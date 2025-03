Intel prévoit des milliers de licenciements afin de réduire ses coûts, après une chute de près de 40 % du cours de son action, et investira les fonds dégagés dans la R&D et la construction de nouvelles usines



Intel Corporation est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège social se trouve à Santa Clara, en Californie, et qui est constituée dans l'État du Delaware. Intel conçoit, fabrique et vend des composants informatiques et des produits connexes pour les marchés professionnels et grand public. Elle est considérée comme l'un des plus grands fabricants de puces à semi-conducteurs au monde en termes de chiffre d'affaires et a figuré dans la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires pendant près d'une décennie, de 2007 à 2016, jusqu'à ce qu'elle soit retirée du classement en 2018. En 2020, elle a été réintégrée et s'est classée au 45e rang, soit la 7e plus grande entreprise technologique du classement.En décembre 2023, Intel comptait 124 800 employés, soit une baisse en glissement annuel par rapport aux 131 000 employés travaillant dans 65 pays à travers le monde. L'entreprise compte environ 110 000 employés si l'on exclut ceux qui travaillent dans les unités que l'entreprise est en train d'essaimer.Selon des personnes anonymes familières avec les projets de l'entreprise, les licenciements prévus visent à financer « un effort ambitieux pour rebondir après une chute des bénéfices et des pertes de parts de marché ».Intel est confronté à des difficultés financières qui ont entraîné une chute importante du cours de ses actions depuis le début de l'année. L'action d'Intel a clôturé mardi 30 juillet à 30,13 dollars par action, soit une baisse de 2,27 % pour la journée et de 36,5 % depuis sa clôture du 2 janvier à 47,47 dollars par action. Intel a déclaré que son chiffre d'affaires pour 2023 était de 54,2 milliards de dollars, soit une baisse de 8,8 milliards de dollars, ou 14 %, par rapport à 2022.Au début du mois, Intel a dévoilé le deuxième changement de direction pour 2024 au sein de son Intel Foundry, en faisant appel à deux personnes extérieures pour superviser un aspect crucial du plan de retour du PDG d'Intel, Pat Gelsinger. En juillet, Naga Chandrasekaran, cadre de Micron Technology, a été choisi pour succéder à Keyvan Esfarjani, vétéran d'Intel depuis 29 ans, à la tête des opérations de fabrication mondiales de l'entreprise, et Kevin O'Buckley, cadre de Marvell Technologies, a été choisi en mai pour diriger le service clientèle et les opérations de l'écosystème de cette organisation.En avril, Intel a confirmé un nombre non précisé de licenciements dans son groupe de vente et de marketing dans le cadre d'une réorganisation.En outre, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, investit massivement dans la recherche et le développement afin de permettre à l'entreprise de retrouver sa position dominante dans l'industrie des semi-conducteurs, après que ses rivaux, dont AMD, ont pris une plus grande part du marché.IntelQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette décision d'Intel crédible ou pertinente ?