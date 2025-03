HP évite les indemnisations financières dans le cadre d'un recours collectif qui l'a accusée d'avoir bloqué des imprimantes lorsqu'elles détectent des cartouches d'encre tierces

La EFF demande à HP d'annuler la dernière mise à jour du firmware d'imprimantes

Il y a quelques jours, plusieurs utilisateurs se sont plaints que leur imprimante HP ne fonctionnait plus avec des cartouches de fabricants tiers, et au lieu de cela affiche un message d’erreur selon lequel leurs cartouches sont endommagées et devraient être remplacées. Le fabricant avait en effet envoyé une mise à jour du firmware qui a instauré un DRM, rendant les imprimantes seulement compatibles avec les cartouches originales.L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a envoyé une lettre au PDG de HP lui demandant de présenter des excuses aux clients de l’entreprise et de restaurer la possibilité d’utiliser des cartouches tierces. L’organisation pense que HP a non seulement abusé de la mise à jour de sécurité, mais a aussi limité le choix des utilisateurs. HP a saboté le firmware de certaines de ses imprimantes afin de rejeter les cartouches tierces, en informant les utilisateurs que leurs cartouches sont endommagées et doivent être remplacées. Les utilisateurs ne pourront même plus utiliser les cartouches HP rechargées, ce qui les force à en acquérir de nouvelles plus chères directement auprès du fabricant.« Cette mise à jour logicielle qui a empêché l’utilisation de l’encre de fabricants tiers a été apparemment distribuée durant mars dernier, mais cette anti-fonctionnalité elle-même n’a été activée que durant septembre », a écrit le consultant spécial de l’EFF Cory Doctorow dans une lettre au PDG de HP inc. Dion Weislr. “Ça veut dire que HP avait su, pour au moins six mois, que quelques clients ont acheté vos produits en pensant qu’ils sont compatibles avec l’encre de n’importe quel autre fabricant. Durant ce temps, vous avez mis en place un compte à rebours qui allait enlever cette possibilité. Vos clients auraient remplacé leurs anciennes imprimantes ou recommandé à des amis de le faire. Ils sont maintenant en possession d’une imprimante moins utile et possiblement avec un stock de cartouches tierces inutiles.”HP aurait déguisé un DRM en tant que mise à jour de sécurité, réduisant ainsi la confiance des utilisateurs dans le processus destiné à boucler les failles de sécurité. Si les utilisateurs pensent que ces mises à jour pourraient compromettre des fonctionnalités basiques, ils seraient amenés à ne plus les installer dans le futur, ce qui les met en danger, a précisé Doctorow. La EFF a demandé à HP d’émettre une mise à jour du firmware afin d’annuler ces changements ; et de s’engager à ne plus recourir aux mises à jour logicielles afin de distribuer ces “anti-fonctionnalités” qui sont néfastes pour les utilisateurs. L’organisation a demandé également à la firme de s’engager à révéler les effets des mises à jour dans le futur et à dévoiler tout plan destiné à supprimer des fonctionnalités des appareils, afin que les acheteurs puissent savoir ce qu’ils vont acquérir avant d’acheter.HP a précisé que « l'objectif de ces mises à jour est de garantir la protection des innovations technologiques de HP ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. Ces imprimantes continueront à fonctionner avec des cartouches reconditionnées ou rechargées si celles-ci disposent d'une puce de sécurité HP d'origine. Toute autre cartouche pourrait ne pas fonctionner ».Depuis sa scission en novembre 2015, HP inc., qui a hérité des activités PC et imprimantes de l’ancien géant HP a connu une érosion de ses ventes à cause du déclin de ces deux marchés. Sur les 51 milliards de dollars du chiffre d’affaires réalisé en 2015, l’impression a représenté 40 %, mais 80 % du bénéfice opérationnel a été tiré des ventes de consommables. Autrement dit, HP inc. cherche à booster les ventes de ses cartouches afin de faire face au déclin du marché de l’impression.Source : EFF Qu'en pensez-vous ?