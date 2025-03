Le fabricant d'imprimantes Brother verrouille les cartouches d'encre tierces via des mises à jour forcées de firmware

Et allonge la liste des cas d’enfermement propriétaire montés par les constructeurs

Sad news. Brother printers have joined in with all the scummy printer companies to screw you over. HOLD ONTO YOUR OLD PRINTERS AND DO NOT UPDATE THEM.https://t.co/eoBjYqT4Kg — PotionDweller 🍶🦊 (@PotionDweller) March 4, 2025

De nombreux constructeurs empêchent l’utilisation de cartouches d’encre tierces et ce, depuis plusieurs années

Sadly Brother the printer manufacturer has joined all the other vendors in anti-consumer firmware update -- despite the fact that most current customers chose them to avoid this. You may still be able to avoid the downgrading of the devices by preventing updates. — Chase Saunders (@MaineFrameworks) March 4, 2025



Les rapports relatifs au cas Brother font état de ce que les utilisateurs d'imprimantes Brother rencontrent deux problèmes majeurs lors des récentes mises à jour du micrologiciel. Tout d'abord, les modèles qui fonctionnaient avec de l'encre du marché secondaire peuvent refuser de fonctionner avec les mêmes cartouches après la mise à jour. Brother ne prévient pas toujours de ces mises à jour, c'est pourquoi certains retours d'utilisateurs indiquent qu'il est important de garder son imprimante autant que possible hors ligne et de désactiver les mises à jourUn autre problème mis en évidence concerne les appareils couleur. Un utilisateur d'imprimante multifonction Brother a remarqué que l'étalonnage des couleurs ne fonctionnait pas avec les cartouches d'encre tierces après la mise à jour. Pire, les anciens microprogrammes d'imprimantes sont généralement retirés des sites web. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas revenir en arrière lorsqu'ils découvrent les nouvelles « fonctionnalités » indésirables après la mise à jour. Epson s’est par le passé retrouvé sous le feu des critiques pour ses pratiques nuisibles aux consommateurs. En effet, plusieurs groupes s’en sont pris au constructeur après le déploiement d’une mise à jour logicielle empêchant l'utilisation de cartouches bon marché et produite par des tiers.Pendant des décennies, les constructeurs ont lancé sur le marché des imprimantes médiocres à des prix modestes. En contrepartie, ils ont poussé les utilisateurs à payer des fortunes pour les cartouches d’encre de remplacement, des cartouches qui ne sont pourtant pas chères à produire.Sans surprise, les possesseurs d’imprimantes ont opté pour des alternatives et le marché de cartouches rechargeables a explosé. Les constructeurs d’imprimantes font donc usage de pratiques douteuses pour mettre à mal ce marché. En 2016, HP a déployé une mise à jour liée à une puce de sécurité dans les appareils OfficeJet, OfficeJet Pro et OfficeJet Pro (voir listes) pour maintenir des communications sécurisées entre la cartouche et le matériel. Cela signifiait que les appareils ne fonctionneraient pas à moins que les fournitures aient une puce de sécurité HP originale.Le mécanisme de type DRM faisait en sorte que le matériel d'impression renvoyait un message indiquant que le chariot était endommagé et qu'un toner de marque HP était nécessaire. Un vendeur d'encre néerlandais a repéré la manœuvre, affirmant que le rejet massif a en fait été mis en place en mars 2016 et que le logiciel a été activé en septembre de la même année. L'Electronic Frontier Foundation s'est alors impliquée, demandant à HP de revenir sur sa politique.Ces situations illustrent la façon dont les constructeurs d’imprimantes érodent les droits de propriété des utilisateurs au profit de leurs entreprises. Bon nombre de constructeurs d’imprimantes sont concernés par des pratiques de ce genre. La situation est désormais telle qu’elle pousse des tiers à penser à des solutions d’imprimantes à matériel et à logiciel ouverts pour tous.Qu’en pensez-vous ?Quelle est votre approche pour jouir de votre imprimante sans subir les brimades des constructeurs ?L'open hardware et l'open source constituent-ils la voie de sortie de la galère des utilisateurs ?