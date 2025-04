Un manque d'intelligence, et non de formation, pourrait être la raison pour laquelle les gens ont des difficultés avec les ordinateurs, d'après une nouvelle recherche universitaire



Aperçu des résultats



Comparaison du rôle de la cognition et de l'expérience

Nos résultats fournissent la première preuve claire que les capacités cognitives exercent un effet significatif, indépendant et général sur la capacité des personnes à utiliser des ordinateurs. Alors que les expériences précédentes ont limité leur portée à des tâches isolées, à l'auto-évaluation ou à des tranches d'âge étroites, notre modèle d'étude a permis d'étudier les effets des capacités cognitives sur un large éventail de tâches quotidiennes effectuées sur ordinateur, tout en tenant compte d'autres prédicteurs connus, tels que l'expérience et l'âge. D'après les résultats, les capacités cognitives permettent d'améliorer les performances globales et de réduire la charge mentale.



Fait remarquable, l'ampleur de l'effet des capacités cognitives est comparable à celle de l'expérience antérieure. En particulier, son effet est comparable à celui de l'expérience générale avec les ordinateurs et de l'expérience spécifique avec les domaines d'application de notre étude. Ce modèle est visible sur un large éventail de paramètres utilisés dans l'étude pour saisir les différents aspects de l'expérience antérieure : familiarité avec l'interface et la tâche, utilisation active de l'ordinateur, exposition à des systèmes et interfaces pertinents, et croyances que l'on a sur ses capacités à utiliser l'ordinateur avec succès.



Pour concrétiser l'importance des capacités cognitives, il suffit d'augmenter le QI complet de 15 points, soit un écart-type sur l'échelle du QI. Cela correspond à une augmentation de 3,4 points de pourcentage pour la réussite de la tâche, à une réduction de 5,2 secondes du temps écoulé et à des valeurs de charge mentale inférieures de 2,0 unités. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais leur effet cumulatif au jour le jour a une importance pratique. Cela correspond aux effets d'une augmentation de l'âge d'environ 6,5 ans. Bien que le rôle de certaines composantes cognitives varie selon les tâches, la mémoire de travail et les fonctions exécutives affichent généralement les effets les plus importants.



La maîtrise des applications informatiques joue un rôle crucial dans les activités professionnelles et quotidiennes. Si l'on sait que l'expérience antérieure permet de prédire les performances dans les tâches impliquant des ordinateurs, les effets de facteurs plus stables tels que les capacités cognitives ne sont pas encore clairs. Une nouvelle étude s'est penchée sur le sujet couvrant un large éventail d'applications courantes, des feuilles de calcul aux vidéoconférences.Le principal résultat est que les capacités cognitives exercent un effet significatif, indépendant et généralisé sur les performances des utilisateurs d'ordinateurs. En particulier, les utilisateurs dotés d'une mémoire de travail, d'un contrôle exécutif et d'une capacité de raisonnement perceptuel élevés accomplissent les tâches plus rapidement et avec plus de succès, tout en subissant une charge mentale moindre.Les chercheurs affirment que l'intelligence d'une personne joue un rôle plus important qu'on ne le pensait dans sa maîtrise de l'informatique, à tel point que la pratique seule pourrait ne pas suffire à garantir la facilité d'utilisation. Les capacités cognitives générales, telles que la perception, le raisonnement et la mémoire, sont plus importantes qu'on ne le pensait pour déterminer la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes sur un ordinateur.", déclare Antti Oulasvirta, professeur à l'université d'Aalto, qui a étudié en profondeur l'interaction homme-machine avec son équipe.Les chercheurs soulignent que ces résultats soulèvent des inquiétudes quant à l'égalité numérique. Les interfaces utilisateur étant de plus en plus complexes, la pratique seule ne suffit plus. Les capacités cognitives sont désormais un facteur clé pour naviguer avec succès dans les environnements numériques.", déclare Oulasvirta.Des sujets appartenant à différents groupes d'âge ont participé à l'étude. Ils se sont vu confier 18 tâches différentes et les chercheurs ont observé leurs performances. Les tâches comprenaient l'installation de logiciels, la navigation, l'utilisation de feuilles de calcul et le remplissage de formulaires.L'estimation des capacités cognitives est basée sur une méthode de mesure standardisée et bien établie dans le domaine. Il s'agit de la toute première étude visant à mesurer la capacité réelle des utilisateurs à effectuer des tâches quotidiennes sur un PC, les études précédentes s'appuyant sur l'auto-évaluation des capacités des participants à l'aide de questionnaires.", explique Viljami Salmela, maître de conférences à l'université d'Helsinki.L'étude a fourni une multitude de nouvelles informations sur les capacités cognitives les plus vitales. Si la vitesse de traitement est importante dans les jeux vidéo, elle ne l'est pas dans les tâches quotidiennes sur ordinateur.", déclare Salmela.Selon Oulasvirta, il existe également de grandes différences entre les applications et les interfaces utilisateur. "", déclare Salmela.Les chercheurs commentent les résultats :Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?