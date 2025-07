Nvidia devient la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 Mds $, dépassant Apple et Microsoft, les seules autres dont la valeur boursière dépasse les 3 000 Mds $

Une croissance explosive malgré les vents contraires de l'industrie

Les livraisons de GPU pour PC ont augmenté de 6,2 % au Q4 2024

le taux d'attachement global du GPU (qui comprend les GPU intégrés et discrets, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail) dans les PC pour le trimestre a diminué à 109%, en baisse de -1,6% par rapport au dernier trimestre.

le marché global des processeurs pour PC a augmenté de 4,6 % d'une année sur l'autre et de 7,8 % d'un trimestre sur l'autre.

Plusieurs géants technologiques s'unissent pour affronter Nvidia

Certains analystes et experts affirment que l'IA est une "bulle"

Envoyé par Torsten Sløk Envoyé par



Les marchés oscillent entre "les effets décalés des hausses de la Fed ralentissent les consommateurs, les entreprises et les prêts bancaires" et "l'assouplissement des conditions financières depuis le pivot de la Fed en décembre a stimulé la croissance, y compris les embauches en janvier" (voir le graphique ci-dessous).



En définitive, ce qui ressemble actuellement à un atterrissage en douceur est un équilibre fragile, et il y a encore plus de 50 % de chances que nous nous retrouvions dans un scénario d'atterrissage brutal, dans lequel la Fed réduirait ses taux plus rapidement que le marché ne le prévoit, ou dans un scénario sans atterrissage, dans lequel la Fed devrait à nouveau relever ses taux. Il est logique que la volatilité des taux et la volatilité des swaptions soient élevées par rapport au VIX.





Conclusion



Le 9 juillet 2025, Nvidia a brièvement atteint une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, devenant ainsi la première entreprise publique au monde à franchir cette étape et consolidant sa position parmi les valeurs les plus prisées de Wall Street. Les actions du principal concepteur de puces ont augmenté de 2,5 % pour atteindre un niveau record de 164 dollars, profitant de la hausse continue de la demande de technologies d'IA.Nvidia a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars pour la première fois en juin 2023 et l'a triplée en un an environ, plus rapidement qu'Apple et Microsoft, les seules autres entreprises américaines dont la valeur de marché est supérieure à 3 000 milliards de dollars. Microsoft est la deuxième plus grande entreprise américaine, avec une capitalisation boursière de 3 750 milliards de dollars. Ses actions ont augmenté de 1,3 %, à 503 dollars l'unité.Apple a une capitalisation boursière dépassant les 3 150 milliards de dollars. Nvidia a rebondi d'environ 74 % depuis ses plus bas niveaux d'avril, lorsque les marchés mondiaux ont été secoués par la tempête provoquée par les droits de douane du président américain Donald Trump.Nvidia représente 7,3 % de l'indice S&P 500, soit la part la plus importante de l'indice. D'autres géants de la technologie, Apple et Microsoft, représentent respectivement environ 7 % et 6 % de l'indice. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la valeur de l'entreprise est supérieure à la valeur combinée des marchés boursiers canadien et mexicain, et dépasse la valeur totale de toutes les entreprises cotées en bourse au Royaume-Uni.Selon les données compilées par le LSEG, l'action Nvidia se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 32, inférieur à sa moyenne sur trois ans de 37. L'envolée de la valeur boursière de Nvidia témoigne de la confiance de Wall Street dans la croissance rapide de l'IA. Nvidia a déclaré un chiffre d'affaires total de 44,1 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 69 % par rapport à l'année précédente, ainsi qu'un bénéfice de 0,81 dollar par action.Ces dernières années, Nvidia s'est positionné comme le leader incontesté dans la création des GPU nécessaires au développement des grands modèles de langage (LLM). La forte augmentation de la demande a multiplié par plus de quinze le cours de l'action du géant américain des puces électroniques au cours des cinq dernières années. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 15 % au cours du dernier mois et de 22 % depuis le début de l'année.La récente remontée de Nvidia s'est produite malgré les tensions géopolitiques et les restrictions continues sur les puces qui ont entravé les ventes à la Chine. Nvidia s'est également remise des craintes suscitées par le modèle DeepSeek de la Chine au début de l'année, selon lequel l'IA future n'aurait pas besoin d'autant de puces. En mai 2025, Nvidia a déclaré que la récente restriction sur l'exportation de ses puces H20 créées pour la Chine lui coûterait 8 milliards de dollars en pertes de ventes.« Le marché chinois, qui représente 50 milliards de dollars, est effectivement fermé à l'industrie américaine », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers en mai. Jensen Huang avait précédemment déclaré que l'interdiction de vendre des puces en Chine serait une « perte énorme » pour l'entreprise. Selon d'autres experts, l'absence de collaboration avec la Chine nuirait à l'industrie dans son ensemble. Les États-Unis ont pris des mesures rigoureuses pour ralentir l'industrie technologique chinoise . Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation, des sanctions contre les entreprises chinoises, la limitation de la coopération, etc. Pourtant, la Chine rattrape rapidement son retard sur les États-Unis. La Chine a même surpassé les États-Unis dans certains domaines. Jensen Huang a déclaré que les rivaux chinois ont évolué et sont devenus « assez redoutables » « Les concurrents chinois ont évolué. Comme tout le monde, ils doublent, voire quadruplent leurs capacités chaque année. Et le volume augmente considérablement », a déclaré Jensen Huang lors d'une interview avec Bloomberg en mai 2025. Les analystes avertissent depuis des années que les restrictions américaines visant la Chine pourraient avoir un effet inverse à celui recherché, en favorisant l'innovation et en consolidant le pouvoir des géants chinois.Jensen Huang a souligné que l'écart entre les performances des produits américains et leurs alternatives chinoises se réduit. La dernière puce d'IA de Huawei offre des « performances similaires » à celles de la puce H200 de Nvidia , un composant qui était à la pointe de la technologie jusqu'à son remplacement ces derniers mois. En vertu des restrictions, Nvidia ne peut pas expédier sa puce H20 en Chine. Ce composant clé est une version dégradée du H200.Jensen Huang explique à propos de cette puce : « il n'est pas possible de dégrader davantage les capacités du produit. Nvidia envisage des alternatives potentielles au H20, mais n'a pas de puce prévue pour l'instant. Lorsqu'elle le fera, l'entreprise devra demander l'autorisation de Washington. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du marché chinois. C'est là que se trouve la plus grande population de chercheurs en intelligence artificielle au monde ».Selon plusieurs rapports, l'industrie chinoise se tourne de plus en plus vers les alternatives offertes par Huawei. Ainsi, les restrictions américaines pourraient non seulement favoriser la Chine dans la course mondiale à l'IA, mais aussi transformer Huawei en une puissance mondiale en matière de puce d'IA.Le mois dernier, Jon Peddie Research (JPR) a rapporté que la croissance du marché mondial des processeurs graphiques pour PC a atteint 78 millions d'unités au quatrième trimestre de l'année 2024 et que les livraisons de CPU pour PC ont augmenté à 72 millions d'unités.Dans l'ensemble, les GPU auront un taux de croissance annuel composé de -1% entre 2024 et 2028 et atteindront une base installée de 3 008 millions d'unités à la fin de la période de prévision. Au cours des cinq prochaines années, JPR estime que la pénétration des GPU discrets (dGPU) dans les PC sera de 15 %.Toujours selon JPR, d'une année sur l'autre, les livraisons totales de GPU, toutes plates-formes et tous GPU confondus, ont augmenté de 1 %, les graphiques de bureau ont diminué de 3 % et les ordinateurs portables ont augmenté de 2 %.Comme l'indique le graphique de la Figure 2 (Total PC GPU Share), la part de marché globale des GPU d'AMD a augmenté de 1 % par rapport au trimestre précédent, celle d'Intel a augmenté de 0,8 % et celle de NVIDIA a diminué de 1,8 %.Dans l'ensemble, JPR note que les livraisons d'unités de CPU ont augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent ; celles d'AMD ont augmenté de 14 % et celles d'Intel de 6 %.Le quatrième trimestre est traditionnellement en légère hausse par rapport au trimestre précédent, selon JPR. Les livraisons de GPU de ce trimestre ayant augmenté par rapport à la moyenne décennale de 5,6 %.« L'agitation politique mondiale créée par les menaces de tarifs douaniers contre divers pays exportant vers les États-Unis perturbe les marchés, y compris les marchés boursiers, et incite les consommateurs à se précipiter pour acheter afin d'éviter la hausse des prix ou à ne pas acheter du tout », a déclaré le Dr Jon Peddie, président de Jon Peddie Research. « Nvidia, qui détient la plus grande part de marché, a eu du mal à répondre à la demande et, du fait de sa taille et de son influence, a empêché le marché des GPU de croître autant qu'il l'aurait pu. Même si cela leur permet, ainsi qu'à AMD, d'aborder le premier trimestre avec un carnet de commandes bien rempli, les tarifs douaniers annuleront les gains supplémentaires pour la plupart, voire la totalité, de l'année 2025. Aussi excitant que soit le PC IA, il ne suffira pas à motiver les consommateurs à dépenser plus ».Le 30 mai 2024, AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta et Microsoft ont uni leurs forces pour développer Ultra Accelerator Link (UALink), une nouvelle norme industrielle permettant une interconnexion à grande vitesse et à faible latence pour les accélérateurs d'IA et de HPC de qualité centre de données . UALink permettra d'interconnecter jusqu'à 1 024 accélérateurs au sein d'un même module, ce qui constituerait une avancée majeure. La technologie UALink sera essentiellement en concurrence avec NVLink de Nvidia, c'est pourquoi l'entreprise verte ne participe pas à son développement.L'initiative UALink vise à créer une norme ouverte permettant aux accélérateurs d'IA de communiquer plus efficacement. La première spécification UALink, version 1.0, permettra de connecter jusqu'à 1 024 accélérateurs au sein d'un pod de calcul d'IA dans un réseau fiable, évolutif et à faible latence. Cette spécification permet des transferts de données directs entre la mémoire attachée aux accélérateurs, telles que les GPU Instinct d'AMD ou les processeurs spécialisés comme Gaudi d'Intel, améliorant ainsi les performances et l'efficacité du calcul de l'IA.Les cœurs battants de l’IA de nos jours résident dans les GPU, capables d’effectuer un grand nombre de multiplications de matrices, nécessaires pour exécuter des architectures de réseaux neuronaux en parallèle. Cependant, une seule GPU ne suffit souvent pas pour les systèmes d’IA complexes. NVLink permet de connecter plusieurs puces accélératrices d’IA au sein d’un serveur ou entre plusieurs serveurs. Ces interconnexions permettent un transfert de données plus rapide et une meilleure communication entre les accélérateurs, leur permettant de travailler ensemble de manière plus efficace sur des tâches complexes telles que la formation de grands modèles d’IA.Cette interconnexion est un élément clé de tout système de centre de données IA moderne, et celui qui contrôle la norme de liaison peut dicter efficacement le matériel que les entreprises technologiques utiliseront. Dans cette optique, le groupe UALink cherche à établir une norme ouverte permettant à plusieurs entreprises de contribuer et de développer des avancées matérielles en IA, plutôt que d’être enfermées dans l’écosystème propriétaire de Nvidia. Cette approche est similaire à d’autres normes ouvertes, telles que Compute Express Link (CXL), créée par Intel en 2019, qui fournit des connexions haute vitesse et haute capacité entre les CPU et les périphériques ou la mémoire dans les centres de données.« Les 10 premières entreprises du S&P 500 sont plus surévaluées aujourd’hui que ne l’étaient les 10 premières entreprises pendant la bulle technologique du milieu des années 1990 », a déclaré Torsten Sløk dans une note de recherche publiée en février 2024 . Torsten Sløk est partenaire et économiste en chef de Apollo Global Management, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les investissements alternatifs. Il a été fondé par le milliardaire Marc Rowan.Torsten Sløk, un économiste formé à Princeton avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, adopte une vision prudente. Il prédit en juin 2024 que ce qui semble être un atterrissage en douceur pour les États-Unis est en réalité un "équilibre fragile". Il estime que les chances que la Réserve fédérale surprenne les marchés en corrigeant le tir sont supérieures à 50 % : soit elle réduira les taux en panique, soit elle pourrait même devoir les augmenter.Nvidia a largement profité de la demande croissante en matériel et puces d'IA depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Comme souligné plus haut, la société est devenue le leader incontesté dans la création de processeurs graphiques qui alimentent les grands modèles linguistiques. Mais la performance financière remarquable de Nvidia et ses prévisions ont suscité les craintes des experts, qui craignent une surévaluation liée une à une potentielle bulle de l'IA.Pour le deuxième trimestre, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars, à plus ou moins 2 %. Les résultats du deuxième trimestre seront publiés le 27 août. Nvidia a augmenté de plus de 22 % cette année ; en comparaison, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index a progressé de près de 15 %.En somme, la forte domination de Nvidia pourrait s'expliquer par ses solides performances financières au troisième trimestre 2024, où son chiffre d'affaires a augmenté de 94 %, pour atteindre 35,08 milliards de dollars, grâce à la demande en IA et en puces pour les centres de données. Durant ce trimestre, les ventes de Nvidia dans le domaine des jeux ont également augmenté de 14 %, tandis que celles destinées aux secteurs de la robotique et de l'automobile ont connu une croissance de 30 %.Jon Peddie Research a révélé que Nvidia domine plus que jamais le marché des cartes graphiques dédiées. Ceux qui suivent le marché des GPU ne seront peut-être pas surpris, mais les chiffres restent impressionnants : Nvidia détenait une part de marché colossale de 92 % au premier trimestre 2025 Cet essor fait suite à un ajustement stratégique des prix opéré par Nvidia en mai 2025. En réponse aux droits de douane supplémentaires imposés par Donald Trump sur les importations chinoises, Nvidia a augmenté les prix des GPU de jeu de 10 % et ceux des accélérateurs d'IA de 15 % , invoquant la hausse des coûts de fabrication et les obstacles réglementaires. Toutefois, certains experts mettent en garde contre une bulle potentielle de l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des performances de l'action Nvidia ces dernières années ?Nvidia détient une part colossale de 92 % sur le marché mondial des GPU. Qu'en pensez-vous ?Quelles implications la suprématie de Nvidia dans le domaine de l’IA pourrait-elle avoir sur l’industrie technologique globale ?Selon vous, l'IA est-elle une bulle ? SI oui, quelles pourraient être les conséquences négatives de son éclatement ?La Chine rattrape rapidement son retard dans le domaine des puces d'IA malgré les sanctions américaines. Qu'en pensez-vous ?