invite les fabricants à adopter le nouveau système d'étiquetage. L'initiative vise à rendre les performances des appareils plus claires et facilement compréhensibles pour les consommateurs.En fin de compte, c'est une bonne chose que les consommateurs n'aient plus besoin de plisser les yeux pour lire les petits caractères ou de se référer aux fiches techniques une fois que les étiquettes auront gagné en popularité. Les consommateurs sauront directement et exactement ce qu'ils sont sur le point d'acheter. Le problème a atteint son paroxysme en 2019 avec le dévoilement de l'USB 3.2 . Au lieu de simplifier les choses, la nouvelle spécification a ajouté d'autres étiquettes impénétrables telles que « Gen 2x2 » et « SuperSpeed USB 20Gbps ». La distinction entre USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), Gen 2 (10Gbps) et Gen 2x2 (20Gbps) suffit à faire tourner la tête de n'importe qui. Ces nouvelles appellations remplaçaient la terminologie déjà confuse des anciennes versions de l'USB.Selon les critiques, il s'agit d'une mesure bienvenue à plusieurs égards. D'une part, les ports USB-C ne sont généralement pas étiquetés sur les PC, de sorte que vous ne pouvez pas savoir si le port USB-C est un ancien port 10Gbps ou un port USB4 ou Thunderbolt plus moderne. (Thunderbolt 4 et USB4v2 sont essentiellement identiques, bien qu'Intel ait son propre processus de certification. Les ports Thunderbolt ne sont pas non plus identifiés par leur vitesse).L'approche s'étend également aux spécifications USB plus anciennes, de sorte que vous pourriez voir un logo « USB 20Gbps » pour les dispositifs USB 3.2 Gen 2x2, ou « USB 10Gbps » pour les équipements USB 3.2 Gen 2. Enfin, les nouveaux logos USB s'appliqueront également aux câbles.Le nouveau logo indiquera à la fois les transferts de données et les vitesses de charge, qui pourront atteindre 240 W. C'est exactement le type de puissance dont vous aurez besoin pour les énormes briques de 500 W capables de charger cinq ordinateurs portables en même temps.En outre, les fabricants d'ordinateurs portables devraient commencer à imprimer ces étiquettes sur leurs appareils. Selon le rapport, des représentants de l'USB-IF ont affirmé que Dell pourrait commencer à étiqueter les ports USB de ses ordinateurs portables. Ce qui devrait aider les consommateurs.Jeff Ravencraft, président de l'USB-IF, affirme que cette mesure a été prise pour communiquer clairement les seules choses qui intéressaient les consommateurs : les vitesses de transmission des données prises en charge par le câble et la quantité d'énergie qu'il pouvait transmettre entre deux appareils.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles étiquettes introduites par l'USB Implementers Forum ?