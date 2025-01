Donald Trump veut forcer TSMC à délocaliser sa production aux États-Unis

Envoyé par Donald Trump, président des États-Unis Envoyé par

Dans un avenir très proche, nous allons imposer des droits de douane sur la production étrangère de puces électroniques, de semiconducteurs et de produits pharmaceutiques afin de ramener la production de ces biens essentiels aux États-Unis.



Ils nous ont quittés et sont allés à Taïwan. Nous voulons qu'ils reviennent. Et nous ne voulons pas leur donner des milliards de dollars comme ce programme ridicule que [Joe] Biden a donné à tout le monde. Ils ont déjà des milliards de dollars.



Ils n'ont rien d'autre que de l'argent, Joe. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils avaient besoin d'une incitation. Et l'incitation, c'est qu'ils ne voudront pas payer un impôt de 25, 50 ou même 100 %.



Ils vont construire leur usine avec leur propre argent. Nous n'avons pas à leur donner de l'argent. Ils donnent l'argent, ils ne savent même pas ce qu'ils vont en faire.



La seule façon de vous en sortir est de construire votre usine. Si vous voulez arrêter de payer les taxes ou les droits de douane, vous devrez construire votre usine ici, en Amérique.



C'est ce qui va se produire à des niveaux record.



Un nouveau mal de tête pour le géant américain après l'épisode DeepSeek

Taïwan évalue ses options en réponse à la menace de Donald Trump

Le nouveau président américain Donald Trump multiplie les annonces fracassantes depuis son entrée en fonction. Cette fois, il en remet une couche en ce qui concerne la controverse autour de Taïwan, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions sur le marché de puces électroniques. L'industrie technologique mondiale se remet à peine d'une pénurie de puces électriques qui a duré de nombreuses années . Une nouvelle pénurie pourrait donc s'avérer dévastatrice.Lors d'un discours a prononcé devant les républicains le 27 janvier 2025, Donald Trump a déclaré qu'il va imposer « des droits de douane pouvant aller jusqu'à 100 % sur les puces fabriquées à Taïwan ». Selon lui, cela vise à rapatrier la production de puces aux États-Unis. « Ils nous ont quittés et sont allés à Taïwan », a déclaré Donald Trump, en semblant s'en prendre aux entreprises américaines qui s'approvisionnent en semiconducteurs auprès du géant TSMC.D'une part, cela pourrait réduire la dépendance des entreprises américaines à l'égard de Taïwan en général et de TSMC en particulier. D'autre part, la construction d'une usine de fabrication de puces prend trois à quatre ans, de sorte que l'effet de la délocalisation de la production vers les États-Unis en raison des droits de douane pourrait ne pas se faire sentir avant un certain temps. Il a ajouté que les plans de délocalisation ne seraient pas subventionnés :Donald Trump a dénoncé la loi CHIPS and Science Act votée par le Congrès américain et signée par son prédécesseur, le président Joe Biden. Elle vise à subventionner la production de puces aux États-Unis avec une enveloppe de 52 milliards de dollars. Donald Trump s'est toujours opposé à cette loi , accusant Joe Biden de « distribuer l'argent des Américains à des entreprises étrangères ». Donald Trump veut plutôt les forcer à produire des puces aux États-Unis.Les bénéficiaires de ces fonds, tels qu'Intel, pourraient ne pas être d'accord. En 2024, Intel a reçu 7,9 milliards de dollars au titre du CHIPS Act . L'argent servira à agrandir les usines en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Oregon et en Ohio, où l'entreprise construit un nouveau centre de fabrication de puces.Malgré cela, Donald Trump parie que sa menace de droits de douane incitera davantage d'entreprises technologiques américaines à transférer la fabrication de leurs puces aux États-Unis plutôt qu'à Taïwan. TSMC a établi une usine en Arizona, mais la majeure partie de sa production de puces reste à Taïwan.La menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les semiconducteurs fabriqués à Taïwan pourrait porter un nouveau coup à Nvidia, dont les actions ont chuté de 17 % à la suite d'une hécatombe provoquée par DeepSeek . Les entreprises américaines telles que Nvidia, Apple, Qualcomm, AMD, etc. dépendent depuis longtemps de TSMC pour fabriquer les puces spécialisées d'IA de dernière génération qu'elles conçoivent aux États-Unis.TSMC est le plus grand fabricant contractuel de semiconducteurs au monde. L'ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que Taïwan, en particulier TSMC, est un point névralgique de l'industrie technologique américain et que le pays achète presque la totalité des semiconducteurs de pointe auprès de TSMC. Gina Raimondo avait déclaré : « actuellement, les États-Unis achètent 92 % de leurs puces de pointe à TSMC , à Taiwan ».Cette relation a été menacée lorsque Donald Trump a déclaré que les droits de douane imposés à Taïwan viseraient à rapatrier la production de puces aux États-Unis. Il compte notamment sur le fait que les entreprises ne voudront pas payer une taxe de « 25 %, 50 %, voire 100 % ». Cependant, les droits de douane américains sur les semiconducteurs taïwanais pourraient entraîner une forte augmentation des coûts pour Nvidia, Apple et Qualcomm, AMD, etc.Certains experts mettent en garde contre les inconvénients potentiels de l'imposition de droits de douane à Taïwan. « Si l'argument est que c'est le moyen de les forcer à s'installer ici, TSMC est déjà en train de s'installer ici », a déclaré William Reinsch, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies. Il a ajouté : « ils construisent déjà une usine en Arizona. Tout cela est déjà en cours et les droits de douane ne vont pas accélérer les choses ».Au contraire, les droits de douane risquent de compliquer les choses. Taïwan a réagi à la promesse de droits de douane de Donald Trump en soulignant la relation « complémentaire » entre les économies taïwanaise et américaine. Il a laissé entendre que les conséquences de cette mesure pourraient être dévastatrices.Les droits de douane proposés marquent un changement important dans la politique commerciale des États-Unis, signalant une position agressive visant à réduire la dépendance à l'égard de Taïwan et à donner la priorité à la production nationale, mais il reste à voir dans quelle mesure cette stratégie fonctionnera. Les efforts de fabrication de puces aux États-Unis sont actuellement moins développés et plus coûteux que ceux de Taïwan . On ne sait pas si Donald Trump appliquera réellement des droits de douane à Taïwan, mais les dirigeants américains se montrent de plus en plus prudents quant à leur dépendance à l'égard de cet État insulaire d'Extrême-Orient en matière de puces. En effet, Taïwan fait face depuis longtemps à la menace d'une invasion par la Chine.Une guerre pourrait fortement perturber l'économie américaine, mettant en péril l'approvisionnement en puces vitales pour des pans entiers du secteur technologique américain et mondial. La pandémie de Covid-19 a également mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le PDG de TSMC, C.C. Wei, a déclaré l'année dernière que la pénurie de puces d'IA de dernière génération devrait perdurer tout le long de l'année 2025 Le Premier ministre taïwanais, Cho Jung-tai, a déclaré que le gouvernement examinera bientôt s'il doit aider son industrie nationale face aux menaces du président Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les semiconducteurs. Cho Jung-tai a déclaré que le ministère de l'Économie et d'autres départements étaient très attentifs aux « développements de ces derniers jours ». Il n'a donné aucun détail sur les réponses que Taïwan pourrait apporter.« Dans un jour ou deux, nous examinerons d'urgence si nous devons élaborer davantage de plans de coopération et de programmes d'assistance futurs pour le secteur industriel. Je voudrais rassurer nos compatriotes sur le fait que la position de Taïwan dans la chaîne industrielle mondiale n'est pas à négliger et que nous continuerons à maintenir cet avantage », a déclaré Cho Jung-tai. TSMC n'a pas commenté les dernières déclarations de Donald Trump.Selon les analystes, bien que l'objectif de Donald Trump est de stimuler la production nationale, la taxation des puces taïwanaises pourrait entraîner des mesures représailles, perturber la chaîne d'approvisionnement, augmenter les coûts pour les entreprises américaines et ralentir l'innovation technologique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les puces taïwanaises ?Selon vous, Donald Trump va-t-il mettre sa menace à exécution ? Quels seraient les impacts sur Taïwan et les États-Unis ?Quels pourraient être les impacts d'une telle mesure sur la chaîne d'approvisionnement des puces et l'industrie technologique mondiale ?