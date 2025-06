Microsoft veut une version de l'USB-C qui « fonctionne » de manière cohérente et fiable sur tous les PC

pour la recharge, le transfert de données et la connexion de moniteurs externes

La solution de Microsoft : des exigences minimales

prendre en charge la recharge via USB Power Delivery ; permettre la connexion d'au moins un moniteur externe via le mode DisplayPort Alt ; offrir des vitesses de transfert conforme à la norme USB 3.x ou supérieure.

Pourquoi l'initiative de Microsoft est-elle importante ?

Conclusion



Le connecteur USB Type-C réversible a connu une évolution rapide au cours de la dernière décennie. Concrètement, il a tranquillement migré des ordinateurs portables aux consoles de jeu, aux accessoires pour PC, aux téléphones Android, aux liseuses électroniques et à l'iPhone. Il a progressivement conquis le monde. Et malgré quelques problèmes et lacunes, nous sommes beaucoup plus près d'un connecteur unique qui fait tout qu'il y a une décennie.L'une des faiblesses de l'USB-C depuis le début a été que les spécifications du connecteur physique ont toujours été distinctes des spécifications de l'USB Power Delivery pour la charge, de l'USB-C Alt Mode pour le transport de signaux non USB tels que DisplayPort ou HDMI, et du protocole USB lui-même.Toutes ces spécifications ont souvent été regroupées afin que les ports USB-C individuels puissent gérer la charge, la sortie d'affichage et les transferts de données (ou une combinaison des trois à la fois), mais elles n'étaient pas obligées d'aller ensemble, de sorte que les utilisateurs rencontrent encore occasionnellement des ports USB-C physiques qui ne répondent pas à la promesse du port de tout faire. Microsoft a décidé de remédier à ce problème.« Les données de diagnostic Windows montrent que 27 % des PC équipés de l'USB4 ont reçu une notification de fonctionnalité limitée, ce qui signifie qu'un client a branché un périphérique USB-C, mais qu'une fonctionnalité (mode alternatif) dont ce périphérique a besoin n'a pas été implémentée sur le PC et que Windows en a informé l'utilisateur », a écrit Ugan Sivagnanenthirarajah, chef de produit senior chez Microsoft, dans le billet de blogue.« Le connecteur USB Type-C réversible n'est pas le problème, ce sont les implémentations incohérentes des capacités du port USB-C à travers l'écosystème PC qui le sont », a-t-il expliqué. Pour rappel, la nomenclature des normes USB a également toujours été source de confusion . Mais des changements sont en cours. Des logos actualisés vont abandonner l'ancienne nomenclature déroutante au profit des évaluations de vitesse plus directes.Pour remédier à cette situation, Microsoft a mis à jour son programme de compatibilité matérielle Windows (Windows Hardware Compatibility Program - WHCP) avec la version 24H2 de Windows 11. Ainsi, Microsoft impose la prise en charge de la recharge, de la sortie d'affichage et des vitesses USB d'au moins 5 Gb/s sur tous les ports USB-C intégrés à tous les PC. La firme de Redmond a annoncé ce changement sur son blogue dédié à la technologie USB.Elle utilise sa position de principal fournisseur de logiciels pour l'ensemble de l'écosystème PC Windows pour éliminer les derniers systèmes qui sont livrés avec des ports USB-C partiellement fonctionnels. Désormais, pour qu'un PC soit certifié WHCP, chaque port USB-C doit obligatoirement :Microsoft n'impose pas l'utilisation de vitesses de transfert supérieures de 10, 20, 40 ou 80 Gb/s, ni un niveau de puissance spécifique pour l'USB-PD, et n'exige pas non plus que tous les ports USB-C prennent en charge la connexion de périphériques PCI Express externes tels que les stations d'accueil graphiques externes. Les ports USB-C supportant des vitesses de 40 Gb/s ou plus doivent être compatibles avec les périphériques USB 4 et Thunderbolt 3.Précisément, selon les nouvelles exigences de programme de certification, pour qu'un port soit certifié USB4, il doit être capable d'une vitesse de données maximale de 40 Gb/s ou plus, offrir jusqu'à 15 W de puissance aux accessoires (dont 7,5 W pour les tablettes), prendre en charge la recharge sur PC, supporter au minimum un double affichage 4K à 60 Hz, et avoir à la fois une prise en charge PCIe et une compatibilité Thunderbolt 3.Le programme WHCP fournit des outils de test automatisés que les fabricants de PC peuvent utiliser pour s'assurer que leurs nouveaux systèmes fonctionnent comme prévu avec Windows, et Microsoft peut utiliser les données du programme pour détecter et résoudre les problèmes dans l'ensemble de l'écosystème Windows. Par exemple, les nouvelles exigences du WHCP imposent que les ports USB-C utilisent les pilotes USB intégrés de Windows.Cela signifie que les correctifs pour les problèmes qui surviennent peuvent être distribués sur tous les systèmes via Windows Update plutôt que de nécessiter un effort supplémentaire de la part du constructeur de PC. Les utilisateurs n'auront plus besoin de tâtonner pour connecter un écran ou charger un appareil. Ce nouveau processus de mise en œuvre normalisée vise à clarifier la situation et à garantir l'achat d'une machine certifiée WHCP.Le processus de test est mis en œuvre via le HLK (Hardware Lab Kit) de Microsoft, et les OEM, les vendeurs de silicium et les marques d'accessoires effectuent ces tests HLK et soumettent les journaux à Microsoft. Tout échec interrompt la certification jusqu'à ce que le problème soit résolu au niveau du matériel ou du micrologiciel. En certifiant strictement les ports via WHCP, chaque port USB‑C devient un port « qui fonctionne vraiment ».Par ailleurs, Microsoft n'a jamais eu le même contrôle sur l'écosystème des PC qu'Apple sur son matériel et ses logiciels Mac, mais le programme WHCP (et d'autres prédécesseurs plus anciens) a permis à la firme de Redmond de faire avancer l'écosystème PC au fil des ans. L'entreprise a contribué à l'adoption de technologies telles que l'UEFI et le démarrage sécurisé, la technologie TPM (Trusted Platform Modules) et les pavés tactiles de précision.Bien qu'elles soient parfois controversées, ces exigences ont progressivement rendu l'écosystème des PC plus sûr et plus fiable : le chiffrement local des disques est désormais pris en charge de manière invisible par la grande majorité des PC, au lieu d'être une fonction de niche pour les services informatiques des entreprises, par exemple, et les pavés tactiles multitouche de grande taille ne sont plus freinés par des pilotes obsolètes et défectueux.Dans son billet de blogue, Microsoft précise qu'Intel s'occupe toujours de la certification de sa spécification Thunderbolt et que les ports Thunderbolt 4 et 5 gèrent toujours un super-ensemble de toutes les capacités USB-C, y compris la prise en charge des périphériques PCI Express, des vitesses de transfert de 40 ou 80 Gb/s, la prise en charge de deux écrans 4K externes ou plus, et jusqu'à 15 W d'alimentation pour les accessoires externes.L'initiative de Microsoft vise à éliminer les frustrations de longue date liées aux ports USB-C. Les utilisateurs pourront désormais s'attendre à ce que chaque port USB-C sur un PC certifié WHCP offre des fonctionnalités de base fiables, réduisant ainsi les frustrations liées à des ports aux capacités limitées ou imprévisibles. À partir de la mise à jour 24H2 de Windows 11, les nouveaux PC certifiés WHCP offriront une expérience USB-C plus cohérente.De son côté, l'USB-IF a décidé de simplifier la convention de nommage pour garantir une information claire et cohérente aux consommateurs . Au début de l'année, l'USB-IF a annonce l'abandon des noms déroutants, comme « USB 3.2 Gen 2 », et propose à la place des évaluations de vitesse plus directes.Par exemple, si vous avez un concentrateur USB4 étiqueté « USB 80Gbps » sur le côté de la boîte, vous saurez alors que vous être en présence de la dernière et de la meilleure technologie USB avec une vitesse de transfert de 80 Gb/s. L'USB-IF invite les fabricants à adopter le nouveau système d'étiquetage. Auparavant, identifier la norme USB utilisée pouvait s'avérer fastidieux pour un utilisateur qui souhaite acheter un câble ou une station d'accueil.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?