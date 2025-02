Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 151 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Fin janvier 2025, des rapports ont révélé que le président américain Donald Trump envisagait d'imposer des droits de douane de 25 % à 100 % sur les puces électroniques fabriquées à Taïwan. Il mise sur le fait que cette menace forcera les fabricants de puces, dont le leader du marché TSMC, à délocaliser leur production aux États-Unis.Récemment, Donald Trump a confirmé son intention d'imposer encore plus de droits de douane, en ciblant cette fois les secteurs de l'automobile, des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques. Les droits de douane de 25 % s'ajouteraient aux droits de douane imposés à la Chine (10 %) et aux droits de douane de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium. Lors d'un discours à Mar-a-Lago, Trump a indiqué qu'il augmenterait encore les taux. Il affirme vouloir leur donner "".Les experts ont prévenu que cela pourrait avoir l'effet inverse de celui souhaité par l'administration Trump. Une partie du plan de la Maison-Blanche concernant les droits de douane excessifs consiste à construire des infrastructures américaines. Cependant, cela nécessite toujours des importations, ce qui, comme le constatent certains partisans de Trump, signifie que les entreprises américaines devront payer les frais. L'augmentation des droits de douane entraînera une hausse des coûts des produits dans ces secteurs.Les produits pharmaceutiques auraient un impact plus large sur le monde, car les États-Unis ont importé bien plus de 176 milliards de dollars en 2024. L'Irlande, l'Allemagne, la Suisse, l'Inde et la Chine ont contribué à hauteur de 49,4 % aux importations américaines l'année dernière. L'arrivée de tarifs douaniers élevés pourrait dissuader les entreprises basées aux États-Unis, ce qui entraînerait des hausses de prix et une pénurie potentielle de médicaments.En particulier, les droits de douane prévus sur les semi-conducteurs pourraient sonner le glas de l'industrie technologique. Les semi-conducteurs sont presque entièrement externalisés en Asie, notamment à Taïwan, où se trouve TSMC. TSMC est l'un des plus grands fabricants de puces et de semi-conducteurs au monde, et des dizaines d'entreprises américaines s'en remettent à lui pour produire des pièces. Il s'agit notamment de Nvidia, AMD et Apple.Des usines basées en Arizona étaient prévues en 2020, pendant le premier mandat de Trump, mais elles ne se sont pas encore concrétisées. Intel, qui produit ses puces aux États-Unis, a du mal à obtenir les résultats nécessaires pour rester dans la course. Des rapports datant de 2024 indiquaient que l'entreprise pourrait se débarrasser complètement de ce secteur d'activité.Les droits de douane sur les semi-conducteurs affecteraient également les sociétés sud-coréennes Samsung et SK Hynix, qui produisent toutes deux des modules pour la mémoire vive et le stockage. En outre, Acer, l'un des plus grands fabricants de PC au monde, a prévenu que les prix des ordinateurs portables vendus aux États-Unis allaient bientôt augmenter en réponse aux tarifs douaniers de l'administration Trump.Dans le même temps, les entreprises du secteur automobile s'attendent à ce que le prix des voitures augmente de quelques milliers de dollars. Les données relatives aux ventes de 2024 montrent que près de la moitié des véhicules achetés ont été importés en dehors des États-Unis.Pensez-vous que ces droits de douane sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?