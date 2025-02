Impacts potentiels des droits de douane selon Forrester Research

Les équipements électroniques seront les plus durement touchés

Les prix des équipements électroniques pourraient augmenter significativement

ordinateurs portables et tablettes : les prix pourraient augmenter de 46 % à 68 % ;

consoles de jeux vidéo : 40 % à 58 % ;

smartphones : 26 % à 37 %.

Le marché des puces déjà instable est menacé par Donald Trump

Les mesures contre la transition écologique affecteront la technologie

Le président américain Donald Trump a mis à exécution une menace qu'il a faite lors de sa campagne présidentielle. Le 30 janvier, Donald Trump a signé un décret imposant un droit de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique , et un droit de douane de 10 % sur les marchandises en provenance de la Chine. Les acteurs du secteur technologique ont déclaré que ce n'était pas une bonne idée.Dans la fiche d'information qui accompagne le décret, Donald Trump explique que « les droits de douane sont nécessaires pour obliger le Mexique, le Canada et la Chine à tenir leurs promesses de mettre fin à l'immigration illégale et d'empêcher le fentanyl toxique et d'autres drogues d'entrer dans notre pays ». Les droits de douane et leur justification étaient largement attendus, mais les experts se disent déçus et craignent les impacts et les représailles.Forrester Research met en évidence deux voies économiques potentielles sous l'administration Trump. Dans le premier scénario, les droits de douane sur les importations font grimper les coûts et alimentent l'inflation, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale (FED) américaine à relever les taux d'intérêt.Dans le second scénario, les droits de douane sur les importations pourraient ralentir la croissance économique, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale à abaisser les taux d'intérêt, mais au prix d'une réduction des importations, ce qui aurait un impact sur les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.Quoi qu'il en soit, Forrester rapporte que l'industrie technologique mondiale - et les produits importés dont dépendaient les États-Unis - est prise entre le marteau et l'enclume. Cela va à contresens des promesses de campagne de Donald Trump, qui avait promis de réduire « les frais d'épicerie ».Dans une déclaration intitulée « Tariffs Are Not the Answer », la Chambre de commerce des États-Unis, le vice-président de l'organisation, John Murphy, a écrit : « le président a raison de se concentrer sur des problèmes majeurs tels que notre frontière brisée et le fléau du fentanyl, mais l'imposition de droits de douane ne résoudra pas ces problèmes et ne fera qu'augmenter les prix pour les familles américaines et bouleverser les chaînes d'approvisionnement ». Le département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé par le milliardaire Elon Musk, travaille sur une liste considérable de changements potentiels . Et il reste à voir si la réduction de la taille du gouvernement américain par Elon Musk aura un impact significatif sur les dépenses technologiques. Selon le rapport de Forrester, la baisse des dépenses ralentirait les importations et rendrait la croissance plus difficile pour les pays exportateurs vers les États-Unis.Si ces dépenses et importations diminuent, entraînant une baisse des ventes de produits étrangers, l'Union européenne et le Mexique seront les plus durement touchés. Le Bureau du représentant américain au commerce cite ces trois pays comme étant les plus grands fournisseurs de marchandises des États-Unis.« Les sciences de la vie, l'automobile et les produits chimiques sont les secteurs les plus vulnérables à une nouvelle présidence américaine, 69 % des exportations européennes vers les États-Unis provenant de machines, d'équipements de transport, de produits chimiques et de produits liés à la chimie », rapportent les analystes de Forrester. Les principales exportations du Mexique vers les États-Unis sont les véhicules, les machines et les produits électroniques.Le principal produit d'exportation de la Chine vers les États-Unis est naturellement l'électronique. En outre, Donald Trump a menacé la Chine et tous les autres producteurs de semiconducteurs en dehors des États-Unis de taxes à l'importation pouvant atteindre 100 % afin de ramener la production en Amérique.Avant la signature du décret de Donald Trump sur les droits de douane, une analyse a suggéré qu'ils pourraient augmenter le prix d'un ordinateur portable de 68 % pour les consommateurs américains et ralentir la croissance économique aux États-Unis et ailleurs. L'analyse a été commandée par le groupe industriel américain Consumer Technology Association (CTA) et réalisée par le cabinet d'étude Trade Partnership Worldwide LLC (TPW).L'analyse de TPW examine les impacts spécifiques des propositions sur dix produits technologiques de consommation, notamment : les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, les appareils connectés, les consoles de jeux vidéo et les accessoires informatiques. Dans l'ensemble, les analystes de TPW rapportent que les droits de douane entraîneront des augmentations de prix significatives pour les consommateurs américains :L'augmentation de 68 % ne se produira pas, car ce chiffre a été obtenu après avoir pris en compte des droits de douane sur la Chine bien plus élevés que les 10 % annoncés par Donald Trump. Les réactions de l'industrie à l'annonce ont néanmoins exprimé des inquiétudes quant à l'impact des droits de douane.Donald Trump a déclaré que les droits de douane de 10 % imposés à la Chine pourraient augmenter. Mais l'étude montre que les droits de douane de 60 % à 100 % sur toutes les importations en provenance de Chine entraîneront une délocalisation de la production vers d'autres pays, et non vers les États-Unis. La société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, produit 92 % des semiconducteurs de pointe utilisés par les États-Unis . Donald Trump lui reproche d'avoir gagné les marchés des concepteurs de puces américains, notamment AMD, Apple et Nvidia. « La nouvelle administration obligera les entreprises à fabriquer des puces au niveau national en imposant des droits de douane », président les analystes de Forrester.Mais le cabinet d'étude de marché apporte une nuance : les analystes de Forrester ne s'attendent pas à ce que les subventions accordées dans le cadre de la loi « CHIPS and Science Act », qui ont encouragé la production de semiconducteurs aux États-Unis, restent à leur niveau actuel.« Les subventions financières de la loi CHIPS and Science Act visant à encourager la production nationale de puces seront probablement réduites ou abandonnées », indique le rapport. Donald Trump s'est toujours opposé à cette loi , l'accusant de « distribuer l'argent des Américains à des entreprises étrangères ».« Les guerres commerciales tarifaires potentielles entre les pays font peser une incertitude sur les résultats finaux : la Semiconductor Industry Association et la Chamber of Progress estiment que les guerres tarifaires entre la Chine et les États-Unis pourraient nuire aux fabricants de puces américains. La mise en œuvre des changements dans l'approvisionnement des États-Unis en puces prendra du temps », a déclaré Forrester dans son nouveau rapport. Les usines de fabrication de puces américaines ne se sont pas développées sans heurts , même si les fonds de la loi CHIPS ont été lentement débloqués. Les projets d'usine de production de TSMC et d'Intel en Arizona ont été entravés par les coûts élevés des matériaux et de la main-d'œuvre. Le projet d'usine d'Intel dans l'Ohio a été reporté à 2026, et ce avant que le fabricant américain de puces ne traverse une année 2024 plus qu'épouvantable.TSMC, quant à lui, tente toujours de faire démarrer la première de ses usines américaines en 2025, mais ses autres usines dans le complexe ne seront probablement pas mises en service avant quelques années. Selon les analystes, les droits de douane pourraient aggraver l'instabilité du marché des puces. Donald Trump s'est empressé de supprimer les décrets de l'ère Biden qui visait à promouvoir les véhicules électriques, l'infrastructure des véhicules électriques, les énergies alternatives et d'autres éléments de l'initiative « Green New Deal ». Selon Forrester, la suppression des permis pour les projets d'énergie éolienne et de la promotion de la production nationale de combustibles fossiles ralentira l'adoption des énergies propres, des véhicules électriques, etc.Cela aura un impact sur les professionnels de la technologie. Les analystes de Forrester affirment : « les emplois les plus menacés par un ralentissement de l'économie verte se trouvent dans les secteurs de l'installation, de la maintenance et de la réparation, de l'informatique et des mathématiques ».Ils ajoutent : « les industries des services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que la construction, sont également plus susceptibles d'être touchées ». Les analystes de Forrester et les groupes industriels affirment qu'il est difficile de voir le bon côté des choses, alors qu'une guerre commerciale s'annonce.Sources : Consumer Technology Association Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine, le Canada et le Mexique ?Selon vous, quels impacts ces mesures pourraient-elles avoir sur l'industrie technologique mondiale ?Donald Trump menace l'Union européenne de droits de douane. Comment l'UE doit-elle réagir à cette menace ?