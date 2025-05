Envoyé par Selda Gunsel, NAE, directrice de la technologie et vice-présidente exécutive de la technologie chez Shell Envoyé par La certification et la validation sont au cœur de cette collaboration, garantissant aux opérateurs de centres de données l'accès à des solutions éprouvées et performantes auxquelles ils peuvent faire confiance. Ensemble, nous démontrons qu'il est possible de sauter la phase de validation du concept et de passer directement à des solutions pré-vérifiées qui ont prouvé qu'elles offraient des performances accrues, une meilleure efficacité énergétique et un impact réduit sur l'environnement - soutenues par une certification complète et des options de garantie d'Intel, une première dans l'industrie.



Envoyé par Karin Eibschitz Segal, vice-présidente de la société et directrice générale par intérim du Data Center Group d'Intel Envoyé par Alors que les besoins des centres de données continuent de croître, les solutions Intel Data Center Certified for Immersion Cooling joueront un rôle crucial dans la fourniture d'une infrastructure informatique évolutive et économe en énergie. Cette étape pose les bases de l'innovation et de la collaboration futures, en garantissant que les centres de données ont accès à une technologie de refroidissement fiable, validée et prête à être déployée.



Les fluides de refroidissement Shell certifiés par Intel pour une utilisation dans les centres de données du monde entier - une première dans l'industrie

En 2023, les ingénieurs d'un laboratoire d'Intel ont testé un nouveau système de refroidissement plus respectueux du climat pour les centres de données. Ils ont plongé de coûteux racks de serveurs "dans un bain transparent" composé de produits pétrochimiques semblables à de l'huile de moteur. Les ordinateurs immergés d'Intel baignent dans une huile synthétique qui ne conduit pas l'électricité, les ordinateurs ne tombent donc pas en panne. Le fluide absorbe la chaleur des ordinateurs et serait bien mieux que l'air.Récemment, la société pétrolière et gazière Shell a annoncé que ses fluides de refroidissement par immersion sont les premiers à être certifiés par Intel. Concrètement, cette validation permettra le déploiement en toute sécurité de ces fluides dans les centres de données du monde entier. Shell affirme également que ces fluides peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 48 % et les coûts d'investissement et d'exploitation jusqu'à 33 %.Le groupe énergétique souligne que le refroidissement par immersion, plus efficace que le refroidissement par air, élimine le besoin de ventilateurs et d'équipements lourds, réduisant ainsi l'empreinte des centres de données jusqu'à 80 %. "", a déclaré Shell.Alors que l'IA et le calcul haute performance (HPC) augmentent le besoin d'une infrastructure de centre de données puissante, les opérateurs informatiques recherchent des solutions de refroidissement thermique plus efficaces, plus évolutives et plus durables. L'Agence internationale de l'énergie a souligné que les centres de données représentent actuellement 1,5 % de la demande mondiale d'électricité et que ce chiffre devrait doubler, passant de 415 térawattheures (TWh) en 2024 à environ 945 TWh d'ici 2030, principalement en raison de la croissance de l'IA.Le refroidissement liquide est de plus en plus populaire et devrait représenter 36% du chiffre d'affaires de la gestion thermique des centres de données d'ici 2028, selon le groupe Dell'Oro. Cependant, l'adoption et la prolifération du refroidissement par immersion liquide, connu pour ses performances supérieures, ont été entravées par le manque de solutions d'immersion certifiées, éprouvées et facilement déployables.En collaboration avec Shell Global Solutions (US) Inc, Intel relève ce défi en validant une solution d'immersion complète pour les centres de données, supportée par le matériel de Supermicro et Submer. Cette solution inédite - Intel Data Center Certified for Immersion Cooling - établit un nouveau standard industriel pour l'efficacité du refroidissement et la performance à long terme avec la première solution d'immersion pour les processeurs Intel Xeon de 4ème et 5ème génération.Grâce à des tests approfondis et à une validation rigoureuse par le laboratoire de développement des centres de données avancés d'Intel, cette solution associe la puissance des processeurs Intel Xeon à l'expertise des autres pionniers du refroidissement par immersion en phase unique. Elle permet aux centres de données de déployer une infrastructure haute performance éprouvée avec la certitude qu'elle résistera aux exigences de l'IA moderne et des charges de travail informatiques à haute performance.Avec cette certification, Intel propose un avenant de garantie d'immersion du processeur Xeon en phase unique qui affirme la confiance dans la durabilité, l'efficacité et la compatibilité de l'infrastructure informatique refroidie par immersion avec les fluides de refroidissement par immersion de Shell. Intel et Shell étudient également les possibilités de collaboration future pour certifier les processeurs de dernière génération d'Intel en vue de leur utilisation avec les fluides Shell.Dans un contexte où l'empreinte carbone et la consommation d'énergie des centres de données inquiètent de plus en plus, cette annonce montre une tendance vers des solutions plus respectueuses de l'environnement. En mars 2025, le fournisseur cloud Infomaniak a également présenté son nouveau centre de données qui revaloriserait 100% de l'électricité qu'il utilise. Situé en zone résidentielle à Genève, le data center est qualifié d'"". À pleine charge, il injectera 1.7 MW (soit 14.9 GWh/an) dans le réseau de chaleur de la région, permettant de chauffer 6000 ménages à l'année ou à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne de 5 minutes.Pour plus d'information sur la certification d'Intel, voici l'annonce de Shell :[QUOTE]Jason Wong, vice-président exécutif mondial de Shell Lubricants, a déclaré : « La mise à niveau des méthodes de refroidissement par air existantes avec des fluides d'immersion peut réduire la consommation d'énergie des centres de données jusqu'à 48 %, et contribuer à réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation jusqu'à 33 %. »"Nous travaillons avec Intel depuis deux ans pour certifier nos fluides de refroidissement par immersion, qui ont le potentiel de transformer la façon dont les centres de données sont refroidis et la quantité d'énergie qu'ils consomment.Des tests approfondis effectués par Intel ont montré que les processeurs Intel Xeon restent aussi fiables avec les fluides de refroidissement par immersion de Shell qu'avec les systèmes traditionnels refroidis par air.Le refroidissement par immersion consiste à placer les serveurs et les équipements de réseau dans un liquide non conducteur d'électricité. 