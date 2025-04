La Chine dévoile GPMI, un puissant concurrent de HDMI et DisplayPort avec une bande passante de 192 Gbps et une puissance de 480 W, compatible avec l'USB-C, prenant en charge la vidéo 8K et la mise en réseau



L'interface multimédia haute définition (HDMI) est rappelons-le, une interface audio/vidéo propriétaire permettant de transmettre des données vidéo non compressées et des données audio numériques compressées ou non compressées d'un dispositif source, tel qu'un contrôleur d'affichage, vers un moniteur d'ordinateur, un projecteur vidéo, une télévision numérique ou un dispositif audio numérique. L'interface HDMI remplace numériquement les normes vidéo analogiques.Selon la Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, le GPMI est doté de deux connecteurs : Type C, qui est compatible avec les ports USB Type-C existants, offrant une bande passante de 96 Gbps et 240W de transfert de puissance, et Type-B, qui utilise un connecteur propriétaire et embarque la totalité des 192 Gbps/480W.Alors que le GPMI avec le connecteur de type C a la même alimentation que l'USB4, la bande passante de 96 Gbps est plus du double de la limite de données de 40 Gbps de l'USB4 en utilisant l'EPR (Extended Power Range) dans le cadre de l'USB PD 3.1.L'HDMI 2.1, quant à lui, atteint 48 Gbps sans alimentation électrique, tandis que Thunderbolt 4 offre 40 Gbps et une alimentation électrique de 100W.La norme GPMI Type B promet une grande largeur de bande pour la vidéo, la mise en réseau et l'alimentation électrique via un seul câble, réduisant ainsi le nombre de câbles nécessaires. La norme a des implications majeures pour les ordinateurs portables équipés de GPU externes.Le GPMI présente sept avantages principaux par rapport aux technologies d'interface actuelles : flux multiples bidirectionnels, contrôle bidirectionnel, alimentation à haute puissance, compatibilité écologique, transmission ultra-rapide, réveil rapide et sécurité de la chaîne complète.Le GPMI peut également être connecté en guirlande et prend en charge la technologie HDMI-CEC, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler plusieurs appareils connectés via le GPMI à l'aide d'une seule télécommande.La version Type-C du standard GPMI a déjà fait l'objet d'une licence d'utilisation dans le cadre de l'USB-IF (USB Implementers Forum).Plus de 50 entreprises chinoises travaillent au développement et à la normalisation du GPMI, dont TCL, HiSilicon, Hisense et Huawei.L'introduction de la nouvelle norme dans les produits de consommation et l'ampleur de son adoption en dehors de la Chine sont encore inconnues. De même que les longueurs de câble maximales.L'objectif est de lancer le GPMI par étapes, d'abord pour les appareils de divertissement à domicile, puis pour l'automobile et les transports, et enfin pour les applications industrielles.La Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation AllianceQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative chinoise cohérente et pertinente ?