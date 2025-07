Le PDG d'Intel estime qu'il est trop tard pour que l'entreprise rattrape son retard face à la concurrence dans le secteur de l'IA,

pareil pour le secteur de fabrication de puces dans laquelle Intel ne « figure plus dans le top 10 »

Une chute alimentée par une série d’erreurs stratégiques

Restructuration douloureuse : des milliers de postes supprimés

Redéfinir l'avenir : Edge AI, Agentic AI et ambitions de fonderie



Il y a à peine deux décennies, Intel symbolisait l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs. Les campagnes « Intel Inside » étaient omniprésentes, et la firme fournissait les processeurs qui faisaient tourner l’essentiel des ordinateurs personnels dans le monde. Mais cette époque est bel et bien révolue.Selon des informations rapportées, Lip-Bu Tan, qui est PDG d'Intel depuis mars , aurait affirmé lors d'une séance de questions-réponses avec des employés mondiaux qu'il était « trop tard » pour qu'Intel puisse rattraper son retard face à la concurrence dans le secteur de l'IA. Cette admission douloureuse souligne la domination écrasante de rivaux tels que Nvidia sur le marché de l'IA, en particulier dans le segment des centres de données et de la formation d'IA , où Nvidia a établi une emprise forte.Intel, longtemps considéré comme un pilier incontournable du hardware, reconnaît ainsi avoir raté le virage le plus décisif de la décennie.Le PDG aurait également déclaré qu'Intel n'était plus un leader dans la fabrication de puces, une position qu'elle détenait il y a 20 à 30 ans. Pire encore, il aurait affirmé que l'entreprise est sortie du « top 10 des entreprises de semi-conducteurs » : « Il y a 20 ou 30 ans, nous étions vraiment le leader. Aujourd'hui, je pense que le monde a changé. Nous ne faisons pas partie des 10 premières entreprises de semi-conducteurs ». Avec une capitalisation estimée à 103 milliards de dollars, Intel se classerait 16, loin derrière Nvidia, qui a récemment franchi le seuil des 4 000 milliards de dollars et occupe la première place.Ces dernières années, Intel a été dans une situation désastreuse. Sa tentative de moderniser x86 avec une architecture hybride, à la ARM, n'a pas eu d'impact significatif en termes de gains de parts de marché, ce qui a été aggravé par le fait que les puces Arrow Lake de la dernière génération ont à peine enregistré une réponse face à la gamme d'AMD. Sur le front des GPU, l'équipe bleue a servi un produit mal cuit bien trop tard qui, sans être totalement désespéré, était loin d'être suffisant pour défier les acteurs dominants de l'industrie.Selon OregonTech, il s'agit presque d'une lutte pour la survie de l'ancienne grande entreprise d'innovation américaine, qui peine à reconnaître qu'elle fait encore partie des principaux concurrents. Malgré l'insistance de Tan, Intel se classerait encore assez bien compte tenu de son vaste héritage. Si des entreprises comme AMD, Nvidia, Apple, TSMC et même Samsung sont peut-être plus prospères aujourd'hui, des fabricants de puces plus petits comme Broadcom, MediaTek, Micron et SK Hynix ne sont pas au-dessus de l'équipe bleue en termes d'impact pur et simple.D'ailleurs, un porte-parole d'Intel a vite fait de préciser que ce commentaire de son PDG faisait spécifiquement référence à la capitalisation boursière de l'entreprise. Mais le sujet de l'évaluation n'a jamais été abordé au cours de la conversation de 20 minutes de Tan. Son « Top 10 » est venu en réponse à une question sur la culture d'Intel.Quoiqu'il en soit, la situation est bien différente de celle qui prévalait il y a quelques décennies, lorsqu'Intel détenait essentiellement le monopole du marché des processeurs, apportant des améliorations à peine perceptibles à chaque génération afin de maintenir sa position dominante. À une époque, Intel était si puissant qu'il a envisagé d'acquérir Nvidia pour 20 milliards de dollars. Le fabricant de GPU vaut aujourd'hui 4 000 milliards de dollars (capitalisation boursière).Loin d’un effondrement soudain, la dégringolade d’Intel est le fruit d’une accumulation de mauvais choix technologiques, de retards industriels et de paris manqués.Alors que Nvidia, AMD, et même des géants du cloud comme Amazon, Microsoft ou Google développaient leurs propres accélérateurs IA dès la fin des années 2010, Intel s’accrochait à sa domination sur les CPU, sans investir suffisamment dans les GPU ni dans des architectures d’IA spécifiques.La tentative de rachat de Habana Labs (startup israélienne spécialisée dans les puces IA) ou les promesses autour des accélérateurs Gaudi n’ont jamais abouti à des produits de rupture capables de rivaliser avec les H100 de Nvidia, qui sont aujourd’hui le standard de facto de l’industrie IA.Intel a longtemps développé ses propres technologies de fabrication (foundry), mais le passage du 14nm au 10nm, puis au 7nm, a connu de nombreux retards. Pendant ce temps, TSMC prenait une avance décisive dans la gravure de pointe, produisant pour Apple, Nvidia et d’autres les puces les plus performantes du marché.Les géants du cloud et de l’IA (AWS, Azure, Google Cloud) migrent de plus en plus vers des solutions personnalisées, souvent en interne. Intel, qui fournissait jadis les puces de serveurs pour ces infrastructures, est devenu un fournisseur parmi d’autres, de moins en moins stratégique.Les défis d'Intel ne sont pas que stratégiques ; ils sont aussi économiques. Les coûts d'exploitation ont grimpé en flèche, alimentés par d'importants investissements en recherche et développement et une perte nette de 16 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année précédente.En réponse à cette perte d’influence et de revenus, Intel a lancé une vague massive de licenciements à travers le monde , affectant des milliers d'employés et entraînant des fermetures d'unités commerciales. C'est une mesure drastique, mais jugée nécessaire pour réduire les dépenses et retrouver une meilleure santé financière.Cette vague de suppressions n’est pas la première. En 2023 et 2024 déjà, l’entreprise avait réduit ses effectifs pour ajuster sa structure de coûts. Mais cette fois, le geste est plus radical, plus systémique : il ne s’agit plus seulement de redimensionner une entreprise en difficulté, mais de réorienter un mastodonte qui n’a plus de leadership clair.Lip-Bu Tan a décrit le chemin vers la résurrection d'Intel comme un « marathon », insistant sur la nécessité pour l'entreprise de faire preuve d'humilité et d'être attentive aux demandes changeantes du marché. L'objectif est de transformer Intel en une entité plus agile, plus réactive et, comme il l'a suggéré, plus « impitoyable » à l'image de concurrents comme AMD et Nvidia, réputés pour leur rapidité d'exécution et leur agressivité sur le marché.Malgré l'ampleur des défis, Intel ne capitule pas. La nouvelle direction, sous l'impulsion de Lip-Bu Tan (qui a succédé à Pat Gelsinger), cherche à redéfinir la stratégie de l'entreprise avec une approche plus ciblée. Plutôt que de tenter de couvrir tous les fronts simultanément, Intel prévoit de concentrer ses efforts sur des niches prometteuses de l'IA.L'une de ces priorités est l'IA « en périphérie » (Edge AI), qui consiste à intégrer le traitement de l'IA directement dans les appareils, des PC aux équipements industriels, plutôt que de dépendre constamment du cloud. C'est un domaine où les puces d'Intel pourraient trouver une nouvelle pertinence. L'entreprise met également l'accent sur « l'IA agentique », un concept émergent où l'IA agit de manière plus autonome et proactive pour accomplir des tâches complexes.Pour soutenir cette réorientation, Intel mise sur l'acquisition de nouveaux talents et a déjà procédé à des embauches de haut niveau, espérant insuffler une nouvelle dynamique et expertise dans ses équipes. En parallèle, les ambitions d'Intel dans le domaine des fonderies (c'est-à-dire la fabrication de puces pour d'autres entreprises) restent un pilier de sa stratégie à long terme. L'entreprise estime que prouver sa capacité à produire des technologies de pointe en interne est crucial pour attirer des clients externes et diversifier ses sources de revenus.Ces changements profonds et souvent douloureux sont le reflet d'une industrie des semi-conducteurs en constante évolution, où l'innovation rapide et l'adaptabilité sont devenues des impératifs de survie. L'avenir dira si cette nouvelle feuille de route permettra à Intel de retrouver son lustre d'antan et de se réinventer en un acteur clé de l'ère de l'intelligence artificielle.« En ce qui concerne la formation, je pense qu'il est trop tard pour nous », a fait remarquer Lip-Bu Tan. Intel prévoit plutôt de se concentrer sur l'IA périphérique, afin d'apporter le traitement de l'IA directement aux appareils tels que les PC plutôt que de s'appuyer sur le cloud computing. Tan a également souligné que l'IA agentique, un domaine émergent dans lequel les systèmes d'IA peuvent agir de manière autonome sans intervention humaine constante, est un domaine de croissance clé. Il s'est dit optimiste quant au fait que les récentes embauches de haut niveau pourraient aider Intel à retrouver sa place dans le domaine de l'IA, laissant entendre que d'autres acquisitions de talents sont en cours. « Restez à l'écoute. D'autres personnes sont en train de monter à bord », a déclaré Tan. À ce stade, Nvidia est tout simplement trop loin pour être rattrapé, il est donc presque excitant de voir Intel changer de vitesse et chercher à combler l'écart d'une manière différente.Sources : Lip-Bu Tan, Intel fait l'acquisition d'Habana Labs