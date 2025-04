Les droits de douane imposés par Trump viennent de briser le marché américain des ordinateurs portables, Framework Computer est la première victime, l'entreprise interrompant ses ventes

Les experts alertent sur l'impact destructeur que les droits de douane de Donald Trump pourraient avoir sur le secteur technologique américain. Selon les fabricants et les revendeurs, les droits de douane de Donald Trump auront un impact considérable sur le prix de pratiquement tous les appareils électroniques. Et les PC, en particulier ceux fabriqués par de petits fournisseurs, pourraient être les plus durement touchés. Les grands fabricants comme Dell et HP pourraient être en mesure de limiter leur exposition en délocalisant leur production dans des pays où les droits de douane sont moins élevés.Récemment, les droits de douane imposé par Donald Trump ont trouvé leur première victime. Framework vient de retirer quelques ordinateurs portables de sa boutique américaine. À cause des droits de douane mis en place, les consommateurs américains ne peuvent plus acheter deux modèles de base du Laptop 13 de l'entreprise. Les deux modèles concernés sont équipés de l'Ultra 5 125H d'Intel et du Ryzen 5 7640U d'AMD.Pour information, Framework Computer, Inc. est un fabricant américain d'ordinateurs portables. L'entreprise se positionne comme un partisan du mouvement du droit à la réparation et ses ordinateurs portables sont conçus pour être faciles à démonter, avec des pièces remplaçables. Au cours du premier semestre 2021, Framework a été financé par un tour d'amorçage de 9 millions de dollars, puis en janvier 2022, la société a levé 18 millions de dollars supplémentaires. En avril 2024, la société a levé 17 millions de dollars supplémentaires en plus d'un million de dollars à l'equity crowdfunding.Le retrait des ordinateurs portables n'est pas du à un problème de chaîne d'approvisionnement ou un retard de production. Selon un tweet, il s'agit tout simplement d'une question d'économie alimentée par la politique gouvernementale. En d'autres termes, les droits de douane de Donald Trump sont en train de casser le marché des ordinateurs portables.[TWITTER]

Due to the new tariffs that came into effect on April 5th, we’re temporarily pausing US sales on a few base Framework Laptop 13 systems (Ultra 5 125H and Ryzen 5 7640U). For now, these models will be removed from our US site. We will continue to provide updates as we have them. — Framework (@FrameworkPuter) April 7, 2025