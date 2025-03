HP émet une mise à jour de firmware qui rend certaines de ses imprimantes incapables d’utiliser les cartouches d’encre d’origine

Les utilisateurs sont de plus en plus en quête d’imprimantes sans DRM

Le DRM est un moyen pour les constructeurs d’imprimantes de « faire de l’impression un abonnement » et de maintenir les utilisateurs dans un enfermement propriétaire

Brother a allongé la liste des constructeurs d’imprimantes qui verrouillent les cartouches d’encre tierces via des mises à jour de firmware forcées



HP est célèbre pour la diffusion de mises à jour de firmware qui empêchent les possesseurs d'imprimantes de faire usage de cartouches d'encre tierces. Le constructeur est désormais accusé d'avoir publié une mise à jour du micrologiciel qui sèvre les utilisateurs de la possibilité d'utiliser des cartouches d'encre d'origine. La mise à jour en question est la version 20250209, publiée par HP le 4 mars pour ses modèles LaserJet MFP M232-M237. Selon HP, cette mise à jour comprend des « mises à jour de sécurité », une « mise à jour des exigences réglementaires », des « améliorations générales et des corrections de bogues », ainsi que des correctifs pour IPP Everywhere.Débourseriez-vous jusqu’à 36 dollars par mois pour bénéficier d’une imprimante et la faire remplacer si nécessaire, d’une livraison automatique d’encre et d’une couverture continue de l’imprimante avec une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Ou préféreriez-vous pouvoir garder la main sur vos choix en matière d’imprimante et avoir la possibilité de faire usage de cartouches de recharge tierces ? C’est le débat sur la formule des abonnements à laquelle de plus en plus de constructeurs arriment les consommateurs et dans lequel le constructeur HP nous plonge en lançant le HP All-In Plan.« Oui, le HP All-In Plan est un plan d'abonnement qui vous permet d'obtenir facilement une nouvelle imprimante, une livraison automatique d'encre avant qu'il n'y en ait plus, et une couverture continue de l'imprimante avec une assistance Pro en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous avez un problème d'imprimante que nous ne pouvons pas résoudre par téléphone, nous vous enverrons une imprimante de remplacement le jour ouvrable suivant, sans frais supplémentaires. Au lieu de gérer plusieurs factures et services, tout est regroupé en un seul paiement mensuel facile », souligne HP à propos de son nouveau service et de ses avantages.En gros, HP cible les consommateurs non désireux de devoir effectuer les activités de maintenance de leur imprimante : « Dites adieu à vos problèmes techniques et bonjour à l’impression sans souci, sans jamais avoir à acheter une imprimante ou une cartouche à nouveau. » Les prix vont de 6,99 $ par mois pour un forfait comprenant une imprimante HP Envy (le modèle actuel est la 6020e) et 20 pages imprimées. Le forfait le plus cher comprend la location d'une HP OfficeJet Pro et 700 pages imprimées pour 35,99 $ par mois.Les rapports relatifs au cas Brother font état de ce que les utilisateurs d'imprimantes Brother rencontrent deux problèmes majeurs lors des récentes mises à jour du micrologiciel. Tout d'abord, les modèles qui fonctionnaient avec de l'encre du marché secondaire peuvent refuser de fonctionner avec les mêmes cartouches après la mise à jour. Brother ne prévient pas toujours de ces mises à jour, c'est pourquoi certains retours d'utilisateurs indiquent qu'il est important de garder son imprimante autant que possible hors ligne et de désactiver les mises à jourUn autre problème mis en évidence concerne les appareils couleur. Un utilisateur d'imprimante multifonction Brother a remarqué que l'étalonnage des couleurs ne fonctionnait pas avec les cartouches d'encre tierces après la mise à jour. Pire, les anciens microprogrammes d'imprimantes sont généralement retirés des sites web. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas revenir en arrière lorsqu'ils découvrent les nouvelles « fonctionnalités » indésirables après la mise à jour.Cet état de choses est la raison pour laquelle de plus en plus d’utilisateurs sont en quête d’imprimantes sans DRM.Qu’en pensez-vous ?Quelle est votre approche pour jouir de votre imprimante sans subir les brimades des constructeurs ?