Les clients en colère après les tentatives infructueuses d'acheter les GPU Nvidia

Nvidia accusé d'avoir orchestré un lancement papier pour ses nouvelles cartes

Qu'en est-il des performances des nouvelles cartes GeForce RTX 5090 et 5080 ?

Nvidia a officiellement lancé ses nouveaux GPU GeForce RTX 5090 et 5080 le 30 janvier 2025. Toutefois de nombreux clients n'ont pas réussi à mettre la main sur les produits, car la plupart des variantes étaient en rupture de stock tout juste après leur lancement officiel. Selon les commentaires sur les sites communautaires, il était presque impossible de les commander sur les sites de vente en ligne aux États-Unis, seulement une heure après le début des ventes.« Il n'y a jamais eu de stock », lit-on dans les commentaires. Un autre critique a écrit : « c'est probablement parce que Nvidia n'a pris la peine de fabriquer que 10 unités pour la première série de ventes afin de créer une demande artificielle ». Étant donné que des files d'attente se sont formées il y a plusieurs jours devant les détaillants, on peut supposer que la situation est la même dans les autres pays. Quoi qu'il en soit, les critiques envers Nvidia sont acerbes.« Ce n'était pas presque, c'était instantané. Ils ont annoncé que les ventes démarraient à 6 heures du matin. J'étais prêt et j'ai cliqué. Mais le site a affiché une erreur disant que quelque chose s'est mal passé. Quelques instants après, le site m'a fait sortir de la file d'attente », rapporte un utilisateur.Le détaillant Best Buy a décidé de vendre les GPU le jour du lancement dans le cadre d'une vente en ligne uniquement. Pendant ce temps, Micro Center les propose en magasin, ce qui a créé de grandes files d'attente devant ses succursales américaines. Toutefois, d'après les rapports des utilisateurs, la plupart des magasins Micro Center avaient moins d'une douzaine d'unités en stock, signe que les stocks de ces modèles de GPU étaient extrêmement faibles.Des utilisateurs du site communautaire Reddit ont suivi les stocks de cartes RTX 5090 et RTX 5080 dans les magasins Micro Center à travers les États-Unis, et certains magasins ont ouvert leurs portes le jour du lancement sans aucune carte RTX 5090. La situation était meilleure à certains endroits que d'autres.Le magasin Micro Center de Tustin, en Californie, semble avoir reçu le plus de stock, mais d'autres magasins auraient eu 10 cartes RTX 5090 ou moins. Une personne a déclaré sur Reddit avoir obtenu une carte RTX 5090 après trois jours de queue ; d'autres clients n'ont pas eu cette chance même après ce périple.Pour certains, c'est ce que l'on qualifie généralement de « lancement papier » (paper launch) dans l'industrie technologique. Il s'agit d'une pratique marketing qui consiste à présenter un produit avant sa date de disponibilité réelle (sans le signaler explicitement) afin d'occuper le terrain pendant cette période. Ce type d'abus est fréquent dans les domaines où les comparatifs de performance ou de fonctionnalités sont cruciaux pour les décideurs ou acheteurs.Il permet également à son auteur de tester une préversion de son produit présentée comme quasi disponible alors qu'elle ne le sera pas avant un moment. Ce type d'annonce de mauvaise foi se généralise sur le terrain du matériel informatique, et ne reflète pas pour l'utilisateur la capacité réelle des compétiteurs à offrir des produits innovants dans les temps. Les domaines les plus concernés par cette pratique sont : cartes graphiques, processeurs, disques durs.Bien que les prix aient augmenté par rapport au prix de vente conseillé des RTX 5080 et RTX 5090, chacune des 47 variantes proposées sur le site de Newegg était épuisée, du modèle de base RTX 5080 à 999,99 $ au modèle Asus ROG Astral RTX 5090 à 2,799,99 $. Selon certains analystes, il se peut que certaines de ces cartes n'aient pas été disponibles à l'achat, car la plupart des cartes listées sur Best Buy sont indiquées comme étant « bientôt disponibles ».L'on peut s'attendre à ce que les nouvelles cartes soient difficiles à trouver au moment du lancement, comme c'est le cas pour les lancements de Nvidia depuis des années. Et comme cela fait deux ans qu'il n'y a pas eu de saut générationnel significatif pour la RTX, ce n'est pas une surprise.Malgré tout, Nvidia semble avoir des stocks particulièrement bas cette fois-ci, alors qu'il avait été averti. L'offre devrait rester faible. MSI, l'un des partenaires les plus prolifiques de Nvidia, ne s'attend pas à avoir un stock de RTX 5090 à expédier dans sa boutique en ligne avant le 6 février.Les utilisateurs devront attendre que Nvidia reconstitue ses stocks. Dans un avis publié sur le forum, le fabricant de puces a indiqué aux consommateurs qu'il s'efforçait d'expédier de nouvelles unités chaque jour aux détaillants. Un autre utilisateur de Reddit a déclaré : « j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'achat d'un GPU au moment du lancement, et c'était de loin le pire ». Selon les analystes, cette situation ne devrait pas affecter négativement Nvidia.Ces cartes valent-elles le prix, ou même les centaines de dollars de plus que demandent certains modèles AIB améliorés ? Cela dépend de ce que vous recherchez. Alors que la RTX 5090 (2 000 $ pour la Founder's Edition de Nvidia) semble être la carte plus puissante du marché, la RTX 5080 a déçu les premières critiques.La carte RTX 5080 offre une amélioration d'environ 15 % des performances en 4K par rapport à la RTX 4080, sans recours à l'upscaling assisté par l'IA. Elle surpasse également l'AMD RX 9700 XTX d'environ 11 % en moyenne sur divers tests. Toutefois, cette progression est jugée modeste par certains.Les critiques affirment que la carte RTX 5080 se positionne davantage comme une version améliorée de la RTX 4080. L'intégration du DLSS 4 et de la technologie Multi Frame Generation permet d'améliorer les taux de rafraîchissement, doublant parfois les performances dans des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077.Cependant, ces gains dépendent fortement du support de ces technologies par les jeux. Par ailleurs, avec une consommation de 360 watts, la RTX 5080 est plus économe que la RTX 5090, tout en offrant des performances élevées. Son design plus fin et son système de refroidissement amélioré sont également appréciés.En conclusion, la RTX 5080 est considérée comme une option solide pour les joueurs recherchant des performances élevées en 4K, sans les exigences énergétiques et le coût associés à la RTX 5090. Cependant, les améliorations par rapport à la génération précédente sont jugées modestes par certains.L'IA a-t-elle quelque chose à voir avec ces problèmes d'approvisionnement initiaux ? Les centres de données d'IA s'appuient sur des GPU, principalement les puces Nvidia. Bien qu'il s'agisse souvent de conceptions B2B sur mesure, il est tout à fait possible de construire ces machines avec les mêmes GPU destinés aux joueurs.Source : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'indisponibilité des cartes graphiques RTX 5090 et 5080 de Nvidia ?Pensez-vous que Nvidia a lancé délibérément un stock limité pour prendre la température du marché ?