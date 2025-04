Nvidia a annoncé son intention de fabriquer des superordinateurs d'IA entièrement aux États-Unis, en mettant en service plus d'un million de mètres carrés d'espace de fabrication en Arizona et au Texas.



Fin décembre 2024, les États-Unis se lancent dans un pari ambitieux pour relocaliser la fabrication de semi-conducteurs avancés , symbolisé par l’ouverture prévue en 2025 de la première usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) en Arizona. Ce projet, soutenu par la loi CHIPS and Science Act de 2022, vise à réduire la dépendance critique envers Taïwan, où 90 % des puces de pointe sont actuellement produites. Cette usine marque une avancée stratégique dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, tout en répondant aux besoins de grandes entreprises américaines comme Apple et Nvidia.Récemment, Nvidia a annoncé son intention de fabriquer des supercalculateurs entièrement aux États-Unis, en mettant en service plus d'un million de mètres carrés d'espace de production en Arizona et au Texas. La production des puces Blackwell a commencé dans les installations de TSMC à Phoenix, tandis que l'assemblage des superordinateurs se fera dans les nouvelles usines de Foxconn et de Wistron à Houston et Dallas respectivement.", a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia. "L'entreprise déploiera ses propres technologies d'IA, de robotique et de jumeaux numériques dans ces installations, en utilisant Nvidia Omniverse pour créer des jumeaux numériques d'usines et Isaac GR00T pour construire des robots d'automatisation de la fabrication. Nvidia prévoit un montant ambitieux de 500 milliards de dollars pour la production d'infrastructures nationales d'IA au cours des quatre prochaines années, la fabrication devant créer des centaines de milliers d'emplois.Plus récemment, le géant taïwanais des puces informatiques TSMC s'est engagé à investir 100 milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis dans le cadre d'un projet quadriennal annoncé aux côtés du président américain Donald Trump. TSMC, qui fournit des puces puissantes nécessaires à l'intelligence artificielle à de grandes entreprises telles qu'Apple et Nvidia, construira cinq nouvelles usines en Arizona dans le cadre de cet accord.Nvidia travaille avec ses partenaires industriels pour concevoir et construire des usines qui, pour la première fois, produiront des supercalculateurs Nvidia AI entièrement aux États-Unis.Avec ses principaux partenaires industriels, la société a commandé plus d'un million de mètres carrés d'espace de fabrication pour construire et tester les puces Nvidia Blackwell en Arizona et les supercalculateurs d'IA au Texas.Les puces Nvidia Blackwell ont commencé à être produites dans les usines de TSMC à Phoenix, en Arizona. Nvidia construit des usines de fabrication de superordinateurs au Texas, avec Foxconn à Houston et avec Wistron à Dallas. La production de masse dans ces deux usines devrait s'accélérer dans les 12 à 15 prochains mois.La chaîne d'approvisionnement des puces d'IA et des superordinateurs est complexe et exige les technologies de fabrication, d'emballage, d'assemblage et de test les plus avancées. Nvidia travaille en partenariat avec Amkor et SPIL pour les opérations d'emballage et de test en Arizona.Au cours des quatre prochaines années, Nvidia prévoit de produire jusqu'à 500 milliards de dollars d'infrastructures d'IA aux États-Unis grâce à des partenariats avec TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor et SPIL. Ces entreprises de premier plan approfondissent leur partenariat avec Nvidia, développent leurs activités tout en élargissant leur empreinte mondiale et en renforçant la résilience de leur chaîne d'approvisionnement.Les supercalculateurs Nvidia AI sont les moteurs d'un nouveau type de centre de données créé dans le seul but de traiter l'intelligence artificielle - des usines AI qui constituent l'infrastructure alimentant une nouvelle industrie de l'IA. Des dizaines d' "" devraient être construites dans les années à venir. La fabrication de puces d'IA et de superordinateurs Nvidia pour les usines d'IA américaines devrait créer des centaines de milliers d'emplois et générer des milliers de milliards de dollars de sécurité économique au cours des prochaines décennies.", a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia. "La société utilisera ses technologies avancées d'IA, de robotique et de jumeaux numériques pour concevoir et exploiter les installations, notamment Nvidia Omniverse pour créer des jumeaux numériques d'usines et Nvidia Isaac GR00T pour construire des robots afin d'automatiser la fabrication.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?